株式会社みんがくの「スクールAI」、UI/UXを大幅アップデート

株式会社みんがく

株式会社みんがく（本社：東京都中央区、代表取締役：佐藤雄太）は、教育向け生成AIプラットフォーム「スクールAI」において、UI/UX（ユーザーインターフェース／ユーザー体験）の大幅なアップデートを実施したことをお知らせいたします。

今回のUI/UXアップデートでは、視認性や操作性といった近年のUI/UX設計の考え方を取り入れつつ、教育現場の声をもとに、画面の情報設計や見せ方、操作の流れを見直しました。

授業や校務など、さまざまな利用シーンにおいて、より見やすく、操作に迷いにくい画面へと改善しています。

■UI/UX改善の背景

スクールAIは、授業支援や探究学習、思考整理などの授業・学習に加え、校務を含む教育現場での活用が広がっています。

一方で、

- 情報量が多く、操作に迷う場面がある- 初めて利用する際に、画面の見方に戸惑う

といった声も寄せられていました。

そこで今回、必要な機能は今後も拡充していく前提としながら、近年のUI/UX設計の考え方を参考に、教育現場での利用実態に合わせて、画面の情報設計や操作の流れを見直しました。

より操作しやすく、視覚的に分かりやすいUIを目指し、UI/UXの改善に取り組んでいます。

■主な改善内容

- 全体構成・ナビゲーションの見直し画面全体の構造を整理し、操作の起点が分かりやすい構成へホーム画面を起点に、画面全体の構造や機能の配置を整理しました。目的の画面や操作を探す際に、全体を見渡しながら把握しやすい構成としています。- アプリ管理・編集画面の構成整理よく使う設定や操作をまとめ、画面内での把握をしやすくアプリ管理や編集に関する情報を整理し、設定内容や操作対象を確認しながら作業を進めやすいレイアウトへと見直しました。- 操作の流れを意識した画面配置画面を行き来しながら操作内容を確認しやすい設計へ画面遷移や情報の配置を調整し、操作の前後関係を意識しながら進められる画面構成としました。作業中の迷いや行き戻りを軽減することを意識しています。- 情報量と表示要素の整理必要な情報を把握しやすい画面表示へ画面上に表示される情報量や要素を整理し、操作に必要な情報が埋もれにくい表示へと見直しました。視認性に配慮し、確認と判断がしやすい画面構成としています。

※以下は、今回のUI/UX改善後の画面イメージの一例です。

ホーム画面、アプリ一覧、各種設定画面など、代表的な画面をまとめて掲載しています。

■UI/UX改善による効果

新UI画面イメージ

今回のUI/UX改善により、機能や設定項目が増える中でも、画面全体の構成や各機能の位置関係を把握しやすくなりました。

また、画面構成が大きく変わった部分については操作ガイドを通じて変更点を確認できるため、これまでスクールAIを利用してきた方も、新しい画面に戸惑うことなく利用を続けやすくなっています。

ご利用いただいている現場の先生からも、

「視覚的に分かりやすく、配色もやさしい」「画面を見た瞬間にバージョンアップしたことが伝わる」といった声が寄せられています。

今回のUI/UX改善では、画面構成や表示の整理によって、これまでの利用体験を損なわずに使いやすさを高めることを重視しました。

※本リリースに掲載している画面イメージは、今回のUI/UX改善を反映したものの一例です。

■今後の展開

スクールAIでは、今回のUI/UX改善をゴールとするのではなく、教育現場から寄せられるフィードバックをもとに、画面の使いやすさや機能の在り方を継続的に見直していきます。

今後も、授業支援や校務など、実際の利用シーンを踏まえながら、必要な機能の追加とUI/UXの改善を並行して進め、教育現場に寄り添った生成AIツールの開発を続けてまいります。

「スクールAI」について

全国の先生が開発したアプリを今すぐ使えて、自分でもつくれる教育プラットフォーム「スクールAI」

全国の先生が開発したアプリを今すぐ使えて、自分でもつくれる教育プラットフォーム「スクールAI」。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。文科省ガイドラインに準拠し、Microsoft Azure環境を基盤とすることでプライバシーも安心。英作文や英会話、小論文対策など多彩な学習アプリを先生自身が手軽に作成できる仕組みを備え、子どもたちの可能性を引き出す学びを全国の学校で広げています。

URL：https://school-ai.mingaku.net/

株式会社みんがく

「次世代の教育のスタンダードを創る」株式会社みんがく

株式会社みんがくは、「次世代の教育のスタンダードを創る」をビジョンに掲げ、教育現場の課題にテクノロジーの力で応えることを使命とするEdTechカンパニーです。全国の教育者が協力して運営していた合同オンライン自習室サービスを母体に2021年に法人化しました。以来、教育サービスの開発、教育機関向けのコンサルティング・研修、教育メディアの運営など「教育×テクノロジー」を軸に幅広く事業を展開しています。現在は、生成AIを活用したプラットフォーム「スクールAI」の開発に注力。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。2025年1月には、さらなる開発推進・全国展開の本格化に向けて、株式会社サクシード（証券コード：東証グロース9256）との資本提携を発表しました。

URL：https://school-ai.mingaku.net/company/

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社みんがく

担当 広報担当

MAIL： info@mingaku.net