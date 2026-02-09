韓国大手証券会社「ハナ証券」へ日本株ニュース（韓国語版）の提供を開始

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下「当社」、本社：東京都港区、代表取締役社長：伴 将行）は、株式情報サイト 「Kabutan（株探）」にて配信している日本株ニュースの韓国語版をHana Securities Co., Ltd.（以下「ハナ証券」、本社：韓国ソウル、President & CEO：Kang Seong-muk）へ提供開始いたしましたのでお知らせいたします。

■提供の背景：韓国市場における日本株投資への関心の高まり

韓国は現在、個人投資家数が約1,500万人にものぼり、その投資額は株式売買代金の60％以上を占める、世界有数の個人投資家大国です。近年は円安や日本企業の株主還元強化を追い風に日本株への投資が急拡大しており、その投資規模はアジアでもトップクラスとなっています。

このように日本株が主要な投資対象となる一方で、現地では言語の壁や情報のタイムラグが課題となっていました。正確な情報を「母国語」かつ「リアルタイム」に求める現地の強い要望に応えるべく、今回の提携に至りました。

■情報の非対称性を解消：日本株の情報をリアルタイムで韓国へ

今回提供を開始する日本株ニュースは、月間約500万人が利用する国内最大級の株式情報サイト「Kabutan（株探）」を運営する弊社ならではの、高品質で即時性の高い情報が特徴です。決算情報に加えて市況や材料、注目銘柄などのトピックを配信しており、日本株に関する幅広い情報をリアルタイムで入手することができます。

Kabutanのニュースは個人投資家だけでなく、多くの国内金融機関様にもご利用いただいている実績ある情報ソースです。これらを韓国語でも配信することで、従来は翻訳等のタイムラグにより情報取得が遅れがちであった韓国の投資家に対し、日本の投資家とほぼ同等のスピードで信頼性の高い情報を提供することが可能となり、韓国の証券会社としても自国の投資家に対して日本株情報をリアルタイムで届けられる環境が整います。これによって日本の証券会社と同レベルの情報提供体制を構築でき、自社サービスの競争力強化や差別化、さらには顧客満足度の向上にも寄与します。

■今後の展開

日本株への関心が高まる海外市場に対し、当社は情報の多言語発信に注力しております。今後は多様なニーズに対応するキーワード検索や、トレンドを捉えたテーマ別銘柄検索などのソリューションを提供予定です。韓国のみならず台湾、シンガポールなど各地において、現地ベンダーとの提携を進めながら、グローバルな展開を予定しております。

こうした日本株情報の海外発信に加え、世界の投資家が注目する米国株情報についても取得・配信できる体制を整えています。日米双方の市場情報を網羅することで、 海外投資家が気になった銘柄を即座に深掘りできる環境を提供し、株取引の活性化を後押しします。

■ Hana Securities Co., Ltd.（ https://www.hanaw.com/main/main/index.cmd ）

「Hana Financial Group（ハナ金融グループ）」の総合証券会社です。韓国内に広範なネットワークを持ち、リテール（個人向け）からホールセール（法人向け）、投資銀行（IB）業務まで幅広い金融サービスを展開しています。近年はデジタル・ウェルス・マネジメント（資産管理）の強化やグローバル市場への進出を積極的に推進しており、韓国資本市場におけるリーディングカンパニーとしての地位を確立しています。

社名：Hana Securities Co., Ltd.（ハナ証券）

所在地：82, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

設立：1977年

President & CEO：Kang Seong-muk

事業内容：証券仲介、証券取引、投資銀行業務（M&A、ストラクチャードファイナンス等）、資産運用、投資相談・アドバイザリー等

■株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドについて（https://minkabu.co.jp/）

「情報の価値を具現化する仕組みを提供する」企業理念のもと、メディア事業・ソリューション事業の両輪で、幅広い情報サービスを推進しています。ソリューション事業では、「Kabutan（株探）」を通じて投資家とのコミュニケーションを図るとともに、国内外の金融機関向けに多様なソリューションサービスを提供、メディア事業においては子会社である株式会社ライブドアを通じ、クリエイター・ユーザー・クライアントを新たな価値創造で繋ぐエコシステムの構築に取り組んでいます。

社名：株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

所在地：東京都港区東新橋一丁目９番１号

設立：2006年7月7日

代表取締役社長：伴 将行

事業内容：メディア事業、ソリューション事業

グループ会社：株式会社ライブドア

