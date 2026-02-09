2月15日、イオン大村店に長崎県の推し魚第一号「新上五島町の養殖クロマグロ」がやってくる！迫力の解体ショーと、”生”まぐろを限定販売。

一般社団法人 新上五島町観光物産協会

新上五島町観光物産協会（代表理事 望月秀起）は、2月15日に新上五島町の特産品を販売・紹介するイベント「上五島ごっつ祭 in イオン大村」を開催いたします。

2月15日（日） 上五島のごっつ祭 in イオン大村

「上五島のごっつ祭 in イオン大村」概要

日時：2月15日（日）10時～17時

※マグロ解体ショーは14時～、まぐろ丼販売は15時頃～

※まぐろ丼は11時から催事場にて販売整理券を配布予定（数量限定）

場所：イオン大村店（長崎県大村市幸町25-200）

出店内容：長崎県の推し魚第一号「新上五島町の養殖クロマグロ」(https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/feature/oshiou-1)の生まぐろ丼・刺身用ブロック

（各1,000円／限定100食）、五島手延うどん、かんころ餅、焼酎、海水塩、乾燥あおさ、

島の手作りアイス（イートイン）、お菓子各種、雑貨各種他

イベント：（１）マグロ解体ショー

（２）VR体験

（３）「世界にひとつ」私だけの旅のパンフレットづくり

（４）観光案内

（５）おたのしみ抽選会（催事場で1000円以上お買い上げにつき1回抽選）

主催：新上五島町観光物産協会、上五島養殖まぐろ振興協議会

お問合せ：新上五島町観光物産協会 TEL 0959-42-0964（9:00～17:00）

「上五島ごっつ祭 in イオン大村」では、長崎県の推し魚第一号に認定された「養殖クロマグロ」(https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/feature/oshiou-1)をこの日のために上五島から直送。当日は60キロを超えるマグロを熟練の職人が目の前で豪快にさばきます。さばいたマグロはまぐろ丼や刺身用のブロックで提供。一度も冷凍してない”生”まぐろの美味しさをぜひご堪能ください。市場に出回るマグロの約８割は冷凍マグロと言われていることを考えると大変希少です。 この機会にぜひ島育ちの”生”マグロをお召し上がりください。

まぐろが育つ若松瀬戸は西海国立公園に指定されている。大迫力のマグロ解体ショー。希少な”生”まぐろをぜひお召し上がりください。

みなさまのお越しをお待ちしております。