重版記念『新NISAにプラスして1万円でできる資産運用を教えてください！』当社代表で著者の高将司と聞き手の小林義崇氏と特別対談動画を公開！｜不動産クラウドファンディング「LEVECHY（レベチー）」

1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY（レベチー）」を展開する株式会社LEVECHY（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役：高 将司）は、代表初の著書『新NISAにプラスして1万円でできる資産運用を教えてください！』の重版出来を記念して、本書「聞き手」であるマネーライター小林義崇氏とのスペシャル対談YouTube動画を2月9日（月）に公開いたしました。

三省堂書店の全16店舗で大型プロモーションを開催！

動画視聴はこちら :https://youtu.be/Fdm4hZsuAm4YouTube動画のサムネイル画像当社代表 高将司（左）とマネーライター小林義崇 氏（右） 対談を終えて『新NISAにプラスして1万円でできる資産運用を教えてください』著者 高 将司

2月1日（日）～2月28日（土）まで、全国16店舗の三省堂書店「つながる本棚」にて、本書のプロモーションを展開しております。

【三省堂書店 16店舗】

池袋本店・有楽町店・アトレ秋葉原1・アトレ上野店・東京ソラマチ店・経堂店・成城店・海老名店・大宮店・そごう千葉店・カルチャーステーション千葉店・イコアス千城台店・名古屋本店・一宮店・岐阜店・札幌店

新NISA制度の目的

改正前のNISA制度は家計の安定的な資産形成の支援と企業の成長資金の供給を目的として2014年に導入されました。NISA制度導入以降、2023年度12月末時点で累計口座数2,125万口座（※1）、累計総買付金額35兆円（※2）と年々増加傾向となっていました。

一方で、NISA制度は時限措置である点や非課税期間等に一定の課題を残していたため、若年者層から高齢者層に至るまで、長期・積立・分散投資による継続的な資産形成を行えるよう、非課税保有期間を無期限化するとともに、ＮＩＳＡ制度を恒久的な制度としました。

※1金融庁発表資料「NISA口座の利用状況に関する調査結果（令和７年６月末時点）の公表について」より。累計口座数および累計総買付金額は一般NISAとつみたてNISAの合計値。

なぜ今、不動産クラウドファンディング？

2017年12月の不動産特定共同事業法改正により、クラウドファンディングに対応した法整備や小規模不動産特定共同事業制度の新設等が実施されました。改正以降、いわゆる不動産クラウドファンディングの増加等により一般投資家数は増加傾向となっています。

本書では、新NISAの次に「もっと効果的な投資先は？」と悩む方へ、法改正等を背景に普及した「不動産クラウドファンディング」について解説しています。

本書は、「メリットやデメリットは？」、「仕組みは？」といった不安を解消するため、仕組み、投資ステップ、他資産とのポートフォリオ、税金等をすべてやさしく解説しています。新NISAの次の一手を見つけるための一助となる書籍と考えております。

著者 プロフィール

高 将司（こう・しょうじ）

1985年、東京生まれ。起業家・投資家。株式会社LEVECHY代表取締役。

2006年にサヴィルズ・ジャパン（英国本社）へ入社し、日本市場立ち上げに参画。最年少ながら実績を伸ばし、基盤構築に貢献した。2012年にジャパン・プロパティーズ株式会社を設立し、2024年に株式会社LEVECHY（レベチー）へ社名変更。

「金融の民主化」を掲げ、不動産クラウドファンディングを運営。現在、会員数は約25,000人、累計運用資産は230億円を突破し、業界を代表するサービスへと成長させている。堅実な成長を重ねながら、金融と不動産の未来をデジタルで切り拓くことに挑み続けている。

【聞き手】小林義崇氏（こばやし・よしたか）

1981年、福岡県生まれ。西南学院大学商学部卒業。

2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2017年7月、東京国税局を辞職し、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、お金に関するセミナーを行っている。

株式会社LEVECHYについて

株式会社LEVECHYは、2012年に創業し、オフィスリーシングから事業をスタートしました。

2020年より「良いものをしっかり次の時代に残し、新しい物を取り入れていく」ことをコンセプトに、リノベーションブランドとして「JP-BASE」を展開しております。

2023年6月、一般的な不動産投資における「初期投資額の大きさ」や「賃貸管理の手間」等を解消し1口1万円から資産形成を行うことができる、不動産クラウドファンディング「LEVECHY(レベチー)」をリリースしました。本事業は、不動産特定共同事業法に基づき3.4号事業者として運営しています。「LEVECHY（レベチー）」は、会員登録から投資申込、分配金の受取りまでをオンラインで完結でき、不動産への投資機会を提供するサービスです。

不動産投資を身近な選択肢として提供し、資産形成の選択肢の拡充を目指しています。

会社概要

会社名 ：株式会社LEVECHY

所在地 ：東京都港区赤坂1‐11‐28 JMFビル赤坂01 5階

設立 ：2012年1月

代表 ：高 将司

事業内容 ：

１. 不動産クラウドファンディング事業「LEVECHY」の開発・運営

２. 次世代型オフィス＆レジデンスのクリエイト事業「JP-BASE」の開発・運営

３. オフィス・リーシング、プロパティ・マネジメント、アセット・マネジメント、インベストメント各事業

