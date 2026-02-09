京都初開催！歴史と文化の街・京都に全国のご当地アイスが集結！「あいぱく(R) Premium KYOTO 2026」開催決定！

株式会社アイスクリーム・ラバー

全国各地から厳選したご当地アイスが一堂に集結するアイスクリーム万博「あいぱく(R)」が、ついに京都に初上陸！2026年3月26日（木）から3月30日（月）までの5日間、「あいぱく(R) Premium KYOTO 2026」を、京都市勧業館「みやこめっせ」にて開催いたします。

“アイス好きの聖地”として全国で親しまれてきた「あいぱく(R)」が、歴史と文化の街・京都で初開催。ここでしか味わえない限定メニューや話題のご当地アイスが集まり、春の京都をさらに彩る特別な5日間をお届けします。パワーアップしたPremium開催となるため、入場料（事前700円・当日800円）の有料イベントとなります。

プレミアムな街“京都”で、特別なアイス体験を

あいぱく(R) Premium KYOTO 2026

千年の歴史と四季の美しさが息づく、歩くだけで心がほどける特別な街・京都。

今回のイベントでは、過去に人気を博した店舗をはじめ、地元でしか味わえない希少なアイスを含む31ブランド、140種類以上のアイスクリームが一堂に会します。

アイスクリームの選定は、アイスクリーム専門家「アイスマン福留」をはじめ、筋金入りのアイス好き集団「一般社団法人 日本アイスマニア協会」の会員たちが厳選しました。全国各地から独自に選んだ魅力的なアイスメニューをご用意しています。トレンドのアイスやイベント限定メニューの販売も予定しています。アイスクリーム好きにとっては見逃せない“アイスまみれの5日間”。ぜひ、お友達やご家族を誘って、「みやこめっせ」にお越しください。販売商品および出店名については、2月24日以降に公式HPおよびSNSにて発表いたします。

古都の中心で楽しむ、京都観光とイベントの新定番

古都・京都は、千年の歴史が息づく街並みと、四季折々に表情を変える自然美が調和する、日本を代表する観光都市。春は桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色と、訪れるたびに異なる感動を与えてくれます。伝統文化や食、工芸に触れながら、路地を歩くだけでも心がほどける、特別な時間が流れる場所です。京都市左京区・岡崎エリアに位置する「みやこめっせ」は、そんな京都の魅力を存分に体感できる拠点として、観光とイベントをつなぐ存在となっています。特にイベントが開催される3月下旬は、近隣の疏水沿いや平安神宮の桜が色づき、一年の中でもひときわ華やかな季節を迎えます。

京都市勧業館「みやこめっせ」

平安神宮や岡崎公園、美術館・動物園などの人気スポットが徒歩圏内に集まり、京都らしい風景とにぎわいを同時に楽しめる立地が魅力です。地下鉄東西線「東山駅」から徒歩約8分とアクセスも良好で、観光とあわせて立ち寄りやすい点も大きな特長です。

あいぱく(R) Premiumとは

今回は、「あいぱく(R)」がパワーアップした「あいぱく(R) Premium」での開催。”アイス好きの楽園空間”というコンセプトはそのままに、より充実した内容になっています。

- アイスに関するエンタメ要素コンテンツが満載！- ゆったりくつろげるイートインスペースを会場内に完備- 入場料（日付指定）：大人（小学生以上）700円（前売券）・800円（当日券）、セブンチケット前売・当日共通700円、未就学児 無料アイスクリーム好きの楽園空間を追求！

全国から選りすぐりの絶品アイスを楽しめるだけでなく、"食べられないアイス"をテーマにしたイベント『ICECREAM HOLIC』も同時開催いたします。

『ICECREAM HOLIC』のコンセプトは"わたしを彩る溶けない魔法"。ハンドメイド作家や雑貨アーティストがアイスクリームをモチーフにした作品を販売いたします。おいしいアイスを楽しむだけでなく、毎日を彩るファッションの要素を加えた特別なイベントです。

『ICECREAM HOLIC』への出店作家・ブランド・企業様募集中です。エントリー方法などについてはお問い合わせください。

◆お持ち帰り大歓迎!!あいぱく(R)オリジナル保冷バック（ドライアイス付）

『あいぱく(R)』では、会場でアイスを楽しんでいただくのはもちろんですが、「お土産として持ち帰って家でゆっくり食べたい！」という方のために、お持ち帰り用の「あいぱく(R)」オリジナル保冷バッグ（ドライアイス付き）を販売いたします。価格は600円（税込）です。会場に一緒に来られなかったお友達やご家族へのお土産として、ご自身用としても最適です。ご自宅でも「あいぱく(R)」の気分を楽しんでいただけます。また、保冷バッグをご持参いただければ、ドライアイスのみ（180円）でご購入いただくことも可能です。保冷機能のないエコバッグでのお持ち帰りは、アイスの品質劣化につながるため推奨しておりません。お持ち帰りをご希望の方は、会場で保冷バッグをお買い求めいただくか、保冷機能のあるバッグをご持参ください。

あいぱく(R)オリジナル保冷バック一般社団法人アイスマニア協会について

一般社団法人日本アイスマニア協会は、アイスクリームの魅力を広め、日本のアイスクリーム文化と業界の発展に寄与することを目的に活動する団体です。“Cool Ice Japan”をコンセプトに、ご当地アイスによる地域活性化にも取り組んでいます。アイスクリームに関する検定試験「アイスマニア検定」の合格者を中心に全国で13,500名以上の会員が所属（2025年現在）しており、アイスクリーム好きの楽園空間を追求したイベント「あいぱく(R)」の企画・運営や、新作アイスの試食会「アイスマニア☆ミーティング」の主催など、多彩な事業を展開しています。代表理事はアイス評論家のアイスマン福留が務めており、協会発足以来、会員とともに日本全国のアイスを盛り上げています。

公式サイト：一般社団法人 日本アイスマニア協会 ： http://www.icemania.jp/

アイスマン福留について

アイス評論家／日本アイスマニア協会 代表理事。 1973年東京都足立区生まれ。年間に食べるアイスは1000種類以上。2010年よりコンビニアイス評論家として活動を開始し、その後、一般社団法人日本アイスマニア協会を設立。日本最大級のアイスクリームイベント「あいぱく(R)」を主宰し、アイスクリーム専門家としてテレビや雑誌など多数のメディアに出演。アイスクリーム業界紙でのコラム連載や、著書『日本懐かしアイス大全』（辰巳出版）を刊行するなど、多方面で“アイスの専門家”として活躍中。

アイス評論家・アイスマン福留イベント開催概要- 名称：アイスクリーム万博「あいぱく(R) Premium KYOTO 2026」- 開催日時：2026年3月26日（木）～3月30日（月）- 開催時間：10:00～18:00（3月27日（金）・28日（土）は19:00まで延長）- 開催場所：京都市勧業館「みやこめっせ」- 住所：京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1- アクセス：京都市営地下鉄東西線 「東山駅」より徒歩約8分 京都市営バス32系統・46系統など「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」- 入場料：【日付指定前売券】小学生以上：700円【日付指定セブンチケット 前売・当日共通券】小学生以上：700円 ※当日の「セブンイレブン」店頭販売もあり【当日券】小学生以上：800円 *販売は会場のみ。現金・キャッシュレス決済の併用※保護者同伴の未就学児童は無料。未就学児童のみのご入場はお断り申し上げます。

チケット購入はお近くの「セブンイレブン」マルチコピー機で予約・発券頂くと手数料無料となります。

https://7ticket.jp/s/113764 （左記URLからご購入頂くと手数料が発生致します。）

※2026年2月16日(月)10時～「セブンチケット」にて独占販売

- テイクアウト：アイスのお持ち帰りをご希望の方には、会場にて「保冷バッグ＋ドライアイス」を販売しております。- 主催：「あいぱく(R) Premium KYOTO 2026」実行委員会- 企画：一般社団法人 日本アイスマニア協会、株式会社アイスクリーム・ラバー

※状況により営業日や時間、イベント内容などに変更が発生する場合がございます。予めご了承ください。

協賛企業様募集のご案内

国内最大のアイスクリームフェスティバルとして確固たる地位を確立した「あいぱく(R)」は、今年もさらなるスケールアップを実現し開催いたします。5日間にわたる本イベントでは、F1層（20歳～34歳の女性）、F2層（35歳～49歳の女性）を中心に、5万人の来場者を見込んでおります。

写真は2024年7月東京開催の様子

過去の開催実績では、各種メディアの取材や生中継が多数入り、人気店舗には行列が絶えません。この待ち時間に来場者が大型ビジョンに接する機会が自然と生まれ、効果的な企業PRが可能となります。さらに、あいぱく(R)公式アカウントやイベント監修者であるアイスマン福留を含め、SNS総フォロワー45万人へのリーチが見込まれ、広範なプロモーション効果が期待できます。

この度、イベントの成功と来場者への価値提供の充実を目指し、協賛企業様を募集いたします。ブース出展はもちろん、ビジョンでのCM放映、サンプリング実施、公式HPバナー掲載、会場内看板パネルへのロゴ掲出など、多様な協賛プランをご用意。アイスクリーム業界に限らず、幅広い分野の企業様との連携を通じて、本イベントを新たな価値創造の場とし、参加者に一層の感動体験を提供したいと考えております。

本イベントの趣旨にご賛同いただき、ご協賛を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。協賛金はイベントの運営費用に充当させていただきます。詳細についてはお気軽にご相談ください。

具体的な販売商品や概要については、「あいぱく(R)」オフィシャルサイトをご確認ください。

・「あいぱく(R)」オフィシャルサイト：https://www.i-89.jp

・X ： https://x.com/i89fes （ハッシュタグは #あいぱく ）

・Facebook ： https://www.facebook.com/i89jp

・Instagram ： https://www.instagram.com/i89fes

・通販「あいぱく(R)」ONLINE： https://www.i-89.shop/