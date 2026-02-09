Jackery（ジャクリ）が、2026年2月11日から開催される(株)西武ライオンズ主催「LIONS GOLF FESTA 2026」に初協賛！

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー Jackery（ジャクリ）の日本法人、株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利／所在地：東京都中央区）は、2026年2月11日から開催される(株)西武ライオンズ主催「LIONS GOLF FESTA 2026」に初協賛いたします。日頃は野球を楽しむベルーナドームで、ゴルフをするという特別な体験を、電気が生み出す安心と日常の豊かさを提供するJackeryがサポートします。

(C)SEIBU Lions

6日間にわたって開催されるイベント会場では、Jackeryロゴの入った横断幕やのぼりで会場を盛り上げるとともに、イベント参加者向けに人気のポータブル電源Newシリーズに使用できる特別割引クーポンを配布します。

屋外スポーツで直面する”寒い”・”暑い”を快適な空間にアップデートするために、Jackeryのポータブル電源の活用がおすすめです。この機会に多くの方にJackeryを知っていただけると嬉しいです。

■イベント概要

2026年2月11日(水・祝)、13日(金)、14日(土)、15日(日)の4日間と2月21日(土)と22日(日)の2日間に、ゴルフイベント「LIONS GOLF EXPERIENCE STADIUM 9」と新企画「LIONS STADIUM 9 BELLUNA DOME CUP」を開催。昨年好評だった打ちっぱなしに加えて、スタンドからのアプローチショットでスコアを競う「LIONS STADIUM 9 BELLUNA DOME CUP」が新たに行われます。

・LIONS GOLF EXPERIENCE STADIUM 9

ホームベースを挟み両サイドに広がる各打席で『打ちっぱなし』ができるイベント。

外野エリアに点在する9つのターゲットフラッグを狙って楽しみます。

日時：2026年2月11日(水・祝)・13日(金)・14日(土)・15日(日)

場所：ベルーナドーム グラウンド

・LIONS STADIUM9 BELLUNA DOME CUP

総勢80人がアプローチショットでスコアを競う競技型イベントです。

ゴルフ好きのライオンズOBとスポーツアスリートも参戦します。

日時：2026年2月21日(土)・22日(日)

場所：ベルーナドーム グラウンド



詳細は西武ライオンズの特別WEBサイトにてご確認ください。

https://www.seibulions.jp/special/stadiumgolf/

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackeryは「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。

これからもJackeryは、太陽光をいかした製品づくりを続け、地球への負担をおさえながら、多くの人がより豊かな時間を過ごすためのサポートをしていきます。クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ。私たちの歩みは、これからも続いていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp(https://www.jackery.jp)

X ：https://x.com/jackeryjapan(https://x.com/jackeryjapan)

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan(https://www.instagram.com/jackeryjapan)

Facebook：https://www.facebook.com/jackeryjapan(https://www.facebook.com/jackeryjapan)

TikTok：https://www.tiktok.com/@jackeryjapan(https://www.tiktok.com/@jackeryjapan)

LINE：https://page.line.me/jackeryjapan(https://page.line.me/jackeryjapan)

YouTube：https://www.youtube.com/JackeryJapan(https://www.youtube.com/JackeryJapan)