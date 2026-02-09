ドバイの日本料理店【崇寿 TakaHisa】世界の美食家が注目する「ワールド50ベストレストラン」中東・北アフリカ版で23位にランクイン！最高峰の和牛と鮨を掲げ、1年で18ランクアップの大躍進

TakaHisa Restaurant「MENA’s 50 Best Restaurants 2026」授賞式の様子

アラブ首長国連邦・ドバイの高級日本料理店「崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant」（以下、「崇寿 TakaHisa」）は、2026年2月3日（火）、アブダビで開催された世界的に権威のあるガストロノミーアワード「World’s 50 Best Restaurants」（世界のベストレストラン50）の中東・北アフリカ版「MENA’s 50 Best Restaurants 2026」（以下「MENA」、読み：メナ）において、堂々の第23位にランクインしました。

世界中のレストラン業界・美食家が注目する本アワードにおいて、日本料理の真髄を伝える世界トップレベルレストランとして、確固たる評価を獲得いたしました。授賞式は、アブダビの名門ホテル『Emirates Palace Mandarin Oriental』にて盛大に開催され、中東・北アフリカのみならず、世界各国から多くのレストラン関係者や美食家が集い、受賞シェフとレストランの功績が称えられました。

・年々激戦区化する中東・北アフリカ版において、1年で18ランクアップの大躍進！美食の最高峰アワードで証明した圧倒的なクオリティ

「崇寿 TakaHisa」は、前年2025年に同アワードへ初めてランクイン（第41位）を果たし、その卓越したクオリティがより広く世界に知れ渡ることとなりました。そして本年、さらに大きく順位を上げ、上位圏となる第23位という栄誉ある成績を収めることができました。

近年、MENA（中東・北アフリカ）地域ではレストラン業界が急速な成長を遂げており、世界的に名を馳せるセレブリティシェフが次々と新店舗をオープンするほか、サウジアラビアをはじめとする国々では、重要な国家ブランド戦略の一環としてファインダイニングを位置づける動きも見られます。

こうした背景のもと、MENA地域19か国を対象とする「MENA’s 50 Best Restaurants」において、トップ50に選出される難易度が年々高まっております。

2026年版では、これまでランクインのなかった3都市から初めて50位以内に選出されるレストランが登場するなど、地域全体でファインダイニングへの意識が大きく変化していることがうかがえます。その中でも、トップ50のうち20軒が集中するドバイは、MENA地域において最も競争の激しい都市のひとつとされており、「崇寿 TakaHisa」が拠点とするこの地で、上位圏である23位にランクインしたことは、極めて高い評価を受けた結果であると受け止めております。

「MENA’s 50 Best Restaurants 2026」第23位にランクイン「MENA's 50 Best Restaurants 2026」にて、23位を受賞。授賞式にて、受賞シェフに贈られる赤いスカーフを肩にかける、エグゼクティブシェフ 行方 崇（左）と上田 寿夫（右）

この18ランクにおよぶ躍進は、私たちが大切にしてきた、妥協なく高いクオリティを追求してきた揺るぎない姿勢と、日々研鑽を積んできた技術を評価していただいた結果です。特に、日本国内でも入手困難な、東京・豊洲市場から、週6回の高頻度で届く珠玉の鮮魚と最高峰の和牛を、日本人シェフが卓越した技術で提供するというスタイルが、国際的な評価の向上に直結したと考えております。

今回の結果を大きな励みとし、これからも世界中からお越しいただくお客様に、感動をお届けできるよう、さらなる高みを目指して挑戦を続けてまいります。

「MENA’s 50 Best Restaurants 2026」授賞式の様子

・中東で最も注目される日本料理店「崇寿 TakaHisa」の魅力とは？日本でも入手困難な珠玉食材が揃う

「崇寿 TakaHisa」は、アラブ首長国連邦・ドバイのブルーウォーターズ（Bluewaters Island）に店を構える高級日本料理店です。世界の美食家や星付きシェフ、ロイヤルファミリー、そして多くの著名人にご愛顧いただき、ドバイを代表するレストランの一つとして高い評価を頂戴しております。

国際的な評価も年々高まりを見せており、2025年10月にイタリア・ミラノで授賞式が開催された世界的ガストロノミーアワード「The Best Chef 2025」にて、“World-Class（世界水準）”の〈2ナイフ〉を受賞。

さらに、2026年2月にドバイで授賞式が開催された世界的に権威のある美食ガイド「Gault&Millau（ゴ・エ・ミヨ）」UAE 2026年度版において、16.5点/20点という3トックの高評価を獲得いたしました。

当店の魅力は、卓越した「鮨」と「和牛」を専門に提供していることにあります。エグゼクティブシェフの行方 崇と上田 寿夫の2名が料理長を務め、それぞれが極めた逸品をコースとアラカルトでご堪能いただけます（店名の『崇寿』は、両料理長の名前から一字ずつ取っています）。



「Gault&Millau（ゴ・エ・ミヨ）」UAE 2026年度版で16.5点/20点という3トックの高評価を獲得「The Best Chef 2025」にて、“World-Class（世界水準）”の〈2ナイフ〉を受賞したエグゼクティブシェフ 行方 崇（左）と上田 寿夫（右）

■厳選された最高級の食材を日本から直送

『崇寿 TakaHisa』では、豊洲市場を中心に、日本各地から週6回の仕入れを行っています。

はだての生雲丹をはじめ、マグロは名店御用達の「やま幸」、釣りの活〆キンキ、のど黒は上対馬の釣りブランドアカムツ「紅瞳（べにひとみ）」など、最上級の食材のみを厳選。さらに、和牛も日本国内のトップブランドを取り扱っております。

こうしたこだわり抜いた食材を使用した料理が味わえるレストランとして、『崇寿 TakaHisa』はドバイでも広く認知されています。

「崇寿 TakaHisa」に入荷される珠玉食材。名店御用達の「やま幸」のマグロはだての生雲丹釣りの活〆キンキ

■観光客と富裕層が集まるラグジュアリーリゾートエリアに位置

当店は、ドバイ・ブルーウォーターズのバンヤンツリーホテル内にございます。このエリアは、高級ホテルやレジデンスが並ぶ人工島で、世界最大級の観覧車「アイン・ドバイ（Ain Dubai）」があることでも有名です。観光客はもちろん、ラグジュアリーなライフスタイルを求める富裕層にも人気のエリアです。

非日常の開放感に包まれながら、極上の美食とともに至福のひとときをお過ごしください。

（左から）エグゼクティブシェフ 上田 寿夫、行方 崇■店舗詳細

店名：崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant

住所：First Floor, Banyan Tree Dubai, Bluewaters Island, Dubai, United Arab Emirates

アラブ首長国連邦 ドバイ ブルーウォーターズ バンヤンツリーホテル

HP：https://takahisa.ae/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/takahisa_dubai/(https://takahisa.ae/index.html)

【メディア出演情報・掲載歴】

●TBS「情報7daysニュースキャスター」（2024年9月7日放送）

・（特集）今 世界が求める日本人 引く手あまたの鮨職人

●朝日新聞（2025年1月24日）

・落札値3,032万円のチャンピオン松阪牛「ともみ7」号をドバイ「崇寿 TakaHisa」が購入！2月から特別コース開始

●読売新聞（2025年1月17日）

・ロイヤルファミリーも訪れるドバイ高級日本料理店でチャンピオン松阪牛の提供開始

●ARAB NEWS

・TakaHisaと「アジア50ベスト2023」1位のタイのレストラン「ル・ドゥ」がコラボレーション（2024年9月25日）

・TakaHisaとミシュラン3つ星「ル・サンク」のクリスチャン・ル＝スケール氏がドバイ・ワールド・キュイジーヌでコラボレーションディナーを開催（2024年2月21日）、その他多数

【本件に関するお問い合わせ】

崇寿 TakaHisa Japanese Restaurant

担当 : ジェネラルマネージャー 上田

電話番号 :

+971-50-1431826（ドバイ）

080-6132-4794（日本）

Eメール: manager@agroup.ae