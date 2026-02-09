属人化しがちな内部統制業務を標準化、実務負担軽減とガバナンス強化を両立。内部統制（J-SOX）管理のクラウドサービス『conkan (コンカン) 』を正式提供開始

ミチビク株式会社

“コーポレートガバナンス・テック”で「経営を、あるべき姿へ導く。」ミチビク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO 中村 竜典）は、内部統制（J-SOX）対応業務を一元管理できるクラウドサービス『conkan』（https://lp.conkan.jp/）の提供を正式に開始したことをお知らせいたします。

内部統制（J-SOX）の管理を行うクラウドサービス『conkan』は、監査計画書、評価範囲の決定、3点セットの管理、整備評価、運用評価、監査報告書まで、内部統制に関わる一連の手続きをデジタル化。コミュニケーション集約によるツールやデータの分散を無くし、システムによる統一されたマスタ管理、運用における属人化防止を行うことで、煩雑なフローを効率的に管理できます。専門家である公認会計士の知見を基に開発体制を構築しており、属人化しがちな内部統制業務を標準化し、圧倒的な効率化を実現とガバナンス強化の両立を支援します。データ整備後は、AIを活用した事務手続きのオートメーション化を促進し、本質的な部分へ注力できる体制作りに貢献します。

2008年4月に適用が開始された内部統制報告制度（J-SOX）は、制度として定着した一方で、実務運用は長年大きな変化がないまま続けられてきました。プロセス担当者との煩雑な確認作業や、Excel・紙を中心としたアナログな資料管理、担当者に依存した属人化、会社ごとに異なるIT環境による情報の分散など、非効率な運用が構造的な課題として残されています。さらに、2024年4月の内部統制報告制度の改訂により、内部統制の実効性が、これまで以上に重視されるようになりました。人材不足や業務の高度化が進む中、従来の属人的・アナログな管理手法では限界が見え始めており、内部統制（J-SOX）を経営基盤として持続的に機能させるための、新たな管理体制が求められています。

プライム上場の小売企業様では、今まではExcelだった3点セット管理をクラウド化。どれが最終版かわからなくなってしまいデータ検索に時間がかかってしまう状態を解消しています。加えて、各種評価の際にメールにてエビデンスを集めていましたが、conkanに直接エビデンスをアップロードする方法へ変更し、少人数の内部統制部署でも対応できる体制を構築しています。

複数の連結子会社を持つIT企業様では、子会社の管理もすべてバラバラにExcelで行っていましたが、conkanにすべて集約し、親会社だけでなく、子会社の3点セットや評価も管理ができるようになりました。必要以上の人員を増やすことなく、体制強化を叶えることができ、ご好評をいただいています。

『conkan』の提供を通じて、内部統制の質を高めることで、企業の信頼性や競争力の向上を実現します。法令遵守や不正防止を徹底することでリスクを低減するだけでなく、内部統制管理の効率化にとどまらず、その先にある本質的なリスク把握や、先回りしたリスク排除につなげるための機能も提供します。

拡大する事業や組織、複雑化する業務環境への対応を支援するとともに、内部統制の整備・運用を通じて、日本企業が安心して成長基盤を築き、持続的な発展を実現できるよう寄与してまいります。

■ ロゴの紹介とそこに込めた想い

正式版リリースにあわせて、このたび「conkan」のロゴマークを刷新いたしました。新ロゴは「会社の根幹を支える内部統制を、手間から価値ある仕事へ育てる」というコンセプトを背景にデザインされています。

内部統制は会社の根幹を支える大切なものであるということ。また、「conkan」により、手間だと思われていた内部統制を価値ある仕事へ変えるということ。これらの想いを込めて、シンボルは木の幹をモチーフとし、内部統制自体が価値化し育っていくビジョンを視覚化。またブラウンを基調とした配色は、会社の基盤となるものとしての信頼性、堅牢性を保ちながら、新たな価値への変化をグラデーションによって表現しています。

■ 内部統制（J-SOX）管理のクラウドサービス『conkan (コンカン) 』について

conkanは、内部統制（J-SOX）の管理を行うクラウドサービスです。

１.事業部担当者との煩雑なやり取りを集約

3点セットの更新依頼やエビデンス資料の提出、要フォロー事項のリマインドなど、内部統制管轄部門と事業部担当者の間では何往復もやりとりが発生します。基本的にはメールでのやりとりとなり、情報を整理するだけでも一苦労。必要な情報に辿り着くまでには非常に高いコストがかかっています。conkanを使うことで、コミュニケーションや情報を一つの場所に集約し、ツールやデータの分散をなくします。

２.煩雑なマスタ、ファイル管理をシステムにより統一

内部統制管轄部門では、事業部担当者とやりとりをしながら、3点セット等のファイルをマスタデータを複数回更新していきます。時期をまたいで作業するため、本当のマスタがどれかわからなくなってしまうなど、管理するためのコストが大きな負担となります。クラウドに集約することで、、統一のマスタ管理を可能にします。時期またぎや複数回更新の場合でも、煩雑なマスタ管理の手間を削減できます。

３.あらゆる部分の属人化を防止

自己評価手順やエビデンスの準備方法について、特定の個人のみが把握している状態だと、異動等があった際に過去の経験や記録が失われてしまいます。適切に引き継ぎがなされないまま次の担当となった方は、業務的にも精神的にも負荷が発生してしまいます。

人ではなく、システムに情報と経験を集約することで、属人化を防止します。急な異動や担当者の交代があっても、安心して業務対応を行える環境を整備します。

私たちは、内部統制の整備・運用のDXおよび質向上を支援することで、日本企業が安心して成長基盤を築き、持続的な発展を実現できるよう寄与したいと考えています。

・サービス名 ： conkan

・対象企業 ： 上場企業（大手・中小）、IPO準備企業

・URL ： https://lp.conkan.jp/

■ ミチビク株式会社について

「経営を、あるべき姿に導く。」をミッションに、国内における“コーポレートガバナンス・テック”の先駆者として、あらゆるテクノロジーを用いて、コーポレートガバナンスのレベルを向上させ、企業の意思決定をアップデートする取り組みを推進しています。

2019年9月より提供を開始した取締役会DXプラットフォーム『michibiku』は、取締役会をはじめとした企業の様々な重要会議の「運営効率化」と、会議の時間の使い方を分析する「見える化」を通じた評価・改善を実現するサービスです。重要会議の本質的な機能発揮を支援する各種機能およびコンサルティング・サービスは高い評価を得ています。また、内部統制DXプラットフォーム『conkan』は、内部統制（J-SOX）の管理や手続きを効率化すると共に、その先の本質的なリスクに対処することを支援するサービスです。リリース以来、多くのお問い合わせをいただき、導入が進んでいます。

これらの事業活動を通じて、コーポレートガバナンスの水準を向上させ、最高意思決定機関をテクノロジーでサポートし、日本企業の成長促進を支援します。

名称 ： ミチビク株式会社

所在地： 東京都中央区日本橋富沢町10-11 TWG日本橋イーストII 6階

代表者： 代表取締役CEO 中村 竜典

設立 ： 2021年4月

事業内容：取締役会DXプラットフォーム「michibiku」の提供、内部統制（J-SOX）管理のクラウドサービス、 「conkan 」の提供、コーポレートガバナンスのコンサルティング

URL ： https://www.michibiku.co.jp