株式会社ClassLab.が株式会社グレエイトとサービス連携
この度、株式会社ClassLab.（代表取締役社長：古屋敷 大樹、本社：大阪府大阪市、以下、ClassLab.）は、株式会社グレエイト（代表取締役：滝口 修、本社：東京都台東区、以下、グレエイト）とサービス連携し、新生活者向けアプリ「RIRIFE（リリフ）」を通じて、はんこ屋さん21で利用できるクーポンの配信を開始することをお知らせいたします。
■サービス連携の背景
ClassLab.が提供する新生活者向け情報アプリ「RIRIFE」は、引越しや就職、進学などで新生活を始める方々をサポートするプラットフォームです。新生活のスタート時には、印鑑をはじめとするさまざまな準備が必要となります。
全国260店舗以上を展開し、印鑑・ゴム印・名刺・封筒・挨拶状・伝票・会社案内など幅広いサービスを提供する「はんこ屋さん21」は、新生活者にとって欠かせない存在です。今回の提携により、新しい土地でいち早く「はんこ屋さん21」のサービスを知っていただき、新生活をサポートする商品を届けることを目指します。
両社のターゲット層の親和性が高く、相互に集客効果が見込めることから、今回のサービス連携が実現いたしました。
■「RIRIFE」アプリについて
「RIRIFE」は新生活を始める方を総合的にサポートするライフスタイルアプリです。
主な機能
（1）周辺スポット情報
郵便ポスト・コンビニエンスストア・スーパーマーケット・銀行・病院・市役所など、新生活を始める際によく調べられる周辺スポットをマップに表示。引越し先の周辺施設や店舗を簡単に検索できます。
（2）クーポン機能
スーパーマーケットや飲食店、美容院やフィットネスジムなど、地域にあるお店のクーポンをマップに表示。地域の店舗で使えるお得なクーポンを提供します。
（3）新生活ノウハウ記事
引越しや転居に伴う手続き方法やおすすめの家電選びなどの実用的なコンテンツを掲載しています。
（4）ハザードマップ表示
国土交通省が提供しているデータをベースとして、緊急避難場所や洪水・津波・高潮の浸水想定区域などの各種ハザードマップを表示。安全な暮らしのための防災情報を提供しています。
アプリの詳細については、以下をご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000146694.html
■サービス連携の内容
本連携により、RIRIFEアプリ会員限定で以下の特別クーポンを提供いたします。
配信予定のクーポン
- 個人印鑑を税込15,000円以上ご購入いただいたお客様に、税込2,420円までの印鑑ケースをプレゼント
- 個人用印鑑を2本以上ご購入いただいた場合、2本目と3本目を半額
※詳細な利用条件はアプリ内をご確認ください。
■今後の展望
ClassLab.は今後も、新生活者の皆様にとって価値あるサービスを提供できるよう、さまざまな企業との提携を拡大してまいります。クーポンや特典の充実を図り、「RIRIFE」を新生活に欠かせないアプリへと成長させてまいります。
■お問い合わせ
RIRIFEアプリの申し込みは以下からお願いいたします。
申し込みはこちら :
https://merchant.rirife.jp/form
また、RIRIFEアプリに関する詳細については、以下からご覧いただけます。
詳細はこちら :
https://classlab.co.jp/rirife-coupon/
株式会社ClassLab.
■代表者 ： 代表取締役社長 古屋敷 大樹
■設立 ： 2019年4月
■事業内容 ： ライフライン契約サポート事業、メディア事業、AI開発事業
■所在地 ： 大阪本社 〒540-0010 大阪市大阪市中央区材木町1-8 SRビル本町東10F
東京支社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス19F
■HP ： https://classlab.co.jp/
■お問い合わせ先 ： rirife@classlab.co.jp