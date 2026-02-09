宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」ご紹介イベント・商談会のご案内

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支えるサステナブルインフラ企業です。

当社グループのコリニア株式会社（以下、「コリニア」という。）は、このたび、宮崎県より「業務用（to B）商品開発モデル実証業務（※）」を受託し、宮崎県産食材の魅力をより多くの皆さまに知っていただけるよう、こだわりの業務用向け農水産物加工品をご紹介する商談イベント（事前申し込み制）を開催いたします。

自然豊かで温暖な気候の「日本のひなた宮崎県」で育まれた特産の「ゆず」や種無し金柑「宮崎夢丸」、希少な国産「マイヤーレモン」に加え、日向夏やへべす、フィッシュミートなど宮崎県産の珍しい農産物をご紹介いたします。また、今回のイベント会場を提供いただいているホシザキ販売株式会社から、最新の飲食業向け機器もご紹介します。この機会に、情報収集や意見交換のためにぜひお気軽にご参加ください。

（※）「業務用（to B）商品開発モデル実証業務」は、業務用（to B）需要に対応した商品開発や販路開拓によって、開発コストの軽減など収益面でのメリットを享受できる新たなビジネスモデルの創出を図る宮崎県の取り組みです。コリニアは、食に関するコンサルティング事業を展開する有限会社良品工房と協働で、本業務を受託しております。

■ 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36834/table/312_1_510a02643e8c9466a99d71ee419cbbbc.jpg?v=202602090351 ]

■ イベント スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36834/table/312_2_d457ed6ea71634e5baf3fddb06a2ff01.jpg?v=202602090351 ]

※商談会は、事前予約をお願いします。参加フォームよりご予約ください。

https://forms.gle/mgsxhoGoU2DeUQR7A （申し込み期限：2月19日）

※当日訪問が難しい方のため、オンラインでも商品説明・調理デモンストレーションを配信いたします。イベントURLをお送りしますので、オンラインでご参加の方もお申し込みください。

※商談会の1企業様あたりのお時間は約15分で、事前に商談の時間をお知らせいたします。時間が不足した場合や当日のご案内が難しい場合は、後日オンラインにて商談の場を調整させていただきます。

※参加生産者から商談の要望があった場合は、ご依頼をさせていただきます。

※その他、イベント当日にご紹介する品目以外の宮崎県産の食材に関するご相談やリクエストもお受けいたします。

■ 参加生産者

※ 本リリースに関するお問合せ先 コリニア株式会社 050-3635-2126（担当者：及川）