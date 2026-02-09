【福岡ソフトバンクホークス】松本晴投手・谷川原選手が「大『ダイヤのＡ actII』原画展」福岡展に来場！開催は3月14日（土）まで

福岡ソフトバンクホークス株式会社来場時の様子

BOSS E・ZO FUKUOKA 6F イベントホールで開催中の「大『ダイヤのＡ actII』原画展」福岡展に福岡ソフトバンクホークスの松本晴投手・谷川原選手が来場しました！両選手が学生時代に親しんでいた同作品を懐かしく振り返りながら、展示された数々の原画を一つひとつ丁寧に鑑賞し、原画展を存分に楽しんでいました！

貴重な原画に大興奮！松本晴投手・谷川原選手が「大『ダイヤのＡ actII』原画展」福岡展に来場

原画展詳細はこちら :https://e-zofukuoka.com/special/dai_diaaceact2_gengaten/

両選手とも、貴重な原画に感動し、作品を読んでいた当時の記憶を重ねながら、終始和やかな雰囲気で原画を鑑賞していました。

原画を鑑賞

松本晴投手のお気に入りキャラクターは、主人公「沢村栄純」、谷川原選手のお気に入りキャラクターは、「小湊春市」 で、特に目が見えるシーンがお気に入りとのこと。

思わず写真を撮る谷川原選手部室再現コーナー両選手からのメッセージも

イベント会場出口に設置されたメッセージコーナーでは、両選手から「ダイヤのA」への熱いメッセージを書いていただきました！ご来場の際は、ぜひ探してみてください！

韓国発セルフフォトブース「Photomatic」のコラボフレームで撮影体験！

BOSS E・ZO FUKUOKA 3Fに設置中の韓国発セルフフォトブース「Photomatic（フォトマティック）」にて、期間限定で登場中のコラボフレームも体験していただきました。

松本晴投手谷川原選手

『ダイヤのA』シリーズのメインキャラクターである沢村栄純、御幸一也、降谷暁と一緒に写真に収まることができる「ツーショット風」のデザイン。松本晴投手・谷川原選手にはそれぞれ思い思いのポーズで撮影していただきました！コラボフレームは4月18日（土）まで販売中。ぜひ思い出の1枚をお持ち帰りください！

MLB cafe FUKUOKAでコラボグルメを堪能！

BOSS E・ZO FUKUOKA 3F 「Photomatic」

BOSS E・ZO FUKUOKA 3F「MLB cafe FUKUOKA」では、「大『ダイヤのA actII』原画展」とコラボグルメを販売しています！両選手にコラボグルメも食べていただきました！

松本晴投手は「小湊春市の春の一撃ミルク」、谷川原選手は、「沢村栄純の燃えるストライクソーダ」 をチョイス！ハラペーニョの刺激がアクセントの「沢村栄純のフィエスタバーガー」との相性ぴったりと大絶賛！原画展の後はMLB cafe FUKUOKAでしか食べられない、コラボグルメもお楽しみください！

コラボグルメ詳細はこちら :https://fukuoka.mlbcafe.jp/news/archives/16

ホークス公式戦の観戦チケットとのセットを販売中

「大『ダイヤのＡ actII』原画展」と、みずほPayPayドーム開催のホークス公式戦の観戦チケットが付いた【お得なセット券】を販売中！「大『ダイヤのＡ actII』原画展」で作品の世界観と、みずほPayPayドームでの熱いホークス戦をどちらもオトクに楽しもう！

チケットはこちらから :https://ticket.softbankhawks.co.jp/plans/plan_20260123_01#planstop

作品情報

原作：寺嶋裕二

連載：週刊少年マガジン（講談社刊）

講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)

・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中

・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中

・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中

ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)

アニメ公式HP(https://diaace.com/)

アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)

【権利表記】

(C)寺嶋裕二／講談社

●BOSS E・ZO FUKUOKA（ボスイーゾフクオカ）とは

2020年7月にみずほPayPayドーム横にオープンした複合エンターテインメントビル。最新デジタルアート「チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券」や日本初登場を含む「絶景3兄弟 SMBC日興証券」などが楽しめる。

●「BOSS E・ZO FUKUOKA」概要

所在地：福岡県福岡市中央区地行浜2-2-6 みずほPayPayドーム隣

アクセス：福岡市営地下鉄空港線「唐人町」駅下車徒歩15分西鉄バス「みずほPayPayドーム」下車徒歩5分

営業時間：平日11:00～20:00 土日祝10:00～20:00※コンテンツやイベント状況によって営業時間が異なりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイトURL：https://e-zofukuoka.com/