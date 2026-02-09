新登場！ORICO 超薄型 USBメモリ 128GB【CB05】

深圳市奥睿科电子商务有限公司

スマートフォンやノートパソコンでのデータ管理がますます重要になる中、

**「持ち運びやすさ」「高速転送」「耐久性」**を兼ね備えたUSBメモリをお探しの方におすすめしたいのが、

ORICOの新製品 CB05 超薄型 USBメモリ 128GB です。

超薄型＆回転式デザインで、持ち運びラクラク

CB05は、ポケットやバッグにすっと収まる超薄型デザイン。

回転式キャップ構造を採用しているため、キャップ紛失の心配がなく、日常使いにも安心です。

金属製ボディで、シンプルかつ高級感のある外観も魅力。

USB 3.2対応｜最大読出速度150MB/sの高速転送

USB 3.2規格に対応し、最大読出速度150MB/sの高速データ転送を実現。

写真・動画・書類などの大容量ファイルも、ストレスなくスムーズに移動できます。

スマートフォン・ノートPCなど幅広く対応

スマートフォンやノートパソコンをはじめ、

タブレット、デスクトップPCなど、さまざまなデバイスで使用可能。

仕事用データの持ち運びから、日常のバックアップ用途まで幅広く活躍します。

軽量＆高耐久な金属製ボディ

軽量ながら耐久性に優れた金属素材を採用。

外出先での使用や頻繁な持ち運びでも安心して使える設計です。

期間限定キャンペーン情報

今ならお得な割引価格で購入可能！

通常価格：3,199円

DEAL価格：2,239円

30% OFF クーポンコード：ORICOCBSV1

キャンペーン終了：2026年2月28日 23:59（JST）

商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0G23XKMZ4

まとめ

ORICO CB05 USBメモリ 128GB は、

・ 超薄型・回転式デザイン

・ 高速USB 3.2転送

・ 金属製で軽量＆高耐久

と、日常使いからビジネス用途まで幅広く対応する一台です。

コンパクトで信頼性の高いUSBメモリを探している方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

数量・期間限定のキャンペーンなので、お見逃しなく！