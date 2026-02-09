¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢Developers Summit 2026¤Ë¶¨»¿¡£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë ¾¾ËÜ ðó¤¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â»Ò ±Ñ¼ù¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³ô¼°²ñ¼ÒæÆ±Ë¼Ò CodeZineÊÔ½¸Éô¡¿ProductZineÊÔ½¸Éô¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDevelopers Summit 2026¡×¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖDevelopers Summit 2026¡×¤Ï¡¢2003Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¤Ë¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2319/127636/127636_web_1.png
¥Ö¡¼¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í¡Ê¾®´ÖÈÖ¹æ¡§¤¡Ë
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿³Î¤«¤Êµ»½ÑÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¡¢AI¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ø¶¦¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢2·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾¾ËÜ ðóÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÅ¸¼¨¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ÎÃêÁª¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Î¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2319/127636/127636_web_2.png
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥æ¡¼¥¶¤ÎÍ×µá¤ËÁÇÁá¤¯Å¬±þ¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤òÈò¤±¤ÆÄÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï»ä¼«¿È¤¬10Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤É¤¦ÊÑ²½¡ÊÀ®Ä¹¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤¼¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏIT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î½êÂ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÈÂÖ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¾¾ËÜ ðó
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼ ¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼¥ê¡¼¥É
¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë
2015Ç¯¤Ë¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¤·¡¢³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥ê¡¼¥É¡¢web3ÎÎ°è¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¾Ú·ô¶È¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢´±¸øÄ£¸þ¤±¤Î¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡¢µ»½Ñ¼ÔÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¡¢¥í¡¼¥ë¤Ë·È¤ï¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
IPA¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡¢¡ÖJapan All AWS Certifications Engineers¡×¤Ë2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¡¢PMP¤Ê¤ÉÊÝÍ»ñ³ÊÂ¿¿ô¡£
¢£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.simplex.holdings/
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»Ò²ñ¼ÒÅù¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2021Ç¯9·î22Æü¤ËÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯4·î4Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Ãæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯3·î¤Ë¤ÏAI´ë¶È¤ÎDeep Percept³ô¼°²ñ¼Ò¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎXspear Consulting³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏÀß¤·¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢³Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ãÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢ä
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¹Êó ×¢荑
TEL¡§03-3539-7370¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.simplex.holdings/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼
https://recruit.simplex.holdings/organization/competency/software-development/
¡ÖDevelopers Summit 2026¡×¤Ï¡¢2003Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¤Ë¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2319/127636/127636_web_1.png
¥Ö¡¼¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í¡Ê¾®´ÖÈÖ¹æ¡§¤¡Ë
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿³Î¤«¤Êµ»½ÑÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¡¢AI¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ø¶¦¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢2·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾¾ËÜ ðóÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÅ¸¼¨¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ÎÃêÁª¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Î¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2319/127636/127636_web_2.png
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥æ¡¼¥¶¤ÎÍ×µá¤ËÁÇÁá¤¯Å¬±þ¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤òÈò¤±¤ÆÄÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï»ä¼«¿È¤¬10Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤É¤¦ÊÑ²½¡ÊÀ®Ä¹¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤¼¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏIT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î½êÂ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÈÂÖ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¾¾ËÜ ðó
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼ ¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼¥ê¡¼¥É
¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë
2015Ç¯¤Ë¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¤·¡¢³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥ê¡¼¥É¡¢web3ÎÎ°è¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¾Ú·ô¶È¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢´±¸øÄ£¸þ¤±¤Î¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡¢µ»½Ñ¼ÔÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¡¢¥í¡¼¥ë¤Ë·È¤ï¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
IPA¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡¢¡ÖJapan All AWS Certifications Engineers¡×¤Ë2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¡¢PMP¤Ê¤ÉÊÝÍ»ñ³ÊÂ¿¿ô¡£
¢£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.simplex.holdings/
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»Ò²ñ¼ÒÅù¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2021Ç¯9·î22Æü¤ËÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯4·î4Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Ãæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯3·î¤Ë¤ÏAI´ë¶È¤ÎDeep Percept³ô¼°²ñ¼Ò¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎXspear Consulting³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏÀß¤·¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢³Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ãÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢ä
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¹Êó ×¢荑
TEL¡§03-3539-7370¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.simplex.holdings/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼
https://recruit.simplex.holdings/organization/competency/software-development/