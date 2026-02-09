サイバースター、豊洲市場発ライブコマース番組　『ごちそうライブ』をTikTok Shopで開始　推し活×IP×食が融合する新感覚ライブコマース、本日配信

株式会社ピアラ

株式会社ピアラ(本社：東京都渋谷区、代表：飛鳥貴雄、以下「当社」)の連結子会社で、「クリエイターエコノミー」を掲げ、テクノロジーとプロスペックのソリューションにより、エンタメビジネスにおける一気通貫したサポートを行う株式会社サイバースター(本社：東京都渋谷区、代表：飛鳥貴雄、（以下、「サイバースター」)は、ライブコマース新番組『ごちそうライブ（GOCHISOULIVE）』をTikTok Shopにて開始し、本日18時より初回配信を実施します。

本番組は、豊洲市場を中心とした日本の一次流通ネットワークを活かし、規格外・見た目の不揃い・数量過多などの理由で埋もれていた高品質食材を、ライブならではの臨場感とお得さで視聴者に届ける“食のエンタメ × フードロス削減”型ライブコマースです。

さらに、VTuberをはじめとした多彩なIPが出演し、“推しと一緒に食を楽しむ”という、これまでにない参加型の通販体験を実現します。

■豊洲から始まる『ごちそうライブ』のストーリー

『ごちそうライブ』の舞台となるのは、日本の食文化を支える“台所”、豊洲市場。ここには、見た目が不揃いというだけで味は一級品の野菜や、市場にしか出回らない規格外サイズの海鮮、数量が多すぎて流通に乗りきれない旬の逸品など、本当は価値があるのに“埋もれてしまう食材” が数多く眠っています。

本来ならおいしく食べられるはずなのに、“規格”“見た目”“流通過多”といった理由だけで価値が伝わらず、フードロスにつながってしまうことも少なくありません。

『ごちそうライブ』は、そんな豊洲に眠る食材の魅力を、ライブ配信という最もダイレクトな形で“価値発信”し、フードロス削減と市場活性を同時に叶える取り組みとして生まれました。

ライブならではの臨場感とストーリーで、食材の背景、生産者の想い、プロが扱う本物の味わいをそのまま伝え、視聴者が“選ぶ楽しさ”を感じられる新しい食体験を提供していきます。

さらに、ピアラグループのショート動画演出力やSNSマーケティング、将来的にはデジタルヒューマン技術とも掛け合わせ、いつでも“食フェス”に立ち寄れるような、24時間型のライブコマースへ進化させていく構想も描いています。

■番組の特徴

１.規格外・数量過多の“もったいない食材”をライブで価値発信

見た目や規格を理由に行き場を失う高品質食材を、ライブ配信ならではの臨場感とストーリー

で紹介。お得に買えるのはライブ視聴者だけ。

２.推し活×IP出演による参加型ライブ体験

出演者はVTuberだけでなく、多様なクリエイターの出演も予定しており、それぞれの個性を活

かして食材の魅力や企画の楽しさを紹介します。チャットや投票で番組に参加しながら、推し

やお気に入りのクリエイターと一緒に楽しむ新しいライブコマース体験を提供します。

３.市場・生産者・視聴者の三方良しモデル

“捨てられるはずだった”食材を救い、市場の価値向上と消費者のお得な購買を同時に実現。

４.ライブだから実現できる“特別価格”

プロ仕様の食材も、その日の在庫状況に応じた特別価格で提供。

５.将来は24時間ライブへ拡張可能

ピアラグループで進むデジタルヒューマン技術の導入により、将来的には24時間いつでも食フ

ェスのように楽しめるライブコマースへと進化予定。

■ChumuNote（ちゅむのーと）氏と味わう、記念すべき『ごちそうライブ』初回配信

『ごちそうライブ』の初回配信は、ChumuNote氏と一緒に楽しむ特別な時間をお届けします。

ChumuNote氏はアーティスト、DJ、ミキシングエンジニア、さらには企業広報と、マルチな才能を持つ個人勢VTuber。2023年の再始動以来、高いクリエイティブスキルと行動力を武器に、音楽活動からイベント出演まで幅広く展開。

SNS総フォロワー数は16万人を超え、等身大でポジティブなキャラクターが多くのリスナーから支持されており、バーチャルシーンにおいて今、最も勢いのあるクリエイターの一人です。

X：https://x.com/tmgnrei

YouTube：https://www.youtube.com/@ChumuNote

■配信について

配信日時：2026年2月9日（月）18時～19時

配信場所：TikTok Shop

配信URL：https://www.tiktok.com/@cyber.star.cs?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@cyber.star.cs?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

■取扱商品（予定）

初回は豊洲ならではの豪華ラインナップを予定しております。

■今後の展望

サイバースターは『ごちそうライブ』を皮切りに、食品・海鮮・フルーツ・スイーツ・ギフトなど、取り扱いカテゴリを順次拡大していきます。また、ピアラグループで進む デジタルヒューマン技術とIP活用を組み合わせ、将来的には 「デジタルヒューマン×IP」によるライブ販売など、新しいエンタメコマースの形も取り入れてまいります。

最終的には、24時間いつでも視聴できる“デジタル食フェス”のようなライブコマース体験を創出し、多様な食との出会いと体験価値の最大化を目指します。

ピアラグループは、「買いたいはAIでつくれる」を掲げ、AI×エンタメ×食の融合による 新しい購買体験 を引き続き発信してまいります。

【株式会社サイバースター 会社概要】

商号 ：株式会社サイバースター

代表者 ：代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ：〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ：2024年4月

事業内容：クリエイター等の育成及びマネージメント業務

イベントの企画及び運営

IPに関する企画、制作、管理

前各号に附帯関連する一切の業務

資本金 ：15百万円

URL ：https://cyber-star.co.jp/

【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 ： 株式会社ピアラ

代表者 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ： 2004年3月

事業内容 ： １.ECマーケティングテック事業 ２.広告マーケティング事業

資本金 ： 50百万円（2025年9月末）

証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)

関連会社 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、

CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、

株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター、株式会社オニオン

URL ： https://www.piala.co.jp/