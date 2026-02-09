株式会社ウィルグループにプレミアム優待倶楽部を導入

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生、以下「ウィルズ」）が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させたデジタル株主管理プラットフォーム「プレミアム優待倶楽部」を、株式会社ウィルグループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：角 裕一、以下「ウィルグループ」) が株主優待制度の変更にあたり、導入いたします。

毎年3月末日の株主名簿に記載または記録された300株以上を保有されている株主様を対象とし、2026年3月末日の株主様より変更いたします。

株主優待制度変更の目的

ウィルグループ株式の投資魅力をより一層高めることを目的に、株主優待制度を変更いたします。

ウィルグループの株主様は、専用のWEBサイト「ウィルグループ・プレミアム優待倶楽部」を通して進呈される株主優待ポイントを利用して、厳選されたブランド牛やお米などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフト、Amazonギフトカードなどの電子マネー優待など、3,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。

また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。合算した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部PORTAL」（https://portal.premium-yutaiclub.jp/ ）にてご確認いただけます。

【進呈条件】2026年以降、毎年３月末日の当社株主名簿に記載または記録された300株以上保有の株主様を対象とします。

【プレミアム優待倶楽部ポイント交換商品】

プレミアム優待倶楽部では、全国各地の銘品・美食・上質なライフスタイルアイテムなど、約3,000種類の厳選された商品とAmazonギフトカードなどの電子マネー優待を取り揃え、ワンランク上の“選ぶ楽しみ”をご提供しています。

株主様限定の特設ウェブサイト「ウィルグループ・プレミアム優待倶楽部」のサイト公開は2026年6月下旬を予定しております。（https://willgroup.premium-yutaiclub.jp/ ）

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示のうえ、お知らせいたします。

◆株式会社ウィルグループ

株式会社ウィルグループは、人材派遣・業務委託・人材紹介などを中心に、セールス、コールセンター、製造、介護、建設、海外など多様な分野で人と企業をつなぐサービスを提供する企業です。事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://willgroup.co.jp/ ）

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://portal.premium-yutaiclub.jp/ ）は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/ ）

*1：2024年度の実績 （ プレミアム優待倶楽部プラットフォーム全体の合計交換・取引数 ）

*2：プレミアム優待倶楽部PORTAL 登録商品数

*3：登録株主数、導入企業数は2025 年8月1日時点の数値

■株式会社ウィルズのIR支援事業