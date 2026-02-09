栃木・東京の2拠点で活動する動画制作の「ガクポン」が事業拡大へ向け資本金を500万円に増資、キャリア支援事業に向けて体制強化

株式会社ガクポン

動画制作・クリエイティブ事業を展開する株式会社ガクポン（代表取締役CEO：田代孟靖）は、2025年12月31日付で自己資金により資本金を500万円に増資いたしました。本増資により財務基盤を強固にし、若者や学生を対象とした新たな人材支援サービス開始に向けて体制を強化いたしました。「動画の力」と「キャリア支援」を掛け合わせ、地域や環境に左右されることなく、若者一人ひとりが自らの価値観で可能性を広げ、納得のできる選択ができる社会の実現を目指します。

増資の目的

VUCAの時代だからこそ重要なのは、誰かに決められた進路ではなく、自分自身が納得してキャリアを選択できることだと私たちは考えています。しかし現実には、情報過多の環境の中で、エージェントを利用すると必要以上の電話連絡や本人の意思とは必ずしも一致しない形で多くの企業への応募が進められてしまうなど、一人ひとりの「納得感」を損なってしまう仕組みも少なくありません。だからこそ私たちは、判断材料となる情報を整理し、一人ひとりの価値観に寄り添いながら、適切な距離感でキャリアに向き合える支援のあり方を目指していきたいと考えています。今回の増資は、そうした新たな挑戦を見据え、継続的に価値を届けていくための体制と基盤を整えるためのものです。なお、有料職業紹介事業については現在許可を申請中であり、関係法令に則り適切に対応してまいります。

会社概要

会社名：株式会社ガクポン

所在地

東京オフィス：東京都新宿区 高田馬場2-17-3東京三協信用金庫本店ビル ７階

栃木オフィス：栃木県宇都宮市峰3丁目3-5

代表者：代表取締役CEO 田代孟靖

設立：2025年1月23日

資本金：500万円

会社HP：https://gakupon-inc.studio.site/