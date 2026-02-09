電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」HiKOKI、次世代バッテリー「T-PWRシリーズ」始動

工機ホールディングス株式会社

工機ホールディングスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 吉田智彦、以下、工機ホールディングスジャパン）は、電動工具の性能を最大限に引き出す次世代バッテリー「T‑PWR（ティーパワー）」をシリーズ化しました。2024年に登場したタブレスセル技術搭載のT-PWR（ティーパワー）マルチボルトバッテリー「BSL 3640MVT」「BSL 3640MVBT」 をさらに進化させるとともに、10.8Vおよび3.6VクラスにもT‑PWRの設計思想を展開します。また、今後マルチボルト蓄電池「BSL 36A18X」 「BSL 36A18BX」 「BSL 36B18X」 「BSL 36B18BX」 におきましては、デザインを刷新し、視認性とブランド統一感を高めてまいります。

T‑PWR（ティーパワー）シリーズ

36Vクラスには、「BSL 3650MVT」とBluetooth(R)対応モデル「BSL 3650MVBT」をラインアップ。10.8Vクラスにもタブレスセル技術を搭載し、「BSL 1250MT」とBluetooth(R)対応モデル「BSL 1250MBT」を展開します。3.6Vクラスには「BCL 350T」を用意し、軽作業から精密作業まで幅広く対応します。

なお、タブレスセル技術を搭載した36VマルチボルトT-PWR（ティーパワー）「BSL 3650MVT」は2026年3月中旬、Bluetooth(R)対応モデル「BSL 3650MVBT」は2026年夏に発売予定です。10.8V「BSL 1250MT」は2月27日、Bluetooth(R)対応モデル「BSL 1250MBT」は2026年夏に発売予定です。さらに、3.6V 「BCL 350T」も2月27日に発売予定です。

■T-PWR（ティーパワー）

BSL 3650MVT、BSL 3650MVBT、BSL 1250MT、BSL 1250MBT、BCL 350T

36Vマルチボルト

BSL 3650MVT：\34,000 (税別)

コードNo.0038-3725

コードNo.0038-3725

BSL 3650MVBT（Bluetooth(R)機能付）：\36,900 (税別)

コードNo.0038-3726

コードNo.0038-3726

10.8V

BSL 1250MT：\14,000 (税別)

コードNo.0038-3446

コードNo.0038-3446

BSL 1250MBT（Bluetooth(R)機能付）：\16,000 (税別)

コードNo.0038-3449

コードNo.0038-3449

3.6V

BCL 350T：\8,400 (税別)

コードNo.0038-3518

コードNo.0038-3518

■工機ホールディングスジャパン株式会社について

工機ホールディングスジャパン株式会社は、工機ホールディングス株式会社の日本事業統括本部と工機販売株式会社を統合し2021年4月1日に設立されました。工機ホールディングスが企画・製造する電動・空気工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の日本市場におけるマーケティングおよび販売・サービスを統括しています。

・商品ページ：https://www.hikoki-powertools.jp/

■KOKI Groupについて

KOKI Groupは、ドライバ、ドリルなど約1,300 機種の電動工具、釘打機などの空気工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。70余年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界126ヵ国で販売し、グローバルに事業を展開しています。

■お問い合わせ先

お客さまからのお問い合わせ先

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル（無料）：0120-20-8822