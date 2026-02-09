こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年度 第3四半期決算を発表
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2025年度 第3四半期決算を発表しましたので、お知らせいたします。
2025年度 第3四半期決算のポイント
・ 通期計画に対して順調に進捗
・売上、営業利益とも進捗率75%以上で推移
・日本、インドを中心に自動車が好調
・売上、営業利益ともに増収増益（現地通貨ベース）
・アフリカは規模、利益面で大きく貢献
・アジア、インドは打ち手が奏功し、利益率が改善
・ 変革が次の成長を生み出す好循環
・欧州は「True colors」が計画から実行フェーズへ
・アフリカが構造改革を完遂し、日本とともに「True colors」を支援
連結業績（公表値に対する進捗）
連結業績（対前年同期比）
株主還元について
■ 株主還元方針
✓ FCF100％還元（M&A除く）
✓ 累進配当
✓ 配当性向50％以上
✓ 18中計期間中は大型M&Aは実施しない
■ 配当について
✓ 2025年度は、1株当たり110円の配当を予定
✓ 前回見通しから変更なし
詳細は、本日発表の「2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」 「2025年度第3四半期 決算説明資料」をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（今安・西村）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
関連リンク
2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4613/tdnet/2753514/00.pdf
2025年度第3四半期 決算説明資料
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2026/02/FY2025_3Q_jp-explanation.pdf
