カーセブン、人気漫画『頭文字D』とコラボレーション！

株式会社カーセブンデジフィールド

中古車買取チェーン「カーセブン」を展開する株式会社カーセブンデジフィールド(本社：東京都品川区、代表取締役兼社長執行役員：井上 貴之)は、2026年2月7日(土)から3月31日(火)までの期間、全国のカーセブン店舗にて『カーセブン×頭文字Dコラボキャンペーン』を実施いたします。

■本企画について

本企画は、『頭文字D』30周年という節目を記念して実施した第一弾キャンペーンにおいて、「またやってほしい」「次はハチロクのグッズが欲しい」といった多くの反響・ご要望をいただいたことから実現した第二弾企画です。今回は、来店査定で必ずもらえるオリジナルコラボグッズに加え、ファンから最も要望の多かった『頭文字D』の象徴的存在である「AE86(ハチロク)」のモデルカーが当たるオープン懸賞を同時開催。作品の世界観とカーセブンのブランドがより深く結びついた、車ファン必見のキャンペーンとなっています。

■キャンペーン概要

期間：2026年2月7日(土)～3月31日(火)

場所：全国のカーセブン店舗

＜来店査定特典＞

期間中にカーセブン店舗へご来店のうえ査定を実施されたお客様先着7,000名様に、「カーセブン×頭文字D」オリジナルトートバッグをプレゼント。

トートバッグ

＜オープン懸賞＞

カーセブン公式LINEよりキャンペーンに応募いただいた方の中から抽選で7名様に、「30周年記念 AE86 1/18スケールモデルカー」をプレゼント。

専用ページ：https://www.carseven.co.jp/campaign/202602/

AE86モデルカー

注：＜来店査定特典＞

・プレゼントの特典は、1組様同一車両1回限りとさせていただきます。

・同一店舗への複数回の査定や、複数店舗での査定は特典の対象外となります。

・プレゼントの在庫がなくなり次第終了となります。

・プレゼントの内容については変更になる場合があります。

・一部対象外店舗がございます。詳細は専用ページをご確認ください。

注：＜オープン懸賞＞

・抽選の当選発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます

【会社概要】

＜株式会社カーセブンデジフィールド＞

所在地 ： 東京都品川区大崎2丁目11-1 大崎ウィズタワー23階

代表者 ： 代表取締役兼社長執行役員 井上 貴之

設立 ： 1999年7月

事業内容： 自動車の小売と買取のFCチェーン「カーセブン」の運営と

自動車流通関連業界の業務効率化を支援する

プラットフォームの提供URL： https://www.carseven.co.jp/