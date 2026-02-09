【30代以下の社会人・学生対象】九州だからこそ輝ける、自分らしい生き方を探す「DISCOVER SOCIAL CAREER」を3月5日(木)に福岡で開催します

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（所在地：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成、以下：当社）は、九州経済産業局および一般財団法人九州オープンイノベーションセンターの事業を受託し、事業運営を行っています。

この度、30代以下の社会人・学生を対象に、社会や地域における課題解決やイノベーション創出、社会貢献などに主体的に関わる生き方・働き方のヒントを探るトークイベント「DISCOVER SOCIAL CAREER ～九州だからこそ輝ける、自分らしい生き方～」を3月5日(木)に開催します。

九州だからこそ輝ける、自分らしい生き方を探す

本イベントでは、九州を拠点に事業や活動を展開し、地域や社会と向き合いながら挑戦を続けてきた実践者を迎え、トークセッションを実施します。加えて、参加者同士によるグループトークを行い、九州というフィールドだからこそ描けるキャリアや、自分らしい生き方・働き方について考え、語り合う機会とします。

都市部への一極集中やキャリアの選択肢が画一化する中で、「どこで、誰と、どのように働くのか」は、若い世代にとって重要なテーマです。本イベントを通じて、九州という地域に根ざしながら社会と関わる多様なキャリアのあり方を知り、自身のこれからを考えるきっかけを提供します。

▶️詳細・お申し込みはこちら

https://discover-social-career.peatix.com(https://discover-social-career.peatix.com)

※本イベントで扱う「ソーシャルキャリア（SOCIAL CAREER）」とは、自分らしさを大切にしながら、社会や地域と自分をつなぎ、課題解決やイノベーション、社会貢献に主体的に挑み、より良い未来をつくっていく生き方・働き方。「どこで働くか」だけでなく、「どう生きたいか」「何に関わりたいか」を軸にキャリアを描く考え方です。

こんな方におすすめ

- 九州を拠点にしたキャリアを考えている方- 九州の都市部・地域での暮らしや働き方に関心がある方- 九州での社会課題解決や挑戦に関心がある方- 九州で活躍し挑戦し続けるリアルなロールモデルの話を聞きたい方- 自分らしい生き方・働き方を模索している仲間と交流したい方※本イベントは【30代以下】の社会人・学生を対象としています。

開催概要

【イベント名】DISCOVER SOCIAL CAREER ～九州だからこそ輝ける、自分らしい生き方～

【日時】2026年3月5日（木）19:00-21:00

【会場】大名カンファレンス(https://daimyo-conference.jp/access/)

（〒810-0041福岡県福岡市中央区大名2丁目6－50福岡大名ガーデンシティ・タワー 3F）

※福岡市営地下鉄空港線「天神」駅 2番出口より 徒歩 2分

※西鉄バス「西鉄グランドホテル前」バス停より 徒歩 1分

【形式】対面

【費用】無料

【対象】30代以下の社会人・学生

【定員】80名

【詳細】▶️https://discover-social-career.peatix.com

【申込】▶️https://forms.office.com/r/HdMJLdRjYP

【締切】2026年3月2日（月）17:00まで

スケジュール

19:00-19:15 オープニング

19:15-20:30 登壇者クロストーク、参加者グループトーク

20:30-20:55 質疑応答、参加者グループトーク

20:55-21:00 クロージング

登壇者プロフィール

株式会社一平ホールディングス 代表取締役 村岡浩司氏



1970年、宮崎県生まれ。人口12,000人のまち、宮崎市高岡町で廃校となった小学校をリノベーションし、カフェやシェアオフィス・コワーキングを併設するMUKASA-HUBを運営。“世界があこがれる九州をつくる”を経営理念として、九州産の農業素材で作られた「九州パンケーキミックス」をはじめとする商品開発の他、カフェ・飲食店を国内外に展開。食を通じた地域活性化やコミュニティ創生、就労支援のソーシャルビジネスにも取り組んでいる。

NEO福岡 会長 三木浩江氏



ミッションは『ボーダレスな共創で日本の国力を上げる』。企業・若者・地域・スポーツをつなぐ共創型経済団体「NEO福岡」を主宰。世代・産業を超えた共創で、心も経済も豊かな福岡を創る、を掲げ、福岡を実証フィールドに次世代リーダーの育成と地域事業の共創に取り組む。学生時代からの海外での起業経験や、プロスポーツチーム運営による地方企業との地域活性化の実践知を活かし、“想いを実現する人が増える社会”のインフラ創造を掲げている。

株式会社マクアケ プロジェクト推進本部セールス局 局長

九州拠点責任者 宮田紗良氏

鹿児島県日置市生まれ。2019年より株式会社マクアケ入社。現在は、プロジェクト推進本部の局長として営業部門を統括。2021年に立ち上げた九州地域の共創コミュニティ「九州アイランド」では、約80件の新商品販売をMakuakeでサポートし累計応援購入総額は1億円を突破。九州地域のさらなる価値向上・地域経済への貢献を目指し、九州アイランドの運営や講師活動を通じて地域の新商品開発や販路開拓、プロモーション支援にも従事。

主催・運営

【主催】九州経済産業局・一般財団法人九州オープンイノベーションセンター（KOIC）

【運営】株式会社ボーダレス・ジャパン

【お問い合せ】program-info@borderless-japan.com（担当：西田・鈴木）

株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会起業家が集うプラットフォームカンパニーとして2007年3月設立。貧困・環境・教育・地方の過疎化など、様々な社会問題を解決する50以上の事業を世界14ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円を達成。「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

公式サイト：https://www.borderless-japan.com/

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）