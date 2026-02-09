プロディライト、自社主催イベント「INNOVERA Fes 2026 GROWTH」で過去最大の来場者数を達成。

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、2026年1月23日（金）に自社主催イベント「INNOVERA Fes（イノベラフェス） 2026 GROWTH」を開催し、通算7回目にして過去最高の来場者数を達成したことをお知らせいたします。

本イベントは当社と協業するパートナー企業様をお招きし、クラウドPBX「INNOVERA」との連携ソリューションや関連サービスなどをご紹介する毎年恒例のカンファレンスです。例年は12月開催でしたが、今年は初めて1月に実施いたしました。ご登壇いただいたパートナー企業様やご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

当日は、代表取締役・小南の挨拶に続いてパートナー企業様3社の講演を実施。会場が大いに盛り上がったシークレットゲストと小南のスペシャル対談を挟み、さらに4社のパートナー企業様にご登壇いただきました。合計7社による多彩な講演が行われ、来場者からも高い評価をいただきました。

交流会の後には、パートナープログラムアワードと称し、ゴールドパートナー様の紹介やINNOVERAの普及に特に貢献いただいたパートナー企業様の表彰を行いました。

今年のNo.1賞は、ゴールドパートナーとして昨年最も多くINNOVERAを販売いただいた株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚裕司、以下大塚商会）でした。大塚商会のご担当者様には当日、東京から大阪にあるプロディライト本社までお越しいただき、そのご厚意に心より感謝申し上げながら表彰させていただきました。

なお、2026年2月1日から「INNOVERA」は大塚商会「たよれーる」にて販売が開始され、両社の協力関係は今後さらに深化していくものと考えております。

■関連するプレスリリース

クラウドPBX「INNOVERA」、大塚商会「たよれーる」にて提供を開始

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000153.000144252.html

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。

是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588