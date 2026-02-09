Aimsales株式会社、アイドマHDグループに参画のお知らせ

Aimsales株式会社

Aimsales株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：根路銘 啓、以下「当社」）は、2026年1月30日付で、当社の発行済株式の全株式を株式会社アイドマ・ホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役：三浦 陽平、以下「アイドマHD」）へ譲渡し、アイドマHDグループの一員となりましたことをお知らせいたします。

本株式譲渡により、当社はアイドマHDグループが有する経営資源やネットワークを活用しながら、営業支援領域を中心とした事業展開について、グループ各社と連携し検討・推進してまいります。

株式譲渡およびグループ参画の背景

当社は創業以来、営業担当者不足や営業プロセスの非効率といった営業領域における課題解決をテーマに、事業を推進してまいりました。

アイドマHDグループは、営業支援・業務支援分野において豊富な実績と強固な事業基盤を有しています。

両社の知見やリソースを融合することで、営業支援領域において新たな価値創出が可能になると判断し、本株式譲渡に至りました。

今後の展開について

今後は、当社が提供する営業支援AIプラットフォーム「Aimsales」と、アイドマHDグループの営業支援ノウハウを掛け合わせ、営業支援領域におけるソリューションの拡充を検討・推進してまいります。

本グループ参画を通じて、より幅広い視点から営業支援領域における可能性を追求してまいります。

代表取締役コメント

このたび、アイドマHDグループの一員となることを大変光栄に思います。

当社がこれまで取り組んできた営業領域での知見と、アイドマHDグループの持つ事業基盤やネットワークを掛け合わせることで、より多くの企業の営業課題解決に貢献できるサービスの提供につなげていきたいと考えています。

株式会社アイドマ・ホールディングスについて

株式会社アイドマ・ホールディングスは、「すべての人の夢の実現に貢献する」という経営理念のもと、営業支援および人材支援を中心とした事業を展開しています。中小企業を中心とした法人向けに、営業活動の設計から実行までを支援し、人材不足や生産性向上といった経営課題の解決に取り組んでいます。クラウドワーカーを活用した業務実行体制と、長年にわたり蓄積してきた営業データやノウハウを強みとし、近年はAIやデータ活用を通じた営業DXの推進にも注力しています。

【会社概要】

会社名: 株式会社アイドマ・ホールディングス

所在地: 東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 5・10F

代表者: 三浦 陽平

設立: 2008年12月

事業内容: 営業支援事業、業務支援事業、経営支援事業

URL: https://www.aidma-hd.jp/

Aimsales株式会社について

Aimsales株式会社は、東京理科大学学内発の学生スタートアップ企業として、営業担当者不足や営業プロセスの非効率を解消する営業支援AIプラットフォーム「Aimsales」の開発・提供に取り組んでいます。

営業現場における商談プロセスの革新を通じて、企業の成長支援を目指しています。



【会社概要】

会社名: Aimsales株式会社

所在地: 東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号

代表者: 根路銘 啓

設立: 2024年5月

事業内容: AIを活用した営業自動化プラットフォーム「Aimsales」の開発・提供

URL: https://aimsales.jp/

本件に関するお問い合わせ先

Aimsales株式会社 根路銘 啓

Email: contact@aimsales.jp