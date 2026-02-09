「特水（とくすい）」（機能性表示食品）水ならではの幅広いニーズを捉えて販売好調！

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）が、２０２５年１０月２１日（火）に新発売した、「特茶」※ブランド初の水カテゴリー商品となる機能性表示食品「特水（とくすい）」について、２５年１０月～１２月の販売数量が、計画に対して１.３倍と好調に推移しました。

植物由来のポリフェノールである機能性関与成分「ＨＭＰＡ」が持つ、“内臓脂肪を減らすのを助ける”という機能に加え、水ならではの価値である“ほぼ無味無臭・無色”の中味を実現したことで、通常の水と同じように日常的に美味しく飲めて、手軽に健康習慣を取り入れられる点を評価いただいています。

※特定保健用食品 サントリー緑茶「特茶（申請名：特茶ｓ）」

［許可表示］

本品は、脂肪分解酵素を活性化させるケルセチン配糖体の働きにより、日常の身体活動による脂肪を代謝する力（脂肪の分解・消費）を高め、体脂肪を減らすのを助けます。また、健康づくりのために、歩数を増やすことが推奨されています。歩行などの活動を日々の生活に追加する時にも、本品を飲用することで体脂肪を減らすのを助けます。体脂肪が多めの方に適しています。

［１日当たりの摂取目安量］１日５００mlを目安にお飲みください。

［摂取上の注意］

多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

■販売好調要因

１.水ならではの飲用シーン・ユーザー拡大

これまで「特茶」は、４０～５０代の男性を中心に、通勤時にご購入いただいたり、オフィスで仕事中にお飲みいただいたりするのが象徴的なシーンでした。対して「特水」は、それに加えて、普段から水をよく飲まれている２０～３０代の男女や、軽運動時や就寝前など、「特茶」以上に幅広い年代の方に、時間やシーンを選ばずお飲みいただいています。

またノンカフェインであることから、カフェイン量を気にされている方にもご支持いただいています。

２.“水×機能”商品に対する意外なニーズ

声優・音楽業界など、喉を気遣って普段から水を飲まれている方々の間でも、“こんな商品を待っていた！”と話題に。特に声優業界では、Ｘでの投稿をきっかけとして多くの方に注目いただき、収録スタジオにてスタッフの方が商品を提供されるなど、飲用機会が広がっていきました。

〈お客様からいただいた好評のお声（一部抜粋）〉

◇“特茶の水”がトライアルに

「商品の『特』と『内臓脂肪を減らすのを助ける』から、『特茶』シリーズだと分かりました。“水が出たんだ！”と、思わず手に取りました。」（３０代女性）

「電車広告で“特茶ブランドから水が出た”と知りました。水なので苦味などがなく、飲みやすいのではと思いました。」（５０代男性）

◇幅広いシーンにマッチ

「日常の水分補給として飲んでいます。食前、食後、日中に関わらず、水なのでいつ飲んでも良いと思っています。」（４０代男性）

「身体を動かしている時に飲むとさらに良いと思っているので、ウォーキングの時に飲むようにしています。」（５０代女性）

上記のように、“ほぼ無味無臭・無色”かつ“内臓脂肪を減らすのを助ける”という機能を併せ持った、水ならではの価値を多くの方々にご理解、ご支持いただいています。

さらに、「ＨＭＰＡ」は、加熱したり凍らせたりしても、成分に変化がないことを確認しています。カップなどに移して温めて、白湯としてお飲みいただくなど、ぜひ幅広い飲み方でお楽しみください。

■新発売の背景

人々の健康意識の高まりから、トクホ・機能性表示食品市場が年々伸長する中、「特茶」はトクホ飲料史上で初めて“脂肪の分解”に着目した、“体脂肪を減らすのを助ける”特定保健用食品として、無糖茶を軸とした商品展開で、多くのお客様にご好評いただいています。

そのような中、“健康でありたい”という意欲を持つ方々により一層寄り添うべく、健康志向を背景に飲用者が増加し、拡大する水市場に着目。まだ機能性表示食品がほとんど存在しない本カテゴリーにおいて、“内臓脂肪を減らすのを助ける”という新たな価値を提案することで、より多くの方の健康にお役立ちしたいと考えました。（ニュースリリースNo.SBF1624参照(https://www.suntory.co.jp/softdrink/news/pr/article/SBF1624.html)）

今後も「特水」ならびに「特茶」ブランドをより一層ご愛飲いただくべく、マーケティング活動に注力していきます。

▼「特茶」ブランド ホームページ

http://suntory.jp/tokucha/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上