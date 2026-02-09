AIを活用した全自動営業ツール「Aimsales」を展開するAimsales株式会社のグループ会社化のお知らせ

株式会社アイドマ・ホールディングス

株式会社アイドマ・ホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役：三浦 陽平、以下、アイドマHD）は、AIを活用した全自動営業ツール「Aimsales」を開発・提供するAimsales株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：根路銘 啓、以下、Aimsales社）の全株式を取得し、2026年1月30日付で同社をグループ会社化しましたのでお知らせします。本件により、Aimsales社の代表である根路銘 啓氏も当社グループに参画し、当社の開発体制およびプロダクト開発力のさらなる強化を図ります。

グループ化の背景と目的

アイドマHDは、営業支援・人材支援、経営支援を中心とした事業を通じて、企業の生産性向上と持続的成長の支援に取り組んできました。近年は、労働人口の減少や営業人材不足を背景に、営業活動そのものの在り方を見直す必要性が高まっており、AIやデータを活用した営業DXの推進を重要な成長戦略と位置付けています。

Aimsales社は、東京理科大学発の学生スタートアップとして、AIを活用して新規取引先の開拓からアポイントの獲得までを自動化する営業ツールを開発してきました。同社が有するプロダクト開発力と独自のデータ活用技術は、アイドマHDがこれまで培ってきた営業支援ノウハウとの親和性が高く、両社の強みを融合することで、より高度で再現性の高いサービスの提供が可能になると考え、グループ会社化するに至りました。

AIを活用した全自動営業ツール「Aimsales」の概要

「Aimsales」は、AIを活用して、新規取引先の選定から営業戦略の立案、トークスクリプトの生成、マルチチャネルでのアプローチ、成果分析と改善までを一気通貫で実行する全自動営業ツールです。ユーザーは自社の製品や企業概要を入力するだけで、AIが営業活動を自動的に設計・実行します。

国内企業を広範にカバーする企業リストを基盤とし、営業活動の結果を学習することで、継続的に営業精度を高めていく仕組みを採用しています。また、アポイント獲得後には商談準備を支援する情報が自動生成され、営業担当者の業務効率と提案品質の向上に寄与します。

今後の展望

Aimsales社が保有するAI技術をアイドマHDの営業支援プロダクト群と連携させることで、営業DXのさらなる高度化を図っていく方針です。具体的には、当社が展開するSales Crowdを通じて蓄積してきた営業活動データや実行ノウハウ、企業ごとの関心やニーズを示す各種データと、Aimsalesが有するAIによる分析・自動化技術を組み合わせることで、営業活動の質と再現性の向上を目指します。

また、当社では現在、営業・支援・事業開発といった各フェーズで得られる顧客データを一元的に管理・活用するCRMの開発を進めています。CRMは、当社が長年にわたり蓄積してきた営業データやナレッジを基盤とし、営業戦略の設計やアプローチ手法の検討、商談時のトーク構成、さらには顧客への提案内容の検討などを、AIの活用によって高度化および迅速化することを構想しています。

今回のAimsales社のグループ参画により、AI技術に精通した開発人材とプロダクト開発体制がアイドマHDグループに加わることで、CRM開発および営業支援基盤の構築を一層加速させていく考えです。営業活動における戦略設計から実行、改善までをデータとAIでつなぐことで、企業の営業生産性向上と持続的な成長支援に貢献してまいります。

Aimsales株式会社について

企業名：Aimsales株式会社

本社所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2F

代表者：代表取締役 根路銘 啓

設立：2024年5月20日

事業内容：AIを活用した営業自動化プラットフォーム「Aimsales」の開発・提供

ホームページ：https://aimsales.jp/

株式会社アイドマ・ホールディングスについて

企業名：株式会社アイドマ・ホールディングス

本社所在地：東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 5・10F

代表者：代表取締役 三浦 陽平

設立：2008年12月22日

事業内容：営業支援事業、業務支援事業、経営支援事業

ホームページ：https://www.aidma-hd.jp/