【サステナビリティ関連セミナー】2026年2月開催

八千代エンジニヤリング株式会社

八千代エンジニヤリング株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長執行役員：高橋 努）は、2026年2月、企業のサステナビリティ担当者・経営企画・環境戦略担当者向けに、CDP2026回答への備えと流域状況に応じた水リスク評価に役立つオンラインセミナーを2本開催いたします。

詳細はこちら >>> https://www.yachiyo-eng.co.jp/news/2026/02/post_998.html

2/13（金）開催：【サステナビリティ担当者必見】CDP2025スコアの振り返りから次年度回答に向けた準備セミナー

開催日時：2026年2月13日（金）11:00 ～ 11:40

概要：

サステナビリティ開示のグローバル指標「CDP」の重要性が高まるなか、基準の高度化により「スコア維持・改善」に悩む企業が急増しています。本セミナーでは、2025年のスコア傾向を徹底分析。専門コンサルタントが事前質問に直接回答し、最新の開示フレームワークへの対応や次年度に向けた具体的な実務の要点を詳しく解説します。

対象：CDPスコア改善を目指す企業担当者・サステナビリティ担当者

参加費：無料

詳細・お申し込み：https://sustainability-navi.com/seminar/20260213/

2/26（木）開催：【水リスク管理にお悩みの方必見】流域視点で進める水リスク対策 ～評価から行動へ～

開催日時：2026年2月26日（木）11:00 ～ 11:55

概要：

TNFDの進展に伴い、自然資本のなかでも「水」のリスク低減は喫緊の課題です。本セミナーでは、地域特性が強い水資源に対し、流域単位での現状把握や「ウォーターポジティブ」への具体策を解説。ステークホルダーとの対話や水源涵養、節水施策など、拠点ごとのリスクを解消し持続的な事業活動を実現するための手法を提示します。

対象：企業の水リスク管理およびサステナビリティ担当者

参加費：無料

詳細・お申し込み：https://sustainability-navi.com/seminar/260226/

注意事項

※個別面談は随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にお申し込みください。

※同業者の方および個人のお申し込みはご遠慮いただいております。ご了承ください。

セミナーに関するお問い合わせ

八千代エンジニヤリング（株） サステナビリティNavi

03-5822-6800 | sustainability-navi@yachiyo-eng.co.jp

※個人情報保護方針(https://www.yachiyo-eng.co.jp/privacy/)の取り扱いに同意の上送信してください

サステナビリティNaviとは

企業のサステナビリティ問題をまとめて解決するサービス「サステナビリティNavi」

URL：https://sustainability-navi.com

サステナビリティに関する主な支援テーマは、気候変動、水リスク、生物多様性、資源循環です。これらの各テーマに対し、調査・評価、方針・戦略策定、情報開示を中心にご支援します。また、これらに加え、調査結果を踏まえた企業ブランディングや企業・地域・行政の連携支援など、課題やニーズに合わせ、さまざまなご支援を行っています。