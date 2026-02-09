かごしま黒豚を味わい尽くす新メニューを、首都圏に飲食店を展開するプレジャーカンパニーで各店舗で提供開始！
鹿児島県では、県を代表する農畜産物である「かごしまブランド産品」の、“かごしま黒豚”の魅力を伝えていくために、首都圏で飲食店を展開するプレジャーカンパニーで、かごしま黒豚を使用したメニューを、2026年2月9日（月）から順次提供開始します。
■提供店舗、メニューのご紹介
かごしま黒豚肩ロースのトンテキ仕立て
【提供開始日時】
2026年2月9日より順次提供開始
【店舗名】
炭焼き大
たまプラーザ本店／新百合ヶ丘店／立川グリーンスプリングス店
【提供メニュー】
かごしま黒豚肩ロースのトンテキ仕立て
かごしま黒豚の炭炙り角煮
かごしま黒豚の西京味噌焼き
かごしま黒豚の生姜焼き
※提供時間によってメニューが異なります。
詳しくは店舗のWebサイト、SNSをご確認ください。
かごしま黒豚スペアリブと季節野菜のパエリア
【提供開始日時】
2月中旬を予定
※詳しくは店舗のWebサイト、SNSをご確認ください。
【店舗名】
スパニッシュイタリアンDai たまプラーザ店
ブリランテタヴォラDai 勝どき店
【提供メニュー】
かごしま黒豚スペアリブと季節野菜のパエリア
■かごしま黒豚について
約400年の歴史を持ち、厳しい生産基準の下で肥育された、トップクラスの品質を誇る黒豚です。
かごしま黒豚の定義
1. バークシャー種であり、同一施設内で混飼をしていないこと
2. 肥育後期に甘しょを10～20%添加した飼料を60日以上給与できていること
3. 出荷日齢は概ね230～270日齢であること
鹿児島県黒豚生産者協議会とは？
「かごしま黒豚」生産者相互の連携を図り、「かごしま黒豚」の資源確保と改良並びに、飼養管理技術の向上により、安全で美味しい豚肉の生産の促進と「かごしま黒豚」の銘柄を確立するとともに、養豚経営の安定と本県養豚振興に寄与することを目的として、平成2年に設立されました。
【鹿児島県黒豚生産者協議会 公式サイトURL】 https://www.k-kurobuta.com/
■プレジャーカンパニーについて
東京都内、神奈川県内に複数の飲食店を展開する「株式会社 プレジャーカンパニー」。
弊社の社名でもある“Pleasure”という言葉には“喜び”という意味があります。
エスニック、イタリアン、和食、中華料理など、多種多様なジャンルの食で、お客様に喜びのひとときをご提供したい―。そして働くスタッフにも仕事を通じて喜びを感じてもらいたい―。
そんな様々な喜びを生み出していく事こそが弊社の目標です。
地域の皆様の日常に溶け込む幅広いニーズにお応えし、これからも喜びをお届けしていく事に邁進します。
会社概要
社名 ：株式会社プレジャーカンパニー
所在地 ：神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-21-10 4F
代表 ：代表取締役 望月大輔
事業内容：飲食店の経営、飲食店の運営受託、飲食店のコンサルティング
https://www.pleasure-company.com/
◾本件に関するお問い合わせ先
⿅児島県農政部畜産振興課
〒890-8577 ⿅児島市鴨池新町10-1
電話：099-286-3219
FAX：099-286-5599
Email：katiku@pref.kagoshima.lg.jp