2025年度 第3四半期決算を発表

関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2025年度 第3四半期決算を発表しましたので、お知らせいたします。

2025年度 第3四半期決算のポイント

　・ 通期計画に対して順調に進捗

　　・売上、営業利益とも進捗率75%以上で推移

　　・日本、インドを中心に自動車が好調

　・売上、営業利益ともに増収増益（現地通貨ベース）

　　・アフリカは規模、利益面で大きく貢献

　　・アジア、インドは打ち手が奏功し、利益率が改善

　・ 変革が次の成長を生み出す好循環

　　・欧州は「True colors」が計画から実行フェーズへ

　　・アフリカが構造改革を完遂し、日本とともに「True colors」を支援

連結業績（公表値に対する進捗）













連結業績（対前年同期比）



















株主還元について

　　■ 株主還元方針

　　✓ FCF100％還元（M&A除く）

　　✓ 累進配当

　　✓ 配当性向50％以上

　　✓ 18中計期間中は大型M&Aは実施しない











　　

　　■ 配当について

　　✓ 2025年度は、1株当たり110円の配当を予定

　　✓ 前回見通しから変更なし















詳細は、本日発表の「2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」　「2025年度第3四半期 決算説明資料」をご覧ください。









本件に関するお問合わせ先

関西ペイント株式会社　経営企画本部　IR・広報部（今安・西村）

E-mail：koho@als.kansai.co.jp

