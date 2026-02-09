コスモスイニシア、株主優待制度の導入（新設）に関するお知らせ(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、代表取締役社長：高智亮大朗）は、2026年2月9日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について決議いたしました。

■ 株主優待制度導入の目的

当社の商品やサービスに触れていただくことで、事業への理解を一層深めていただくとともに、当社株式の投資魅力を高め、より多くのみなさまに中長期にわたって保有いただくことを目的として、株主優待制度を導入いたします。

■ 株主優待制度の概要

1. 対象となる株主

毎年3月末日を基準日とする株主名簿に記載または記録された、当社普通株式を300株以上保有されている株主のみなさまを対象といたします。

2. 株主優待の内容

当社グループが運営するアパートメントホテル「MIMARU」でご利用いただける、宿泊割引クーポンコード（割引内容：15,000円分）を進呈いたします。

3. 進呈時期

対象となる株主のみなさまへは、毎年6月上旬（初回は2026年6月）にご案内を送付することを予定しております。

■ 株主優待宿泊割引クーポンコードのご利用方法等

1. 対象施設

当社グループが運営するすべてのアパートメントホテル「MIMARU」における、1予約当たりのご宿泊総額に対してご利用いただけます。

APARTMENT HOTEL MIMARU公式予約サイト：https://mimaruhotels.com/

2. 利用条件・留意事項

・本優待は、「MIMARU」公式サイトからのご予約にもとづく宿泊料金を割引対象とします。

※他社予約サイト経由のご予約は対象外となります

・ご予約時に所定のクーポンコードをご利用いただいた場合に限り、割引が適用されます。

・他のクーポンコードとの併用はできません。

・MIMARU会員割引との併用は可能です。

・割引は1回のご宿泊につき1回のみ適用可能であり、分割してのご利用はできません。

※本優待の詳細な利用条件につきましては、対象となる株主のみなさまへ送付するご案内にてご確認ください。

■ アパートメントホテル「MIMARU」について

アパートメントホテル「MIMARU」は、キッチン、リビング・ダイニングスペース付きの約40平方メートル からの広い客室を備え、“みんなで泊まる”を楽しむアパートメントホテルです。年間40万人を超える宿泊者の9割超が海外ゲスト・ご家族での利用で、子ども連れ家族に多く利用されています。39の国と地域から集まった文化や経験の異なる日・英語堪能なスタッフがゲストをお迎えしています。

訪日ファミリーの利便性向上にむけ、手荷物当日配送サービス「Luggage Delivery by MIMARU」（HP：https://mimaruhotels.com/ja/luggage-delivery/）や国内外の家族を対象としたお子さまの一時預かり対応の屋内遊び場「ANO-NE Kids Club」（HP: https://anone-kids.com(https://anone-kids.com)/）、衣料シェアリングサービス「Any Wear, Anywhere」（HP：https://anywear-anywhere.com/）などの家族向けサービスを展開。今後も“日本をもっと面白くする”新しい旅のスタンダードを創出していきます。

●MIMARUのシリーズ展開

・「MIMARU」シリーズ

約40平方メートル からの広い空間、ワンルームタイプを中心に多様な空間スタイル

・「MIMARU SUITES」シリーズ

リビング・ダイニングキッチンと、2つ以上の独立した寝室を用意

プライベート空間を確保した、まるで自宅のようなホテル

●運営施設数

2018年2月に第1号施設「MIMARU東京 上野NORTH」を開業し、現在では27施設、1,434室を運営しています（2025年12月時点）。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2566_1_e7a8ae990575f92a26491988d891b5b9.jpg?v=202602090351 ]

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/(https://www.cigr.co.jp/)

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

