新しいシリーズが誕生！3COINS×UNSTANDARDよりコラボ住宅“HYLO”が登場！｜HYLO produced by 3COINS

住宅のこれまでのスタンダードとは違う価値を提案する「UNSTANDARD（アンスタンダード）」（運営会社 / 株式会社LIFE QUARTET：三重県）はいつもの暮らしを「少し楽しく・少し便利に・少し心地よく」するアイテムを提案するライフスタイルブランド「3COINS」とコラボレーションした規格住宅商品をリリース。

「HYLO produced by 3COINS」プロダクト概要

3COINSの“日常をもっと好きになる”という想いと、UNSTANDARDが掲げる“定型にとらわれない暮らし方”の哲学。

このふたつの価値観が出会い、誕生したのがUNSTANDARDコラボレーションプロダクト「HYLO(ハイロ)」です。

シンプルだからこそ素材が生きる、細部にまで“暮らしの心地よさ”が光る住まい。

そんな3COINSのライフスタイルが“HYLO”には詰め込まれています。

HYLO（ハイロ ）とは？

【ネーム】

HYLO produced by 3COINS（ハイロ プロデュースド バイ スリーコインズ）

【ロゴデザイン】

【concept】

日常の中に“小さな幸せ”を見つける家

「HYLO（ハイロ）」の由来は“Helping you love ordinary things.”

（いつもの毎日を、もっと好きになるお手伝い）

という3COINSのコンセプトを表現した言葉の頭文字からとったもの。

まるで手を上げて挨拶をしているような、シンプルでキャッチーな覚えやすい響きが特徴です。

飾らない日常の中にも幸せを見出せる、そんな暮らしを届ける家です。

2階建てプラン平屋プラン

特別な日ではなく、なんでもない日が愛おしく思える。誰かの理想ではなく、自分の“好き”が詰まった家。

HYLOは、そんな暮らしを叶えるために生まれた住まいです。

あなたの「いつも」が、色づいていく場所。それが、HYLOのある毎日です。

HYLO｜2階建て

「高価なものより、心が動くものを。」「特別な日より、毎日の中にワクワクを。」

そんな思想からヒントを得た工夫がこの家にはたくさん詰まっています。

デザインは、3COINSが大切にしてきた「シンプル・ナチュラル・ちょっとした遊び心」を軸に、UNSTANDARDらしい端正なフォルムと、NONDESIGNの思想「飾らない美しさ」を融合しています。

素材や光の入り方、風の抜け、収納や動線など、細部にまで“暮らしの心地よさ”を追求しています。

ファサード

天然木とアイボリーのナチュラルカラーでまとめた外観は、温かみがあり、シンプルながらも細部にこだわりが光る仕上がりになっています。

LDK

壁一面の造作TVボード兼ベンチシートが主役のLDK。

子ども室

3COINSのキッズ用品がしっくり馴染む子ども室では、お子様の成長に合わせてアイテムを揃えていく楽しさも感じられます。

趣味室 活用例1

身近なファブリック小物やお子様のための小物を手作りする時間はちょっとした幸せ。

愛着のある空間で、愛着が深まる暮らしが育まれていきます。

趣味室 活用例2

壁一面にスクリーンを張ればシアタールームに。

お子様と映画館を楽しんだりゆったり自分時間に浸ったり、豊かな時間が広がります。

趣味室 活用例3

壁面にロードバイクを飾り、工具やアクセサリーをディスプレイすれば、こだわりの愛車が映える空間になります。

＜フロアプラン＞2階建て：南向きプラン

延床面積 / 89.42平方メートル （27.05坪）

1F床面積 / 49.68平方メートル （15.03坪）

2F床面積 / 39.74平方メートル （12.02坪）

アースカラーで設えた落ち着いた空間は、3COINSのアイテムも心地よく映える。

両サイドから取り出し可能な収納スペースやベンチ下の収納など、ひとつの用途に留まらない“ちょっとした工夫”が散りばめられた設計です。

独立したファミリークローゼットを備えた2階フロア。

衣類をひとまとめにできるから各居室をすっきり保つことができます。

ホールのフリースペースは、リモートワークからDIYまで家族それぞれが自由に使える多目的な場所になっています。

HYLO｜平屋

ファサード

三角屋根と玄関扉だけの絵本に出てくるような可愛らしいファサードの平屋。

軒の木目と植栽が映える、素材が生きる設計になっています。

LDK

ブックラックや壁掛け収納など、“欲しかった”を叶える便利な仕様が満載のLDK。

寝室

優しい色合いと素材感が心地よい寝室は、シンプルだからこそライフスタイルに合わせたコーディネートを楽しめます。

＜フロアプラン＞平屋：北向きプラン

延床面積 / 81.98平方メートル （24.80坪）

1F床面積 / 81.98平方メートル （24.80坪）

ブックラックやマグネットの壁など、「欲しかった！」が詰まった、あると便利な仕様が満載の LDK。

各スペースに機能的で使いやすい収納を設け、限られた空間でも快適にすっきり住まうことができる設計で毎日の家事もスムーズに。

「LIFE IS COLORFUL.」をテーマにライフスタイルや暮らし方を提案。ユーザーにとっての自分らしく人生を楽しむ “場” について参考になる事例、アイデアなどを提供しライフスタイルへの関心が強いユーザーが集うプラットフォームを目指しています。

