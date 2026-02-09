【2月限定】アリスのバレンタインデザートプレート登場！あなただけの言葉をチョコレートに添えて♪｜大阪・梅田「幻想の国のアリス」

株式会社DDグループ写真左：アリスからのバレンタインプレート 写真右：チェシャ猫のストロベリーバレンタイン

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営する大阪・梅田「幻想の国のアリス」では、2026年のバレンタインをより一層楽しんでいただくために、デザートプレート「アリスからのバレンタインプレート」と、アフタヌーンティープラン「チェシャ猫のストロベリーバレンタイン」を2月1日（日）～2月28日（土）の期間限定で展開いたします。

言葉を贈るバレンタイン

「幻想の国のアリス」は、SNSやデジタルで想いが手軽に伝えられる時代だからこそ、“目の前で、形として届ける言葉”に改めて価値があると考えました。

チョコレートで描かれたメッセージは、贈る人の想いを映し出す、たったひとつの物語。

その想いに、「不思議の国のアリス」の世界観と、いちごの甘酸っぱい味わいを重ねることで、

食べて終わらない、記憶に残るバレンタインを演出します。

アリスからのバレンタインプレート 2,000円(税込)

いちごとチョコレートで彩る、アリスから届いたバレンタインの贈りもの。

チョコレートを使った一口サイズのデザートといちごを盛り合わせた、バレンタイン限定のデザートプレートです。

ご予約時にお伝えいただいたメッセージを、チョコレートで描いてご提供いたします。

「ありがとう」

「がんばって」

「だいすき」

言葉そのものが、甘いデザートになる--

チョコレートで想いを届ける、アリス流バレンタインをお楽しみください。

<アリスの世界観を満喫！>

アリスをかたどったクッキー、

飲むと体が大きくなってしまう！？「Drink Me」、

ハートの女王の庭に咲く、真っ赤な薔薇。

食べ進めるたびに、まるで「不思議の国のアリス」の物語をページごと味わっていくような感覚に。バレンタインだけの、甘くて少し夢見心地な一皿です。

販売期間：2月1日（日）～2月28日（土）

提供時間：全日11:00～22:00

・当日予約可能(14時までにご予約ください)

・写真は一例です

・季節、仕入れ状況により内容が異なります

＼今年も登場！／

チェシャ猫のストロベリーバレンタイン 飲み放題付 お1人様3,500円(税込)

チェシャ猫の遊び心を添えた、いちごとチョコレートが主役のバレンタイン。

大切な方とのシェアはもちろん、おひとりさまでも楽しめるアフタヌーンティーは、日頃がんばる自分へのご褒美にもぴったりです。

〈スイーツもセイボリーも充実！〉

上段から下段まで、チェシャ猫やハートの女王様をモチーフにしたスイーツと、食事感覚で楽しめるセイボリーが彩ります。特に下段には、季節野菜のオムレツや生ハムのサラダラップなどのご飯要素が盛り込まれ、スイーツの甘さを引き立てながら最後のひと口まで飽きさせません。

〈心ゆくまでティーパーティーを〉

香り豊かな紅茶、深みのあるコーヒー、そしてフレッシュなハーブティーをはじめ、多彩なドリンクが飲み放題！どれもが魅力的で、選ぶ楽しさもひとしおです。

自分だけの特別な一杯に出会うひとときをぜひお楽しみください。

販売期間：2月1日（日）～2月28日（土）

提供時間：全日11:00～22:00

提供内容：

【上段】 チェシャ猫のしっぽサンド、ガトーショコラ、いちごマカロン、ショコラベリームース、ストロベリートリュフ

【中段】 ストロベリーショコラタルト、いちごのホワイトチョコがけ、チョコチップスコーン

【下段】 季節野菜のオムレツ、生ハムのサラダラップ

■飲み放題ドリンク

【ダージリンティー/コーヒー/オレンジジュース/グレープフルーツジュース/アップルジュース/オリジナルティーソーダ】

＋500円で下記も飲み放題

【アールグレイ/アッサム/ピーチティー/メープルティー/アップルティー/ハーブティー各種/カフェオレ】

＋550円でモクテル1杯

【クランベリーとライムのシーブリーズ、フレッシュライムとハーブのモヒート、オレンジとフルーツのサワー、マンゴーとバジルのトロピカルスムージー、アリスカラーのブルーピニャコラーダ】

・1名様～ご用意可能 ※写真は2名様分

・当日予約可能(16時までにご予約ください)

・写真は一例です

・季節、仕入れ状況により内容が異なります

Pickupメニュー

いちごマカロンいちごマカロン

チェシャ猫のいたずらで、苺がサックリ軽やかなマカロンに変身♪

ひと口かじると、サクサクの食感とともにフランボワーズの爽やかな酸味がふんわり広がります。そして中から顔を覗かせるのは、滑らかで濃厚なガナッシュ。クリーミーな口当たりと深みのある甘さが絶妙に絡み合います。

食感のハーモニーを楽しみながら、最後のひと口まで驚きが続く一品です。

チェシャ猫のしっぽサンドチェシャ猫のしっぽサンド

最後に笑顔を見せるのはチェシャ猫？それともあなた？

2枚のクッキーに挟まれたクリームは、チェシャ猫のしっぽ模様のように苺とチョコが交互に重なり合い、見た目の可愛らしさと期待感で、ひと目で心をつかまれる一品になっています。

ひと口頬張ると、クッキーの優しい甘さが苺とチョコのクリームと溶け合います。それぞれが甘さの異なる層を作り出しながらも、絶妙なバランスでまとまった味わいに仕上がっています。

ショコラベリームースショコラベリームース

こっそり摘んだ赤いバラ、ハートの女王様には内緒。

濃厚なショコラの甘味が一面を覆い尽くすその見た目は、一見優雅で甘美な印象を与えます。しかし、怒りんぼのハートの女王様を思わせるように、このスイーツには甘さだけでは語れない魅力があります。内側に隠されたベリーのムースは、程よい酸味が効いており、ひと口でその絶妙なバランスに心を奪われます。濃厚な甘さと爽やかな酸味が特別なひとときを演出する一品です。

幻想の国の世界をご案内

これは夢？それとも現実？

白うさぎを追いかけて、あなたも摩訶不思議な世界の仲間入り♪

JR大阪駅からすぐのワンダーランド、「幻想の国のアリス」は、英国文学「不思議の国のアリス」をモチーフにしたファンタジーレストランです。

門番のトランプ兵たちに気づかれないようにこっそりと中に足を踏み入れると、おもちゃ箱をひっくり返したかのようなカラフルで煌びやかな非日常空間が広がります。

「ハートの女王」ご自慢のキラキラ光るトランプの鏡や色とりどりの玉座が並ぶオープンフロア、「いかれ帽子のマッドハッター」がバターやジャムを塗って壊してしまったハチャメチャな時を刻む時計に囲まれたボックスシート、「トランプ兵」がドリンクミーを飲んで大きくなりすぎてしまった半個室席など、へんてこで魅力的な住人をモチーフにしたお席たちがあなたの来国を心待ちにしています！

門番のトランプ兵たち大きな絵本の扉女王様の庭逆さ時計の部屋アリスの夢《ひと席しかないVIP席!!》トランプの迷宮

■店舗名 幻想の国のアリス（げんそうのくにのありす）

■住所 大阪府大阪市北区芝田1-8-1 D.D.HOUSE1F

■アクセス 阪急線大阪梅田駅 徒歩1分、地下鉄御堂筋線梅田駅 徒歩3分、JR大阪駅 徒歩5分

■TEL 06-6372-1860

■営業時間 ランチ11:00～14:00／カフェ14:00～17:00／ディナー17:00～22:00

■定休日 施設休館日に準ずる

《特別営業時間》

臨時休業 2月2日(月)～2月10日(火)

短縮営業 2月11日(水) 11:00-20:00

■席数 71席

■URL https://www.dd-holdings.jp/shops/alice/gensoumeda