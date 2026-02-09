ペンギンたちが愛を伝え合う、ハートがあふれる「冬の、愛のすいぞくかん」はいよいよハイライト！バレンタイン・ホワイトデーにぴったりな特別チケット「スイートペアチケット」が新登場

株式会社青々

札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内 將生）は、大切な人と気持ちを分かち合うバレンタインやホワイトデーにぴったりな特別ペアチケットを2026年2月10日（火）から販売します。

【（左）夜の、愛のペンギンプールサイド イメージ、（右）キタイワトビペンギンの求愛行動】

大切な人と、時間を過ごし、気持ちを分かち合うバレンタインやホワイトデーのお出かけにぴったりなAOAO SAPPOROでは、開催中の特別企画展「PINGU(TM)×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん」を二人で満喫できる、入館チケットにスタンプラリーブック 1 冊と、ピングープリントクッキー1 箱がセットになったお得なペアチケットを新たに販売開始します。

この時期のAOAO SAPPOROは、特別企画展に加えて、生物たちの愛をテーマにした様々な体験プログラムを開催しています。特にナイトタイムは、来館者全員が参加できる、水族館で暮らす生物たちの求愛をもとにした「夜の、恋みくじ」や、いま求愛の季節を迎えている”ペンギンたちの愛”をモチーフにしたハートのサインが登場する「夜の、愛のペンギンプールサイド」など、生物の愛のエネルギーから良い運気をわけてもらうことができる？新しいデートスポットとして定番となっています。またバレンタインデー、ホワイトデーにおすすめのオリジナルチョコレートの販売などを実施します。

雪に包まれた札幌で、天候を気にせず、また暖かい館内で楽しむことができるAOAO SAPPOROでは、忘れられない“スイート”な体験をすることができます。

AOAO SAPPOROのバレンタイン・ホワイトデー

パートナーをはじめ、友人や家族でバレンタインやホワイトデーを楽しむための特別なペアチケットを販売します。そのほかにも、水族館で“スイート”な思い出を作ることができる体験プログラムの開催やオリジナルグッズの販売を実施します。

【チケット】バレンタイン・ホワイトデーにおすすめ！“スイートな思い出”を持ち帰る、クッキー付き「スイートペアチケット」

販売期間：2026年2月10日（火）～2026年3月22日（日）

販売時間：10:00～22:00

販売場所：アソビュー

https://www.asoview.com/channel/ticket/gp7XWNSlwa/ticket0000048343

大人2名（高校生以上） 通常6,020円 → 5,400円（税込）

大人1名＋子ども1名（小中学生） 通常4,920円 → 4,300円（税込）

大人1名＋幼児（3歳以上） 通常4,020円 → 3,400円（税込）

販売内容： ペアで入館すると、生物たちのさまざまな愛をめぐる「ピングー」スタンプラリーブック1冊と、ピングープリントクッキー1箱がセットになったお得なペアチケットです。

※数量限定の商品です。

【（上）ペアで楽しむAOAO SAPPORO イメージ、（下）プリントクッキー】【体験プログラム】クラフトアクアリウムでペンギンのモビールをつくろう！

開催期間：2026年1月22日（木）～ ※開催期間は変更する可能性があります。

開催時間：11:00～16:00（最終受付15:30）

開催場所：5F「CO-WORIKNG」

参加料金：\300（税込）※お支払い方法は現金のみになります。

あおあお会員・にちにち会員 無料

開催内容：AOAO SAPPOROのアイコン「みんペン（みんなのペンギン）」を使用したモビールをつくります。館内の「キタイワトビペンギン」のペアの名前やバンドの色、どこにいるのか、どんな行動をしているのかを学ぶことができます。

【クラフトアクアリウム イメージ】【体験プログラム】AOAO SAPPOROの生物が今夜の恋愛をアドバイス！「夜の、恋みくじ」

開催期間：～2026年3月22日（日）

開催時間：17:00～22:00（最終入館～21:00）

開催場所：4F「エントランス」、6F「恋人の聖地」

開催内容：AOAO SAPPOROで展示される生物たち5種の求愛行動からヒントを得た、オリジナルの「恋みくじ」。AOAO SAPPOROの生物たちが今夜のあなたの恋愛を占います。くじを引いたあとは、6F「恋人の聖地」に展示される特別解説パネルで、生物たちの特徴を学ぶことができ、ひと味違った見え方がしてきます。特別解説パネルは月ごとに変化し、2月からは「愛の伝え方編」を展示中。

【夜の、恋みくじ イメージ】【体験プログラム】水族館とさまざまなカルチャーがコラボレーション「AQUARIUM JAM」

開催日時：毎週金曜日の夜を中心に開催。

開催内容：夜の水族館で「幸せな夜更かし」をお過ごしいただけるよう、毎週金曜日の夜を中心に、地域文化や食、音楽などさまざまなジャンルが水族館とコラボレーションした、大人が楽しめるプログラムです。

○ 近日開催予定のおすすめイベント

・愛のワインクルーズ

開催日時：2026年2月13日（金） 18:00～

開催内容：北海道産ワインを片手に AOAO SAPPORO 館内をほろ酔い気分で自由に巡ります。道産ワインのトークイベントに参加したり、ペンギンの求愛行動の話を聞いたりしながら、夜の『愛のすいぞくかん』を満喫する有料プログラムです。

予約はこちらから

https://peatix.com/event/4807587/view?k=ee827e37c3b4613883a06eac609770a8b45d07aa

【愛のワインクルーズ イメージ】

・PMF 青い夜のクラシック -AOAO SAPPORO バレンタイン-

開催日時：2026年2月14日（土） 17:00～／19:00～

開催内容：夜の水族館とPMF（パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌 ）修了生を中心としたメンバーたちによる演奏がコラボレーションした無料の恒例プログラムです。

【PMF 青い夜のクラシック イメージ】

・NIGHT WATCHING TALK #8 「SWEET AQUARIUM ～ペンギン編～」

開催日時：2026年2月20日（金）19:00～

開催内容：繁殖期を迎えるキタイワトビペンギンたちをテーマに、求愛行動などの解説を行うプログラムです。生物担当とともにペンギンたちの行動を観察します。

【キタイワトビペンギンの求愛行動の様子】【物販】AOAO SAPPORO フルーツチョコ いちごとりんご

販売期間：2026年2月1日（日）～

販売時間：10:00～22:00

販売場所：4F「ミュージアムマルシェ」

販売料金：\1,200（税込）

販売内容：札幌のチョコレートショップ「リピチョコ -RIPi CIOCCO-」とコラボレーションした、AOAO SAPPOROオリジナルの新商品です。甘酸っぱいリンゴとイチゴにホワイトチョコを染み込ませた新感覚のチョコレートで、AOAO SAPPOROのロゴが入った限定パッケージになっています。

【AOAO SAPPORO フルーツチョコ いちごとりんご】【飲食】期間限定「愛のハートストロー」

開催期間：2026年2月10日（火）～

開催時間：10:00～22:00（ラストオーダー21:30）

開催場所：6F「シロクマベーカリー＆」

開催内容：ドリンクメニューを注文すると、ハート型のストローがついてきます。ハートあふれるドリンクを手に、生物たちの観察と水族館ならではの豊かな空間をお楽しみください。

開催中の特別企画展「PINGU(TM)×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん」

【愛のハートストロー イメージ】

世界で一番有名なペンギン「ピングー」とコラボレーションし、「ピングー」たちとともに“いろいろな生物の愛のかたち“を楽しく学ぶことができる「PINGU(TM)×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん」を開催中です。「ピングー」と一緒に冬の水族館で“スイート”な体験をお楽しみください。

ピングーについて

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

【ピングー45周年ロゴマーク】

(C)2026 JOKER.

「水辺の夜ふかしチケット」について

「水辺の夜ふかしチケット」は夜のAOAO SAPPOROをお得に満喫することができるオンライン限定販売のチケットです。17時以降に使用できる入館券に、シメパフェやビールなどがついてきます。

販売場所：アソビュー

https://www.asoview.com/channel/ticket/gp7XWNSlwa/ticket0000031667

販売価格：大人（高校生以上） 2,500円（税込）

子ども（小中学生） 1,800円（税込）

「すいぞくかんクラブ（年間パスポート）」について

【クラゲ水槽とシメパフェ】

「すいぞくかんクラブ」は、水族館を日常的に楽しんでいただくための会員制度です。生物に関する体験プログラムや、イベントなどの優先参加、「シロクマベーカリー＆」の一部メニューの特典のほか、商業施設「moyuk SAPPORO」対象店舗での割引や特典などが受け取れます。会員になるとAOAO SAPPOROの年間パスポートが発行されるほか、有効期限前に更新手続きをすると、最大20%割引のお得な料金で継続できます。

【体験プログラム イメージ】

＊すいぞくかんクラブについて：https://aoao-sapporo.blue/ticket/

AOAO SAPPORO（アオアオ サッポロ）/施設概要

開業日 ：2023年7月20日（木）

所在地 ：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階

交通 ：札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅徒歩 3 分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩 1 分

営業時間：10:00～22:00（最終入館 21:00） ※時期によって変更する場合があります

休館日 ：年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります

運営会社：株式会社青々（https://aoao.blue/）

【AOAO SAPPORO ロゴマーク】