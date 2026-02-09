株式会社コネクティルに対する投資実行のお知らせ

株式会社ブルパス・キャピタル

株式会社ブルパス・キャピタル（以下「当社」）がサービスを提供するファンドは、同ファンドが出資する特別目的会社を通じて、株式会社コネクティル（以下「コネクティル社」）への投資を実行いたしましたので、お知らせいたします。

コネクティル社は、「意欲ある人が活躍できる社会の実現」をビジョンに掲げ、子育て・介護・転勤等のライフイベントにより時間的・場所的制約を抱える人材と企業をつなぐ、在宅型人材活用を中心としたサービスを提供しております。2014年の設立以来、女性を中心とした多様な人材の活躍を支援しながら、IT領域を中心に事業規模を拡大し、安定した成長を実現してまいりました。

同社は、在宅×IT領域に特化した独自の人材基盤と、複数の企業に分散した顧客ポートフォリオを背景に、アセットライトで継続性の高いビジネスモデルを構築しております。また、主力事業に加え、業務システム領域における支援サービスなど、既存顧客基盤と親和性の高い成長機会も有しております。

当社は、コネクティル社が有する事業ポテンシャルと社会的意義の高いビジョンに共感し、経営陣と共に、組織基盤の強化、事業成長を加速させるための戦略立案・実行支援を行ってまいります。今後は、当社のハンズオン支援を通じて、同社の中長期的な成長と企業価値向上を力強く後押ししていく方針です。

【コネクティル会社概要】

会社名 ：株式会社コネクティル

所在地 ：東京都千代田区岩本町２丁目２－４

設立 ：2014年1月15日

代表者 ：代表取締役 坂口 健太郎

事業内容：在宅エンジニアによるシステム開発・IT関連事業の支援

会社ＨＰ：https://connectill.co.jp/

【ブルパス・キャピタル会社概要】

会社名 ：株式会社ブルパス・キャピタル

所在地 ：東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス21階

設立 ：2020年11月2日

代表者 ：代表取締役 佐谷 進

事業内容：PEファンドのアドバイザリー・マネジメント及びハンズオン経営支援

会社ＨＰ：https://www.bluepass-c.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ブルパス・キャピタル 問い合わせ窓口

b_media＠bluepass-c.com