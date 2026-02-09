【2月18日(水)・19日(木)開催】ベルテクス・パートナーズ、「Eight EXPO 2026」に出展（小間番号:AI-PAX290）

株式会社ベルテクス・パートナーズ

株式会社ベルテクス・パートナーズ（東京都中央区、代表取締役：山口正智）は、2026年2月18日（水）・19日（木）に東京ビッグサイト（南3・4ホール）で開催される「Eight EXPO 2026」内の展示会「AI-PAX 2026」に出展いたします。

本イベントは「最前線の AI 活用が一気にわかる、実践までのヒントが満載の展示会」をコンセプトとした商談イベントです。当社は本イベントにおいて、意思決定プロセスそのものを高度化する3つのAIサービスをご紹介いたします。研究開発、事業企画、プロジェクト推進、データ活用といった各領域において、これまで人の経験や属人性に依存してきた業務を、再現性のあるプロセスへと変えるAI活用を、デモンストレーションを通じてご体験いただけます。

▮出展サービス概要

１. R&D特化AI

参加申し込み・イベント詳細はこちら :https://eight-event.8card.net/eightexpo/ai-pax/※事前登録制、無料です

研究テーマは「ひらめく」ものから「設計する」ものへ

R&D特化AIは、発明的問題解決手法「TRIZ」をAIに実装し、研究テーマ創出から評価までを一気通貫で支援する研究開発向けAIサービスです。キーワード探索、技術・市場分析、研究テーマの創発・評価を高度化し、勘や経験に依存しがちな研究テーマ設計を、再現可能な意思決定プロセスへと進化させます。

▼こうった課題をお持ちではないですか？

研究開発の質を高めようとしたものの…

・ひらめきへの依存から抜け出せない

・調査・資料作成に時間がかかる

・顧客・市場視点でのテーマ探索が不十分

２. コンサルAI

外部コンサルに依存しない、次世代プロジェクト推進を実現

コンサルAIは、各種リサーチ、論点整理、仮説設計、意思決定資料のチェックなど、これまでコンサルタントが担ってきた業務をAIが即時に代行するプロジェクト支援AIです。当社のコンサルティングファームとしての知見をもとに、プロジェクト推進の型を標準化し、若手・非専門人材でも質の高い検討と意思決定をサポートします。

▼こうった課題をお持ちではないですか？

専門性を補うために外部の力を借りたものの…

・外部コンサル費が高い

・担当者の経験やスキルに依存している

・アクションの質と粒度にバラツキがある

３.Insight Agent（インサイトエージェント）

「ダッシュボードを見る」から「気づきが届く」データ活用へ

Insight Agentは、AIが24時間365日データを常時監視し、異常や変化を検知すると要因分析・示唆整理・レポート作成までを自動で行い、次の一手を通知するインサイトプラットフォームです。ダッシュボードを見に行く行為そのものを不要にし、忙しい現場でもデータが自然に活用される状態を実現します。

▼こうった課題をお持ちではないですか？

データに基づく意思決定を目指したものの…

・意思決定が依然として経験や勘頼み

・異常や変化への気づきが遅れる

・データを十分に見に行けていない

■展示ブースで体験できること

当社ブースでは、各サービスについて想定ケースを用いたデモンストレーションをご用意しています。まだ課題が明確でなくても、リサーチから発想、意思決定までをAIがどこまで担えるのかを、その場で体感いただけます。

■「AI博覧会 Summer 2026」開催概要

・日時：2026年2月18日（水）・19日（木）10:00～18:00

・会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール

（ベルテクス・パートナーズ 小間番号：AI-PAX290）

・参加対象者：

AIによる業務効率化やAIの活用に関心のある方、DX推進・経営企画・情シス部門の担当者、経営層、営業・マーケティング部門の担当者、人事部門・バックオフィス部門の担当者、新規事業・イノベーション推進部門の担当者

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：Eight（Sansan株式会社）

・公式サイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/ai-pax/

※来場予約は公式サイトよりお申し込みください

【会社概要】

・会社名 ： 株式会社ベルテクス・パートナーズ

・代表者 ： 代表取締役 山口正智

・所在地 ： 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1日本橋三井タワー 6階

・資本金 ： 4,000万円（資本準備金500万円を含む）

・設立 ： 2015年7月

・URL ： https://www.vertex-p.com/

・事業内容：戦略策定～実行支援・新規事業創出・業務プロセス・デジタルに関するコンサルティングサービス、事業共創によるスタートアップ・CVC・地方創生の支援、先端ソリューションを活用したオープンイノベーションソリューション、新規事業プロデュース

＜ベルテクス・パートナーズについて＞

ベルテクス・パートナーズは、2025年7月に創業10周年を迎えました。

これまで、DX推進や新規事業の創出、経営改革、AIをはじめとする先端技術の活用支援を通じて、企業の多様なビジネス課題に取り組んできました。今後も領域横断の知見と自社で培ったノウハウを活かし、単なる外部支援にとどまらず、クライアントの“真のパートナー”として、継続的な変革と成長の実現に貢献してまいります。

当社の支援実績はこちらから：https://www.vertex-p.com/projectwork/