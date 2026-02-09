かごしま黒豚を味わい尽くす新メニューを、首都圏に飲食店を展開するプレジャーカンパニーで各店舗で提供開始！

鹿児島県農政部畜産振興課

鹿児島県では、県を代表する農畜産物である「かごしまブランド産品」の、“かごしま黒豚”の魅力を伝えていくために、首都圏で飲食店を展開するプレジャーカンパニーで、かごしま黒豚を使用したメニューを、2026年2月9日（月）から順次提供開始します。

■提供店舗、メニューのご紹介

かごしま黒豚肩ロースのトンテキ仕立て

【提供開始日時】

2026年2月9日より順次提供開始

【店舗名】

炭焼き大

たまプラーザ本店／新百合ヶ丘店／立川グリーンスプリングス店

【提供メニュー】

かごしま黒豚肩ロースのトンテキ仕立て

かごしま黒豚の炭炙り角煮

かごしま黒豚の西京味噌焼き

かごしま黒豚の生姜焼き

※提供時間によってメニューが異なります。

詳しくは店舗のWebサイト、SNSをご確認ください。

かごしま黒豚スペアリブと季節野菜のパエリア

【提供開始日時】

2月中旬を予定

※詳しくは店舗のWebサイト、SNSをご確認ください。

【店舗名】

スパニッシュイタリアンDai たまプラーザ店

ブリランテタヴォラDai 勝どき店

【提供メニュー】

かごしま黒豚スペアリブと季節野菜のパエリア

■かごしま黒豚について

約400年の歴史を持ち、厳しい生産基準の下で肥育された、トップクラスの品質を誇る黒豚です。

かごしま黒豚の定義

1. バークシャー種であり、同一施設内で混飼をしていないこと

2. 肥育後期に甘しょを10～20%添加した飼料を60日以上給与できていること

3. 出荷日齢は概ね230～270日齢であること

鹿児島県黒豚生産者協議会とは？

「かごしま黒豚」生産者相互の連携を図り、「かごしま黒豚」の資源確保と改良並びに、飼養管理技術の向上により、安全で美味しい豚肉の生産の促進と「かごしま黒豚」の銘柄を確立するとともに、養豚経営の安定と本県養豚振興に寄与することを目的として、平成2年に設立されました。

【鹿児島県黒豚生産者協議会 公式サイトURL】 https://www.k-kurobuta.com/

■プレジャーカンパニーについて

東京都内、神奈川県内に複数の飲食店を展開する「株式会社 プレジャーカンパニー」。

弊社の社名でもある“Pleasure”という言葉には“喜び”という意味があります。

エスニック、イタリアン、和食、中華料理など、多種多様なジャンルの食で、お客様に喜びのひとときをご提供したい―。そして働くスタッフにも仕事を通じて喜びを感じてもらいたい―。

そんな様々な喜びを生み出していく事こそが弊社の目標です。

地域の皆様の日常に溶け込む幅広いニーズにお応えし、これからも喜びをお届けしていく事に邁進します。

会社概要

社名 ：株式会社プレジャーカンパニー

所在地 ：神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-21-10 4F

代表 ：代表取締役 望月大輔

事業内容：飲食店の経営、飲食店の運営受託、飲食店のコンサルティング

https://www.pleasure-company.com/

◾本件に関するお問い合わせ先

⿅児島県農政部畜産振興課

〒890-8577 ⿅児島市鴨池新町10-1

電話：099-286-3219

FAX：099-286-5599

Email：katiku@pref.kagoshima.lg.jp