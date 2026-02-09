Zenken、山梨中央銀行と海外人材の紹介事業で業務提携

Zenken株式会社

Zenken株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 順之亮、以下 Zenken）は、2026年2月9日、海外人材の紹介サービス等における連携を目的として、株式会社山梨中央銀行（本店：山梨県甲府市、代表取締役頭取：古屋 賀章、以下 山梨中央銀行）と業務提携契約を締結することに合意しましたのでお知らせいたします。

■提携の背景

『そこにない未来を創る』をパーパスに掲げるZenkenは、現在の日本国内における少子高齢化に伴う労働力不足を深刻な社会課題と捉えています。この課題解決に向け、IT等のエンジニア人材の採用や介護現場における人材確保の支援に注力してまいりました。

Zenkenの海外人材セグメントでは、インド・ベンガルールの工科系大学やインド政府系機関であるNSDC International（インド国家技能開発公社子会社）との提携により、人手不足で悩む日本企業と日本での就労を希望する人材を結び付け、紹介と定着を行う事業を展開してきました。

一方、山梨中央銀行は地域唯一の地方銀行として強固な顧客基盤と、企業の課題に深く踏み込むコンサルティング機能を有しています。また、「山梨インド友好交流会」に所属し、山梨県内でインドビジネスに関心を持つ地域企業との接点を持っています。

本提携は、Zenkenが持つ海外人材の紹介・教育ノウハウと、山梨中央銀行のネットワークを掛け合わせることで、企業の人手不足解消に直接的に寄与するものです。同行との提携により、Zenkenの強みを幅広い企業群へ届けることが可能となります。

また、Zenkenが2025年8月に公表した中期経営計画『Road to 250』において、海外人材セグメントの成長加速は最重要課題の一つであり、本提携はその目標達成に向けた重要な足掛かりとなります。

■提携の内容

本提携を通じて、両社はそれぞれの強みを活かし、以下の領域でサービスを共同で推進します。

１.海外エンジニア人材の紹介・定着支援

Zenkenは、インドのIT都市ベンガルールを中心に工科系大学51校と提携し、IT・機械・電気等のエンジニア分野のインド学生を日本企業に紹介しています。また、人材の紹介にとどまらず、日本語教育から生活オリエンテーションなどの定着支援までサポートしています。

本提携により、これらの高度専門人材を山梨中央銀行の顧客企業へ紹介し、企業のIT人材不足の解消を支援します。

２.海外介護人材・宿泊業向け人材の紹介支援・定着支援

Zenkenは、インド政府系機関であるNSDC Internationalと協業し、介護や宿泊分野におけるインド人特定技能人材の紹介事業を展開しています。また、インドネシアからの介護人材紹介も行っており、企業のニーズに合わせた提案が可能です。特定技能1号外国人の活動支援を行う登録支援機関として、海外人材への日本語教育、受け入れ支援、就労フォロー、定着フォローまでワンストップでサポートしています。

本提携により、これらの特定技能人材を山梨中央銀行の顧客企業へ紹介し、介護・宿泊業界の人手不足解消を支援します。

また、山梨中央銀行の店舗網を通じて潜在的な外国人材ニーズをヒアリングし、マッチングの機会を創出します。

■今後の展望

本提携により、Zenkenは山梨県内の広範な企業へのアプローチが可能になるとともに、銀行の信頼を背景とした質の高いマッチングを実現します。本提携の成果を最大化することで、海外人材事業の成長を加速させ、中期経営計画に掲げる数値目標の達成をより確実なものにしてまいります。

両社は今後も、地域企業の人材確保支援を通じて地域の持続的な発展に貢献するとともに、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

【株式会社山梨中央銀行 会社概要】

会社名 ：株式会社山梨中央銀行

所在地 ：山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号

代表者 ：代表取締役頭取 古屋 賀章

事業内容 ：銀行業

設立年月日：1941年12月1日

オフィシャルHP：https://www.yamanashibank.co.jp/

【Zenken株式会社 会社概要】

会社名 ： Zenken株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 順之亮

本社所在地： 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー22F

創業 ： 1975年（昭和50年）5月2日

設立 ： 1978年（昭和53年）7月14日

資本金 ： 439,530千円（2025年6月30日現在）

上場市場 ： 東京証券取引所グロース市場（証券コード：7371）

オフィシャルHP： https://www.zenken.co.jp/