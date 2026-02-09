【ROXX】面談内容からAIが自動で面接書類等を作成する「履歴書・職務経歴書自動生成」ツールの開発および運用開始に関するお知らせ

株式会社ROXX

未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』を運営する株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、求職者とキャリアアドバイザー（以下 CA）の面談内容から、AIが履歴書・職務経歴書を自動生成する「履歴書・職務経歴書自動生成」ツールを開発し、本格的な運用を開始いたしました。

■ 背景

ROXXが運営する『Zキャリア』では、これまで累計約55万人の求職者にご登録いただき、数多くの正社員転職を支援してまいりました。

ノンデスク領域における求職者の半数はPCを保有しておらず、面接に必要な履歴書や職務経歴書の作成が転職活動の大きなハードルとなっている実態があります。そのため、当社ではCAが求職者一人ひとりの経験をヒアリングし、企業向けに提出する書類作成のサポートを実施してまいりました。

一方で、面談内容を正確に書類へ落とし込む作業は多大な事務工数を要します。そのため、求職者へのフォローやカウンセリングなど、本質的な転職支援における「対話」の時間をより多く確保するため、AIによる業務効率化に取り組んでまいりました。

この度、音声認識技術とLLM（大規模言語化モデル）等、AI技術を組み合わせ、面談中の会話からリアルタイムで必要な情報を抽出し、履歴書、職務経歴書をはじめとした面接に必要な書類を自動生成するツールを開発いたしました。本ツールの導入により、事務工数を大幅に削減し、全てのCAがこれまで以上に求職者に寄り添い、質の高い転職支援に注力できる環境を整備いたしました。

本ツールの主な特徴・効果

- 会話から情報を自動抽出・構造化通話システムと連携することで、面談の音声データから氏名、経歴、保有資格などはもちろんのこと、求職者の強みや志向性を要約した自己PRなど、履歴書・職務経歴書の作成に必要な要素をAIが自動抽出します。- 履歴書・職務経歴書の自動生成抽出した情報は自社で独自開発した専用のAIツールを通じて、規定のフォーマットに則り、履歴書・職務経歴書に活用できる文面を構成し、書類を自動生成します。また、既に入力している内容は上書きしない「上書き防止機能」も備えており、業務をスムーズに行うことが可能です。- 事務工数の大幅削減従来、面談後に行っていた書類作成業務を自動化することで、CAの事務工数を大幅に削減。求職者へのフォローやカウンセリングなど、本質的な転職支援活動が可能となります。

※「履歴書・職務経歴書自動生成」ツールは、最後にCAがブラッシュアップするオペレーションにて運用しております。

■ 今後の展開

当社内での運用を通じて事務工数の削減および生産性向上に関するデータを蓄積し、将来的には『Zキャリア プラットフォーム』を利用するパートナー紹介会社への提供も計画しております。ROXXは今後も、人材紹介事業におけるナレッジとAIを活用した取り組みを通じて、業界全体の生産性向上に貢献してまいります。

■ 参考： 2025年９月期通期 決算説明資料(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS04024/9e62dca3/6e71/4e16/9a36/6e6c51c83463/140120251110594542.pdf)

■Zキャリアについて https://zcareer.com/

『Zキャリア』は、未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォームです。少子高齢化を背景に人材不足が進み、人材獲得競争のさらなる加速が見込まれるなか、日本の給与所得者の半数以上は年収400万円未満（※１）、非大卒は67%（※２）、非正規率も37%（※２）に上ります。一方で、国内人材紹介市場において、その多くが学歴や職歴を持った即戦力の求職者を対象としたサービスとなっています。ROXXではこうした業界構造に着目し、未経験の求職者と採用企業のマッチングサービスに加えて、パートナーである人材紹介会社の支援サービスを展開しています。幅広い業界および職種における求職者と採用企業とのマッチングを創出しています。

※1：国税庁「令和６年分 民間給与実態統計調査」

※2：総務省「令和６年 労働力調査年報」

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ４階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070