スポーツ庁「スポーツエールカンパニー」に9年連続で認定

当社は、スポーツ庁が認定する「スポーツエールカンパニー2026」の認定を受けましたので、お知らせいたします。本年度で9年連続の認定となります。また、連続認定7～9年の企業に与えられるSilver（シルバー）での認定となりました。

「スポーツエールカンパニー」とは、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、社員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業をスポーツ庁が認定するものです。

当社では、社内部活動や朝礼での「いちごゆるふわ体操」の実施、役員の歩行を促す、約600坪のオフィス、スタンディングミーティングテーブルや昇降スツールの導入等、後述の内容をご評価いただきました。

なお、「スポーツエールカンパニー2026」に関するスポーツ庁の発表は以下ホームページをご覧ください。

www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/jsa_00226.html(https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/jsa_00226.html)

■ 当社の主な取り組み

1. 社内部活動の実施

福利厚生の一環として、役職員等の親睦を図り、コミュニケーション促進、心身健康維持・増進等を目的とする業務時間外でのクラブ活動を支援しております。フットサル部、ランニング部、ゴルフ部、野球部等のスポーツに関する部を設け、練習や、練習試合等の活動を行っております。希望者は誰でも入部出来、定期的に活動をしております。

２．朝礼での運動の実施

幅広い年代に対応した体操を目指し、息が上がりすぎず、でもしっかり体操が出来、脳トレの要素も組み入れたオリジナル体操動画「いちごゆるふわ体操」を製作し、公開しております。

毎週の朝礼前に流すとともに、不定期でリアルタイムの開催を実施し、役職員のスポーツ実施率向上をめざします。

いちごゆるふわ体操:

https://youtu.be/vCq91yrsIjQ?si=j6ZChgyTHvJsBJDg

３. 健康環境の整備

2024年1月に内幸町から丸の内にオフィスを移転し、成長を加速させるオフィス「Growth Accelerate Office」として、新たなオフィスでの活動をスタートしました。新たなオフィスでは、約75坪を増床し約600坪の広さとなりました。役職員のコミュニケーションの活性化やリフレッシュにつながる共用スペースを増やし、備品等を一か所に収納したグループ一体レイアウトとし、中央に執務室を配置し、その周りを周遊できるレイアウトで、役職員の歩行を促します。またスタンディングテーブルや、さまざまな動きにフィットしアクティブな姿勢になれる昇降スツールも導入しております。

各種クラブ活動を通じた交流も盛んフリーアドレスの「Ichigo Park」ではスタンディングミーティングが開催される直線で歩行距離が取れるレイアウト各所にスタンディングテーブルを設置

当社では、引き続き、スポーツ支援と従業員のスポーツ活動の促進を図るとともに、サステナブルな社会を実現するための「サステナブルインフラ企業」として、当社が保有・運用する不動産に入居されるテナント様、利用される人々の生活に目を向け、人々の健康や快適性を向上させ、暮らしをより豊かなものにするための支援を行ってまいります。

