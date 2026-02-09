北陸最大級の「第2回LAKUNA HAKUI CUP STREET FIGHTER 6」を「LAKUNA はくい」にて3月8日に開催決定！

羽咋市役所

石川県羽咋市は、eスポーツを活用したプロジェクト「HAKUI esports City Project」のパートナーであるGLOE株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：谷田優也、古澤明仁、東証グロース：9565、以下「GLOE」)と共に、対戦型格闘ゲーム「STREET FIGHTER 6」を採用したeスポーツ大会「第2回LAKUNA HAKUI CUP STREET FIGHTER 6」を「LAKUNA はくい」（石川県羽咋市川原町）で2026年3月8日(日)に実施いたします。

■「HAKUI esports City Project」HP：https://hakui-esports-city.jp/

■「LAKUNA HAKUI CUP」公式X：https://x.com/Hakui_esports

【LAKUNA HAKUI CUP STREET FIGHTER 6について】



（ 1 ）名称

第2回LAKUNA HAKUI CUP STREET FIGHTER 6



（ 2 ）ゲームタイトル

STREET FIGHTER 6

エキスパート部門：PC（STEAM版）/ カジュアル部門：Switch2

(C)CAPCOM



（ 3 ）大会形式

本大会は、エキスパート部門とカジュアル部門に分かれております。

エキスパート部門は、オンライン予選を勝ち上がった4名＋会場予選を勝ち上がった4名にて決勝大会が行われます。

カジュアル部門は、会場予選を勝ち上がった4名が決勝大会で対戦を行います。



（ 4 ）開催日時

オンライン予選：2月22日(日) 18:00~21:00

会場予選 ：3月8日(日) 11:00~13:00

決勝大会 ：3月8日(日) 14:00~17:00



（ 5 ）開催場所

LAKUNA はくい 4F

〒925-0033 石川県羽咋市川原町テ39-1



（ 6 ）募集人数

◆エキスパート部門

オンライン予選：256名(最大)

会場予選 ：64名(最大)

◆カジュアル部門

会場予選 ：64名(最大)



（ 7 ）応募方法

◆エキスパート部門

オンライン予選：tonamel https://tonamel.com/competition/lwQSw

会場予選 ：tonamel https://tonamel.com/competition/RJLe4(https://tonamel.com/competition/RJLe4)

◆カジュアル部門

会場予選 ：tonamel https://tonamel.com/competition/zQ1Eg(https://tonamel.com/competition/zQ1Eg)



（ 8 ）配信URL

YouTube：https://www.youtube.com/@LAKUNAHAKUICUP (https://www.youtube.com/@LAKUNAHAKUICUP)





【羽咋市について】

羽咋市は、昭和33年に石川県の7番目の市として誕生して以来66年を迎えました。本市は、能登半島の付け根に位置し、波打ち際を車で走ることが出来る「千里浜なぎさドライブウェイ」や「妙成寺」の五重塔をはじめとする国の重要文化財建造物10棟を有する文化観光と自然豊かな都市です。羽咋市がある石川県は全国学力テストにおいて、全国トップクラスの水準であり、その中でも本市の学力は県内でもトップレベルに位置しており、ICTやAI、プログラミングを活用した授業を積極的に進めています。近年は、若者の地元定着や移住定住促進、多世代間交流促進に向け、羽咋市の２つ玄関口である、のと里山海道千里浜インターチェンジ周辺には、「千里浜ヒルズ」宅地分譲開発を、JR羽咋駅周辺には、羽咋駅周辺賑わい交流拠点「LAKUNA（ラクナ）はくい」を整備いたしました。羽咋市に住む全ての人がよかったと実感できる「輝く羽咋」の実現に向け、一歩一歩着実に施策を実行していきます。