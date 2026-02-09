災害時福祉専門ボランティア講習会をかながわ県民センターで開催します！

神奈川県

１ 事業の目的

災害時に高齢者、障がい者などの特に配慮を要する人が生活する避難所において、避難者の福祉支援

をサポートすることができる人材を確保するため、市町村と連携し、福祉ボランティアの講習及び登

録を行うものです。

２ 講習会の概要

日時：令和８年２月26日（木曜日）14時00分から17時15分まで（予定）

場所：かながわ県民センター３階 301会議室（横浜市神奈川区鶴屋町２-24-２ 横浜駅西口より徒歩

５分）

定員：60名（応募多数の場合は抽選になります。）

受講費：無料（会場までの交通費等は受講者負担になります。）

３ 講習内容（予定）

（１）知っておこう！県の災害時支援体制

（２）避難所生活と福祉支援ニーズ

（３）グループワーク「災害時に自分にできることを考えよう」

（４）修了証授与とボランティア登録、今後の案内

４ 申込方法

令和８年２月16日（月曜日）までに、 次の申込サイトから申し込みをお願いいたします。 申込サイ

ト：https://minkana.net/workshop/1193/

（二次元コードからも申込サイトにアクセスできます。）

災害時福祉専門ボランティア講習会申込サイト

事業委託先：災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ

５ 受講対象 次の（１）から（３）をすべて満たす方が対象となります。

（１） 福祉専門職の資格（注釈）・経験を有する方または福祉について学んでいる方 や福祉ボランテ

ィア経験者など意欲関心のある方（18歳以上・高校生を除く）

（２） 神奈川県に在住・在学・在勤の方

（３） 氏名・保有資格等の情報を、神奈川県が運営する災害時福祉専門ボランティア名簿に登録するこ

とに同意いただける方 （注釈）資格の例については、申込サイトをご覧ください。

６ 取材について

当日、会場での取材が可能です。取材をご希望の場合は、令和８年２月16日（月曜 日）までに問合

せ先にご連絡ください。

（参考資料）災害時福祉専門ボランティア講習会チラシ

災害時福祉専門ボランティア講習会チラシ

ともに生きる社会かながわ憲章ロゴマーク

【問合せ先】

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課

課長 笠井 電話045-210-4740

災害福祉グループ 田野 電話045-285-0863