2026年3月、江の島を眺める海沿いのホテル「HOTEL AO KAMAKURA」に、イタリアンレストラン「Ombra blu（オンブラ ブルー）」が誕生します！

鎌倉で長年親しまれてきた「松原庵」が創った、全16室の「HOTEL AO KAMAKURA」。

ここには日々忙しく暮らす人にこそ味わってほしい贅沢があります。

そのホテル内に、本場イタリアで腕を磨いたシェフが、伝統的なイタリア料理をベースに、より研ぎ澄まされた感性で新たな料理を創りだす、イタリアンレストラン「Ombra blu（オンブラ ブルー）」が誕生します。

「ベーカリー＆レストラン 沢村」や「THE CITY BAKERY」の料理のベースを創り上げ、現在は

「HOTEL AO KAMAKURA」の婚礼料理を全面プロデュースする、シェフ 影山和弘。

毎年8月に開催している「BEER GARDEN」も、連日満席となり、ご好評をいただいております。

影山が新たに手掛ける「Ombra blu」は、開催日限定のイタリアンレストランです。

“美味しいだけではない、五感で楽しむ料理を”。自ら産地に足を運び選んだ食材と真摯に向き合うことで生みだされる料理は、創造性と芸術性をお楽しみいただけます。

シェフ | 影山 和弘（Kazuhiro Kageyama）シェフ 影山 和弘

大阪府出身。1974年生まれ。フランス料理専門学校を卒業。東京のイタリアンレストランで働いたのち、北イタリア・ピエモンテ州の料理学校ICIFへ。日本へ戻った後、再度イタリアに渡り、シチリア・ラグーザの名店「DUOMO」で腕を振るう。2013年フォンスに入社し、統括料理長として洋食メニューの開発を行う。

地の食材をふんだんに

鎌倉は三方を山に囲まれ、一方が相模湾に面しています。「Ombra blu」の目の前に広がる相模湾は海の幸の宝庫。三浦野菜、鎌倉野菜と呼ばれる山の幸も豊富に揃います。

影山が自ら産地に足を運び選んだ、地元の新鮮な食材を使って仕上げる料理は、皆さまの会話にも一花添えてくれるはず。

音や香りまで楽しむ

温かいものは温かいまま、美味しい温度でお召し上がりいただけるように、オープンキッチンから、最高の調理法とタイミングでお届けします。調理の音や食欲をそそる香り、見た目の美しさ、一皿一皿を五感でお楽しみください。

魚介料理と、アフタヌーンティー仕立てのデザートを楽しむ

前菜パスタデザート ※料理画像はイメージとなります

「Ombra blu」は、魚介料理とデザートをお楽しみいただくレストランです。

春は産卵や回遊の影響で身が引き締まり、脂がのる、魚介の旬の季節。各地から届く素材の魅力を最大限に引き出す、シェフの技が光る料理がテーブルを彩ります。

お食事の後は、アフタヌーンティー仕立てのデザートがスタート。旬のフルーツを使った一皿、ミルフィーユなどのケーキを楽しんだ後は、とっておきのデザートが登場します。小菓子に隠れたシェフの遊び心をお楽しみください。

”美味しいだけではない、五感で楽しむ料理を“

春の暖かな日差しが差し込む「Ombra blu」で、食事と会話を楽しむひとときをお過ごしください。

《開催日》4月以降の開催日は順次HPにてご案内いたします

3月7日(土)・8日(日)・9日(月)・14日(土)・16日(月)

21日(土)・22日(日)・23日(月)・28日(土)・29日(日)・30日(月)

《時間》12：00～13：30（最終入店）※ご予約制

《会場》HOTEL AO KAMAURA 4階

《金額》8,000円（税込）

《料理》シェフ影山和弘がご提案する

「厳選魚介のイタリアンコース & アフタヌーンティー仕立てのデザート」

◆前菜 ◆パスタ ◆メイン ◆デザート3皿

《予約》https://hotelao.jp/kamakura/ombrablu_reserve/

HOTEL AO KAMAKURA【HOTEL AO KAMAKURA】

《客室数》16室(25平米～72平米)

《住所》神奈川県鎌倉市腰越3-1-7

《電話番号》0467-55-5512 (代表)

《アクセス》江ノ島電鉄「腰越駅」徒歩2分

《HP》 https://hotelao.jp/kamakura/