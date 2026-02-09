AWL株式会社

北大発認定スタートアップ企業で、画像認識のコア技術開発とエッジAIカメラソリューションを提供するAWL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：北出 宗治、以下「AWL」）は、株式会社ジェイコム札幌（所在地：北海道札幌市、代表取締役社長：金石 励正、以下「J:COM 札幌」）が、2026さっぽろ雪まつり（第76回）大通会場1丁目「J:COMひろば」にて実施する「賑わい情報 AI予測配信」において、エッジAI映像解析技術を提供し、会場の賑わい情報をリアルタイムで配信していることをお知らせいたします。

実施の背景と目的

世界中から観光客が訪れる「さっぽろ雪まつり」において、会場内の混雑緩和と安全確保、そして寒冷環境下における来場者の利便性向上は重要なテーマです。 昨年、AWLとJ:COM 札幌が共同で実施したAIによる混雑可視化の取り組みは、国内メディアに加え、英国公共放送BBCからも取材を受けるなど、国内外で大きな注目を集めました。 本年はその実績を背景に、技術と提供情報をさらにブラッシュアップ。特に人気の高いエリアの待ち時間や混雑状況をリアルタイムに予測・配信することで、「寒い中、行列に並ぶ時間を最小限にする」など、より快適でスマートなイベント体験を創出します。

2026年の実施概要

本年は、J:COM 札幌が運営する「J:COMひろば」内の「アロマの足湯」や「雪板アクティビティ」など、特に注目の2か所の賑わい状況をエッジAIカメラでリアルタイムに解析・配信します。なお、本システムは映像をクラウドへ送信せず、端末（エッジ）内でデータ処理を行うため、プライバシーに配慮した運用が可能です。

実施期間： 2026年2月4日(水)～2月11日(水・祝)

実施場所： 2026さっぽろ雪まつり 大通会場1丁目「J:COMひろば」

技術提供内容：

エッジAIによるリアルタイム人流計測

「アロマの足湯」「雪板アクティビティ」それぞれの待ち人数および待ち時間のAI予測

情報配信メディア：

＊特設サイト： さっぽろ雪まつり J:COM特設サイト

https://www2.myjcom.jp/special/user/snowfes/aicamera.shtml

放送・ライブ配信：

＊YouTubeライブ配信

https://www.youtube.com/watch?v=YycnbbKPPUc

株式会社ジェイコム札幌について

代表者： 代表取締役社長 金石 励正

所在地： 北海道札幌市豊平区月寒東2条18丁目7番20号

URL： https://group-companies.jcom.co.jp/group/sapporo/

AWL株式会社について

北大発認定スタートアップとして、最先端エッジAI映像解析技術をリテールから製造・サービス産業へ展開。 北海道のドラッグストアチェーン「サツドラ」との連携で培った現場実装力を強みに、現在は全国規模の大手飲食チェーン全店への顔認証ソリューション「FaceWatch」導入や、万引き防犯ソリューションの展開、大手製造業向け安全管理DXなど実績を拡大しています。「人の目」を補う独自技術で、人手不足に直面するあらゆる現場を可視化し、グローバルな開発体制で社会課題解決に挑み続けています

AWL株式会社（アウル株式会社）

設立 2016年6月1日

代表者 代表取締役社長 兼 CEO 北出 宗治

所在地

【東京本社】東京都品川区西五反田２丁目24番4号 THE CROSS GOTANDA 8階

【札幌本社】北海道札幌市東区北８条東4丁目1-20

事業内容：エッジAI映像解析ソリューションの開発・提供

https://awl.co.jp



【お問合せ先】

AWL株式会社

担当 土田、和田

info@awl.co.jp