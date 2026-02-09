新登場！ORICO 超薄型 USBメモリ 128GB【CB05】
スマートフォンやノートパソコンでのデータ管理がますます重要になる中、
**「持ち運びやすさ」「高速転送」「耐久性」**を兼ね備えたUSBメモリをお探しの方におすすめしたいのが、
ORICOの新製品 CB05 超薄型 USBメモリ 128GB です。
超薄型＆回転式デザインで、持ち運びラクラク
CB05は、ポケットやバッグにすっと収まる超薄型デザイン。
回転式キャップ構造を採用しているため、キャップ紛失の心配がなく、日常使いにも安心です。
金属製ボディで、シンプルかつ高級感のある外観も魅力。
USB 3.2対応｜最大読出速度150MB/sの高速転送
USB 3.2規格に対応し、最大読出速度150MB/sの高速データ転送を実現。
写真・動画・書類などの大容量ファイルも、ストレスなくスムーズに移動できます。
スマートフォン・ノートPCなど幅広く対応
スマートフォンやノートパソコンをはじめ、
タブレット、デスクトップPCなど、さまざまなデバイスで使用可能。
仕事用データの持ち運びから、日常のバックアップ用途まで幅広く活躍します。
軽量＆高耐久な金属製ボディ
軽量ながら耐久性に優れた金属素材を採用。
外出先での使用や頻繁な持ち運びでも安心して使える設計です。
期間限定キャンペーン情報
今ならお得な割引価格で購入可能！
通常価格：3,199円
DEAL価格：2,239円
30% OFF クーポンコード：ORICOCBSV1
キャンペーン終了：2026年2月28日 23:59（JST）
商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0G23XKMZ4
まとめ
ORICO CB05 USBメモリ 128GB は、
・ 超薄型・回転式デザイン
・ 高速USB 3.2転送
・ 金属製で軽量＆高耐久
と、日常使いからビジネス用途まで幅広く対応する一台です。
コンパクトで信頼性の高いUSBメモリを探している方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
数量・期間限定のキャンペーンなので、お見逃しなく！