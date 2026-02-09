rakumo、Google の生成 AI 技術を活用した「rakumo エージェント」のベータ版提供を開始

rakumo株式会社

クラウド型グループウェア拡張ツールを提供する rakumo 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 グループCEO：清水 孝治）は、「rakumo for Google Workspace シリーズ」の最新アップデートにおいて、Google の生成AI技術を活用した AI エージェント「rakumo エージェント」のベータ版提供を開始しました。

■ 背景と狙い

rakumo は、「仕事をラクに。オモシロく。」というビジョンのもと、企業の組織改革支援と「次のいつもの働き方」の実現を目指し、サービスの開発・提供を進めています。その取り組みの一環として、Googleの高度なAI技術（Gemini、Vertex AI など）を活用した「rakumo エージェント」の開発計画を含む大型アップデートを2025年7月に発表しました。

今回提供を開始した「rakumo エージェント」のベータ版では、第1弾として rakumo カレンダーと連携します。rakumo エージェントはユーザー一人ひとりの秘書的な役割を担い、複雑な操作を行う必要なく、自然な対話形式でタスクや予定の管理をより効率的にできるよう支援するなど、日々の業務をサポートします。

■ rakumo カレンダーにおける rakumo エージェント（ベータ版）の主な特長

自然な会話で他メンバーの予定を確認。日時を指定した予定登録も行えます

rakumo カレンダーの画面右側のサイドパネルからチャット形式で話しかけるだけで、以下のような操作が可能です。

■ セキュリティと安心の設計

- 自然な会話で予定を登録・確認コマンドを覚える必要はありません。「明日の12時に私と田中さんのミーティングを入れて」「来週火曜の私の予定は？」といった日常的な言葉で入力し、予定の作成や確認がスムーズに行えます。- 空き時間や過去の予定をスマートに検索「明日以降で私と佐藤さんが会議できる時間はある？」「前回、新規プロジェクトの定例をしたのはいつ？」など、相手の名前で空き時間を検索したり、過去や未来の予定をキーワードで検索したりすることが可能です。- 時間の使い方の「ちょっとした集計」「1月の会議時間は合計何時間あった？」「今月、採用面接に費やした時間は？」など、自分や特定のユーザー時間の使い方を振り返る集計作業をサポート。データの可視化による業務改善を促します。- 操作のサポート・Q&Arakumo の操作方法に関する質問にも回答が可能です。マニュアルで探す手間を省き、スムーズなツール利用を支援します。

rakumo エージェントとの会話内容やカレンダーのデータが、AI モデルの学習データとして利用されることはありません。企業の機密情報を守りながら、安心して生成 AI の利便性を享受いただける設計となっています。

■ rakumo エージェントの今後の展望

rakumo エージェントは、今後 rakumo カレンダーの機能強化に加え、他の rakumo for Google Workspace シリーズとの連携も進めていく予定です。

今後の連携予定：- rakumo ワークフロー提出された請求書などの内容を分析し、最適な申請書の選定や申請文書の作成を支援します。- rakumo ボード投稿に対する未読者の確認や、リマインド通知の提案などを行います。

継続的なアップデートを通じて、AI が文脈を理解し、ユーザーが意識することなく能動的に事務作業の負担を軽減する「自律的なワークスタイル」の実現を目指してまいります。どうぞご期待ください。

■ rakumo for Google Workspace シリーズについて

rakumo for Google Workspace シリーズは、Google Workspace を進化させるクラウド型拡張ツールです。Google Workspace のユーザー管理、認証、セキュリティ機能を共通利用した、誰もが直感的に使えるサービスです。現在 rakumo シリーズは 、数名から大規模までの 2,500 社以上、121 万ライセンス超のお客様にご利用いただいております。

【rakumo for Google Workspace】- rakumo カレンダー（グループカレンダー）- rakumo コンタクト（社員名簿・共有アドレス帳）- rakumo ボード（社内掲示板）- rakumo ワークフロー（電子稟議）- rakumo キンタイ（勤怠管理）- rakumo ケイヒ（経費精算）

URL ： https://rakumo.com/

※ Google Workspace は Google LLC の商標です。

※ 本リリースに記載されている会社名/製品名/サービス名は、当社または各社/各団体の商標もしくは登録商標です。

※ リリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。