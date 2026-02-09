車査定・車買取サイト 「ナビクル」公式キャラクター「なびくるみ」の声優に高橋李依さんの起用が決定！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームライフデザイン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林高生、以下同社）が運営する、車査定・車買取サイト「ナビクル」は、公式キャラクター「なびくるみ」の声優として高橋李依さんを起用することが決定しました。

■公式キャラクター「なびくるみ」誕生の背景

車査定・車買取サイト「ナビクル」は「クルマに関わるすべての人へ、最幸の”出会えてよかった”を」というミッションのもと、2007年にサービスを開始しました。今年で18年目を迎える「ナビクル」は、お客様と車買取店様をつなぐ車査定・車買取サイトのリーディングプラットフォームとして、より一層お客様一人ひとりのカーライフに寄り添い、最適な売却サポートを提供するパートナー的存在への成長を目指しています。そんなブランドの想いを体現するキャラクターとして誕生したのが「なびくるみ」です。

■高橋李依さん起用の背景と想い

ナビクルは「愛車を売る」という人生の中でも大きな決断に向き合うお客様に、安心して一歩を踏み出していただけるサービスでありたいと考えています。公式キャラクター「なびくるみ」はそんなお客様の不安に寄り添い、信頼関係を築きながら前向きな未来へナビゲートする存在として誕生しました。

高橋李依さんの声は明るく親しみやすい中に、人を安心させる優しさと芯の強さを兼ね備えており「なびくるみ」が体現する価値観と高い親和性があります。多彩な役柄を通じて培われた表現力は、お客様の気持ちに自然と寄り添い”この子に任せれば大丈夫”と感じていただける存在感を生み出してくれると考え、今回の起用を決定いたしました。

■高橋李依さんプロフィール

高橋李依(たかはし りえ)。2月27日生まれ、埼玉県出身。

透明感のある声質 と、明るさの中に芯の強さを感じさせる表現力で幅広い役柄を演じ分け、高い評価を得ている。主な 出演作に『【推しの子】』アイ役、『からかい上手の高木さん』高木さん役などがあり、作品の世界 観に深みを与える存在感で多くのファンを魅了している。声優業に加 え、アーティストとしても精力的に活動している。

■高橋李依さんからメッセージ

この度「ナビクル」さんより熱いオファーをいただき、「なびくるみ」ちゃんの声を担当させていただくことになりました。

「なびくるみ」ちゃんを調べていくと、クルミのように固い信念や、愛車へ寄り添うリスペクトが、各所に詰まっているのを感じます。

こんなにも大切に生まれてきたキャラクターのお声を任せていただけることが嬉しく、気合いを入れて収録させていただきました！

『一括査定は、愛車への愛だ。』というフレーズと共に、これからたくさん愛していただけたら嬉しいです♪

■今後の展開について

高橋李依さんの起用を機に、「なびくるみ」を軸としたブランドコミュニケーションの強化を推進。キャラクターボイスを活かしたプロモーションを通じて、ユーザーに寄り添う姿勢を大切にしたコミュニケーションを展開していく方針です。

■車査定・車買取サイト「ナビクル」について

「愛車の今の価値を知りたい。」「車を売るなら高く売りたい！」こうしたご要望にお応えするのが、累計540万件以上の利用実績を誇る車査定・車買取サイト「ナビクル」（https://www.navikuru.jp/）です。「ナビクル」では、簡単なお客様情報とお車情報を入力するだけで、最大10社に一度で無料の査定依頼ができます。査定申込後には、愛車がいくらで売れるのかを概算価格としてチェックできるのも大きなポイントです。

URL：https://www.navikuru.jp/

■公式キャラクター「なびくるみ」

■ 関連サービス

年中無休・全国出張引取『ナビクル廃車買取』：https://haishakaitoru.com/pc/aseodef/default/

■エイチームライフデザインについて

エイチームライフデザインは、人生のイベントや日常生活に密着したサービスを展開しています。今後、顧客体験向上と複数サービス間のシナジーをさらに強化することにより、一人ひとりの「まよい」に寄り添い、ITと人の力で「よくわかる」、「簡単にできる」、「安心できる」を提供し、背中を押すことで、「よかった」をお届けする存在になることを目指してまいります。

https://life-design.a-tm.co.jp/

■会社概要

会社名: 株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地: 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業

URL：https://www.a-tm.co.jp/