夜間警備の「運用不安」をオンライン実演で解消｜遠隔運用 DJI Dock 3／DJI Matrice 4Dシリーズ 飛行実演WEBセミナーを2月26日（木）開催［参加無料］

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、深空株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：LIU WENHUI）と共催で、オンラインイベント「【遠隔操作】ドローン夜間警備 飛行実演WEBセミナー」を2026年2月26日（木）に開催します。夜間警備でのドローン活用を検討する方に向けて、遠隔運用を前提とした運用フローと実演デモを、導入判断に必要な観点で整理できる内容です。

当日は、DJI Dock 3／DJI Matrice 4Dシリーズを使った、夜間を想定した警備シーンのデモ映像を交えながら、運用設計の要点（巡回ルート、監視ポイント、アラート時の動き、記録の残し方など）を解説します。警備会社、施設管理、工場・倉庫、広域敷地の管理者、自治体・防災関連部署などのご担当者は、参加無料の本セミナーをぜひご活用ください。

参加は無料・事前申込制（先着）です。申込は下記ページより受け付けています。

詳細・申込：https://sekido-rc.com/?pid=190215992

［メディア関係者の皆さまへ］

本セミナーの内容に関する取材、運用事例の背景取材、補足資料のご提供が可能です。ご希望の場合は、上記募集ページの申込フォームより媒体名／ご取材内容／掲載予定時期をご連絡ください。

遠隔運用を前提に、夜間警備のデモと運用設計の要点をオンラインで解説

「【遠隔操作】ドローン夜間警備 飛行実演WEBセミナー」は、夜間警備におけるドローン活用を、遠隔運用の視点で具体化するオンライン実演セミナーです。DJI Dock 3／DJI Matrice 4Dシリーズを使って、夜間を想定した警備シーンのデモとともに、導入時に検討すべき運用フローや体制設計の考え方を整理します。

また、導入検討で論点になりやすいポイント（運用条件、対応範囲、想定リスク、記録の運用など）を、デモ映像と解説で“判断しやすい粒度”に落とし込みます。現場導入の検討を進めたい方に向けて、短時間で要点を持ち帰れる構成です。

このセミナーで得られること

・夜間警備におけるドローン活用の具体的な運用イメージ（巡回、異常確認、記録）

・遠隔運用を前提にした体制・オペレーション設計の考え方

・導入検討時に論点になりやすいポイントの整理（運用条件、対応範囲、想定リスク）

・現場の「実際どうする？」を前に進めるための判断材料

こんな方におすすめ

・夜間巡回を省人化し、警備品質を維持・改善したい

・広い敷地（工場、倉庫、発電所、資材置場等）の見回り負担を減らしたい

・災害時や緊急時の初動確認を、より安全・迅速に行いたい

・導入前に「運用の現実」を把握し、社内検討を前に進めたい

開催概要

イベント名： 「【遠隔操作】ドローン夜間警備 飛行実演WEBセミナー」

開催日 ： 2026年2月26日（木）

時間 ： 18時00分～19時30分（受付：17時45分～）

内容 ： ・DJI Dock 3／DJI Matrice 4Dシリーズを想定した遠隔運用の流れ

・夜間を想定した警備運用のデモ（不審者想定の確認フロー等）

・運用設計の要点（巡回ルート、監視ポイント、アラート時の動き、記録の残し方）

配信 ： Zoom

参加費 ： 無料（事前申込制）

主催 ： 深空株式会社

申込・詳細： https://sekido-rc.com/?pid=190215992(https://sekido-rc.com/?pid=190216855)

紹介対象製品

・DJI DOCK 3（Matrice 4D／4TD対応ドローンポート）

産業向け高性能ドローンMatrice 4D／4TDを搭載したDJI Dock 3は、24時間365日のリモート操作に対応し、効率的な自動運用を実現します。さらに、新たに車両搭載によるモバイル設置に対応したことで、より柔軟な運用が可能に。さまざまな環境に適応できる設計で、監視・点検・測量など幅広い業務を支援します。

https://sekido-rc.com/?pid=185106761

・DJI MATRICE 4TD（DJI Dock 3対応 点検・調査用ドローン）

Matrice 4TDは、新型の赤外線サーマルカメラとNIR補助ライトを搭載。インフラ検査や緊急対応、公共安全など、さまざまな分野での活用に適しています。高精度なデータ取得が可能で、点検・調査業務をより効率化します。

https://sekido-rc.com/?pid=185107118

・DJI FLIGHTHUB 2（オールインワン型プラットフォーム）

ドローンオペレーションをクラウドベースで管理するオールインワン型プラットフォーム FlightHub 2 は、リアルタイムで包括的に状況を把握し、運用担当者の業務をサポートします。

ドローンミッション計画、フリート管理や作成データの共有・運用に必要なすべての情報にアクセスし、業務で得られたデータも安全なクラウド環境に保存でき、利便性と安全性を提供します。

▶参加無料｜事前申込制 最短60秒で登録完了

https://sekido-rc.com/?pid=190215992

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドではより多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニー。日本で先駆けてドローン事業を始め、後にドローンの世界最大手DJIの日本初の代理店となり、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11時00分～17時00分