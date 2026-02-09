高校・学習塾向け「AONAVI for School」提供開始予定─総合型選抜・推薦入試の指導と進捗管理を、校内で標準化・可視化する業界初※の管理システム。2026年3月末リリース。推薦対策管理ツール

株式会社EQAO教育グループ

※自社調べ（総合型選抜・推薦入試に特化した自学自習完結型Webシステム及び講師側の管理システムとして）2026年1月

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都、代表：玉村ナオ）は、

総合型選抜・学校推薦型選抜に特化した高校・学習塾向け学習管理システム

「AONAVI for School」を、2026年3月末に正式リリース予定であることをお知らせいたします。

AONAVI for Schoolは、総合型選抜・推薦入試対策に必要な学習プロセスを体系化し、生徒の進捗・成果物・指導履歴を一元管理できる教育現場向けクラウドシステムです。



校内で「総合型・推薦入試の指導体制」を構築・運用できることを目的に開発しています。

このAONAVI for Schoolは、AONAVI for Studentと合わせて使用していただく仕様になります。

■ 高校現場で顕在化する、総合型選抜・推薦入試の課題

※ AONAVI for Schoolのブランドロゴ

近年、総合型選抜・推薦入試の重要性が高まる一方で、高校現場では次のような構造的課題が顕在化しています。

- 指導ノウハウが学校内で体系化されず、特定教員への依存（属人化）が進んでいる- 進路指導担当教員に添削・面談・進捗管理が集中し、業務負荷が限界に達している- 「何を、いつまでに、どこまで行うべきか」が不明確で、生徒の自学自習が成立しにくい- 学校外の高額な対策サービスに依存せざるを得ず、家庭の経済状況や地域による教育格差が生じやすい- 保護者への説明が難しく、学習状況が見えないことで不安が増幅しやすい

AONAVI for Schoolは、こうした課題に対し、

「指導の標準化」と「学習・進捗の可視化」を軸に解決を図ります。

■ AONAVI for Schoolの仕組みと特長

生徒側では、

自己分析・志望分野研究・テーマ設計・出願書類作成・面接／プレゼン準備といった

総合型選抜に必要な対策プロセスを段階化した学習設計のもと、

課題の提示

成果物の提出

学習履歴の蓄積

を一元的に管理します。

教員・塾講師側では、

生徒ごとの進捗状況をダッシュボードで把握し、成果物・添削履歴・指導履歴を同一画面で確認できます。これにより、「誰が見ても現在の状況が分かる」状態を校内で共有することが可能になります。

提供構造

AONAVI for Schoolの導入により、以下を提供する。

- 生徒個別アカウント利用権- 指導者管理画面（管理者・教員・講師用）- 教育支援機能（教材／課題／成果物管理）- 指導者研修支援（研修・講演・ノウハウ共有）

主な機能

- 生徒管理プラットフォーム：学習進捗管理／課題提出状況管理／成果物管理- 指導支援：書類添削／共同編集／指示・連絡送信- バックオフィス管理：生徒別学習履歴管理／指導状況可視化／教育成果分析- 教員支援サービス：総合型選抜研修プログラム／講演会／教育ノウハウ共有- サポート体制：導入支援／運用サポート／教育相談対応

導入による効果

AONAVI for Schoolは、以下の改善を目的とする。

- 教員・指導者の負担軽減- 指導ノウハウ不足の解消- 教育品質の標準化- 書類作成・添削業務の効率化- 生徒・保護者に対する進捗の可視化

※上記の機能は一部

■ 思考力・発信力を育てるSNS機能も搭載予定

AONAVI for Schoolには、生徒が自らの考えを言語化し、他者の視点に触れながら学びを深めるためのSNS機能（投稿・リアクション・コメント等）も搭載しております。

総合型選抜で求められる

「思考の可視化」「発信力」「他者との対話」を、

日常の学習プロセスとして定着させる設計としています。

※運用設計・安全対策を前提に提供予定

■ 現場実績に基づく開発と、導入校の拡大

当社はこれまで、総合型選抜専門塾の運営を通じて、累計1,000名を超える指導実績を重ねてきました。その中で蓄積した再現性のある指導プロセスをベースに、複数名のエンジニアと共同で本システムを開発しています。

現在は社内導入による検証を進めると同時に、都内を中心とした教育現場から「自校でも活用したい」という要望を受け、導入決定校が順次増加しています。

今後は、全国的な普及を目指し、学校・学習塾における総合型選抜・推薦入試の指導体制整備を支援してまいります。

■ 導入後も「指導が回る状態」まで伴走

導入校に対しては、システム提供にとどまらず、

- 運用開始後のフォローアップ- サポート体制の整備- 教員向け研修・講演の実施

などを予定しています。

単なるツール導入ではなく、「校内で総合型選抜・推薦入試の指導が継続的に回る状態」を実装することを重視しています。

■ 先行導入校の募集について

本リリースに伴い、正式リリース前の先行導入として、

先着10校限定の無償導入枠（一定期間・条件付き）を用意しています。

導入をご検討中の学校法人・学習塾は、当社お問い合わせ窓口よりご連絡ください。

なお、オンライン説明会および募集要項の詳細については、

別途改めてご案内いたします。

※本プレスリリースは開発中・検証中の情報を含みます。提供機能・提供時期は変更となる可能性があります。

※「業界初」表現は当社調べ（提供形態・機能範囲に基づく）。必要に応じて注記表現を調整します。

■代表（玉村）メッセージと事業に対する熱い思い

私は、株式会社EQAO教育グループが提供する「AONAVI」が、生徒および高校教育現場が抱える課題を根本から解決し得る教育インフラであると強く確信しています。



この確信は机上の理論ではなく、私自身が現場で数千人規模の高校生と向き合い、スタッフ・教育関係者・高校教員・進路指導部の先生方と対話を重ねてきた中で得た実務的知見に基づく結論です。

総合型選抜は、生徒一人ひとりの個性や主体性を評価する教育的価値の高い制度です。一方で現場には、対策方法の未体系化、ノウハウの属人化、教員負担の集中、情報・地域格差、高額塾への依存など、構造的課題が残っています。私は当事者として、指導者として、そして経営者として、この課題の深刻さを見てきました。だからこそ、その課題を解決するためにAONAVIを形にしました。

大学入試制度が転換期を迎える今、総合型選抜対策市場は拡大していますが、教育の提供方法は依然として「塾による個別指導」に依存し、デジタルインフラ整備は遅れています。私はこの状況を“教育産業のインフラ未整備”と捉えており、今このタイミングでこそ、総合型選抜教育を支える基盤を構築する必要があると考えています。

AONAVIは、地域や家庭環境に左右されず対策を可能にし、教育機会の平等性を高めます。また高校現場では、進捗管理の自動化、指導内容の標準化、教材共有の効率化を通じて、指導負担の軽減と持続可能性向上に貢献します。さらに、自学自習を可能にする仕組みによって「塾に通わなければ対策できない」という構造そのものを見直し、受験産業の健全化にも寄与できると考えています。

私は創業以来、「総合型選抜という教育を社会に広げる」ことを使命として掲げてきました。総合型選抜は単なる入試制度ではなく、生徒が自分の人生を主体的に考え、将来の方向性を見出す教育プロセスです。この教育機会を一部の家庭や地域に限定せず、日本全国に広げていく必要があります。

AONAVIは、長年の指導経験、独自教材開発、生徒・スタッフ管理システムの改良、そして教育関係者との共同検証を積み重ねて完成したプロダクトです。私はこのプロジェクトに人生をかけてきました。

今後も本事業を通じて教育格差を縮小し、教員が本来注力すべき「生徒と向き合う時間」を増やせる環境を整備し、より多くの若者が自分の可能性に気づき未来に希望を持てる社会を実現していきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社EQAO教育グループ

代表者：代表取締役 玉村ナオ

設立：2021年 11月

所在地：東京都港区芝大門2-8-9・東京都港区芝大門2-7-9



事業内容：



・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営

・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供

・高校・教育機関向け進路指導支援事業

・教育コンテンツの企画・制作・提供

ホームページ：

https://www.eqao.co.jp/home