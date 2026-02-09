【ラ・ジェント・ステイ札幌大通】北海道大手の乳業メーカー「よつ葉乳業」のアイスクリームを提供開始

ABアコモ株式会社

ラ・ジェント・ステイ札幌大通（所在地：北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5 / 支配人：黒田 裕敏）は、ホテル内の大浴場での湯上りサービスとして、よつ葉乳業株式会社（本社：北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地）のアイスクリームの提供を行います。対象の期間は2026年2月5日から2月28日までを予定しております。

よつ葉乳業「よつ葉牛乳バー」

当ホテルは札幌市の中心部、老舗商店街「狸小路」や北日本最大の歓楽街「すすきの」にもほど近く、多くの観光客が訪れるエリアに位置しております。対象期間中は「さっぽろ雪まつり」が開催されるほか、中華圏の春節期間とも重なり、国内・国外を問わず多くのお客様が訪れることから、北海道産牛乳の魅力を発信していきたいと考え、北海道大手の乳業メーカーである「よつ葉乳業株式会社」のアイスを提供することと致しました。

■ 「よつ葉牛乳バー」

単なるミルク味のアイスクリームではなく、ミルクの味をしっかりと感じられることにこだわり、開発された「よつ葉牛乳バー」の乳原料は100%北海道産。「特選よつ葉牛乳」を使用し、牛乳そのものの美味しさを、一本のアイスに閉じ込めました。牛乳を飲んだときのような豊かなコクとまろやかさ、そしてすっきりとした後味を実現。よつ葉ならではの、シンプルだからこそ際立つミルク本来のおいしさをお楽しみください。

■「ラ・ジェント・ステイ札幌大通」について

北海道大手の乳業メーカー「よつ葉乳業株式会社」牧場の風景（イメージ）

2025年に大規模な客室のリニューアル工事を行い、全219室の改装が完了いたしました。16種の客室タイプを擁し、最大1室5名まで宿泊が可能です。高層階にはキッチンや洗濯機付の客室もあり、様々なシーンでご利用いただけます。また、館内には天然温泉の大浴場を完備。旅の疲れを癒し、快適なご滞在をお約束いたします。

客室（通常タイプ）

ダブルルーム・ツインルームの他、2段ベッドを利用して5名まで利用可能な客室もございます。ほぼすべてのツインルームでソファーベッドを利用して最大3名まで宿泊が可能なため、お子様とご一緒のファミリー旅行や、ご友人とのご旅行に最適です。

モデレートツインルーム（23平方メートル ）客室（ファミリータイプ）

正ベッド2台にソファーベッドや子ベッドを利用して最大5名まで宿泊することが可能です。

客室内にはキッチン、冷蔵庫などの家電、ドラム式洗濯機を用意。バスルームには洗い場もあり、ご自宅のようにお寛ぎいただけます。

ファミリー＆レジャー５（46平方メートル ）大浴場

旅の疲れを癒す天然温泉の大浴場。

異なる2つのデザインの浴場を時間帯で男女入替にて営業しております。入浴後には、北海道産の牛乳をふんだんに使ったアイスクリームをお召し上がりください。

■レストラン「All Day Dining Northern Kitchen」

大浴場（イメージ）詳細を見る :https://lagent.jp/sapporo-odori/

レストラン「All Day Dining Northern Kitchen」では、北海道らしい海産物・野菜を使用した朝食ビュッフェ、女性の美と健康をコンセプトにしたランチビュッフェをご利用いただけます。

朝食では、函館の鮮魚店「春木商店」から、特別な冷凍技術で鮮度を保った魚介を仕入れており、鮮度抜群のオリジナルの海鮮丼を作ることができます。また、目の前で揚げるカレーパンや、北海道産野菜を使用したシェフ手作り総菜サラダなどを用意しております。

ランチはメインが選べるハーフビュッフェをご用意しております。月替わりのメインメニューと北海道産の野菜をふんだんに使用した前菜や、大豆由来の低カロリーなソイスイーツをお愉しみください。

オリジナルの海鮮丼揚げたてのカレーパンライブキッチンソイスイーツ（ティラミス）宿泊プランを見る :https://lagent.jp/sapporo-odori/?tripla_booking_widget_open=search&locale=ja&hotel_plan_code=17297025

レストラン「All Day Dining Northern Kitchen」

住 所 ／ 北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5 ラ・ジェント・ステイ札幌大通 2階

営業時間 ／ 朝食：6:30～10:00（LO 9:30）、ランチ：11:30～14:30（LO 14:00）

【ご予約・お問い合わせ】

ラ・ジェント・ステイ札幌大通

所在地：北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5

客室数：219室

TEL：011-200-5507（9:00～18:00）

公式HP：https://lagent.jp/sapporo-odori/

【ラ・ジェント・ホテルズとは】

ラ・ジェント・ホテルズは、ABアコモ株式会社が運営するホテルチェーンブランドです。

コンセプトは「 快適な毎日を、創りつづける」。宿泊されるお客様が日常から離れ、非日常を体験する拠点として、再び訪れたくなるような居心地の良いホテルを目指しています。

公式HP >> https://lagent.jp/

【会社概要】

ABアコモ株式会社は、国内に26施設（ホテル23棟・ホステル3棟）を展開するホテル運営会社です。主なホテルブランドとして、「ラ・ジェント・ホテルズ」「ホテル・トリフィート」「グリッズプレミアムホテル」といった都市型ホテルに加え、温泉リゾート「裏草津 蕩」「ホテル プレミアムレイク トーヤ」の運営を行っています。（2026年2月現在）

会社名：ABアコモ株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町3丁目10-2 共立ビル 6階

代表者：阿部 裕二

H P：https://ab-accommo.com/