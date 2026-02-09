水性・VOCフリー製品が普及、木材用難燃性塗料市場2031年3.46億米ドル予測-脱炭素建築を支える機能材料
木材用難燃性塗料とは、木材の表面に塗布することで、火災時の燃焼速度や発煙量を抑制し、火の拡大を防ぐために開発された特殊塗料である。通常の木材は可燃性が高く、建築資材として使用される際には火災リスクが顕著となる。難燃性塗料は、表面に形成される被膜が炎を遮断する役割を果たし、一部の製品は膨張性を持ち、発火時に発泡して断熱層を形成することで木材の炭化を遅らせる効果を持つ。また、環境対応型の無溶剤系塗料や水性塗料も開発されており、内装材・家具・舞台装置・歴史建造物の保護など、幅広い分野での採用が進んでいる。機能性と意匠性の両立が求められる中、木材用難燃性塗料は、安全性、デザイン性、環境調和の三要素を同時に満たす高付加価値素材として注目されている。
木材用難燃性塗料市場は、建築・インテリア分野における「防火意識の高まり」と「木材回帰の潮流」という二重の動きに支えられて拡大傾向にある。都市部の再開発や木質建築物の増加により、従来の無機系建材に代わって木材の使用が見直されつつあるが、同時に耐火性の担保が強く求められている。公共施設、学校、ホテル、飲食店舗など、不特定多数が出入りする空間では、建築基準法や消防法に準拠した難燃処理が不可欠となる。また、住宅リフォームや家具再生においても、難燃性能を備えた塗料のニーズが増加しており、BtoBからBtoCまでの広範な市場構造が形成されている。市場規模の面では、新築住宅の増減だけでなく、既存建物の安全改修需要、さらには海外輸出対応としての法規準拠の観点も影響を与えており、今後も需要は多面的に拡大していくと予測される。
本分野におけるプレーヤーは、大手塗料メーカーから専門的な機能性塗料メーカー、中小規模の地域密着型企業まで多岐にわたる。大手企業は、高い研究開発力を背景に、建材用・家具用・屋外用など多用途に対応可能な製品ラインを展開しており、法規制や環境対応に強い対応力を有している。一方で、中小企業や新興ベンチャーは、特定ニッチ用途（例：歴史建築保存、舞台装置、DIY向け）に特化した製品開発や、自然素材との相性を重視した高意匠塗料などを強みとしている。施工会社や木材加工業者と連携しながら、用途提案型ビジネスモデルを構築する動きも見られる。また、製品差別化の鍵となるのは、難燃性能のグレード、塗布後の外観仕上がり、環境負荷の低減、安全性の保証（F☆☆☆☆などの認証取得）であり、単なる塗料製造業から「安全・美観・環境」の三軸統合型製品を提供する産業へと進化している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界木材用難燃性塗料市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/327560/fire-retardant-paints-for-wood）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.5%で、2031年までにグローバル木材用難燃性塗料市場規模は3.46億米ドルに達すると予測されている。
図. 木材用難燃性塗料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341271/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341271/images/bodyimage2】
図. 世界の木材用難燃性塗料市場におけるトップ23企業ングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、木材用難燃性塗料の世界的な主要製造業者には、Sherwin-Williams、Renner Italia、Teknos Group、Sikkens Wood Coatings (Akzo Nobel)、Rudolf Hensel、BBMG Coating、Wolman Wood and Fire Protection (Sika)、PPG Tikkurila、JF Amonn、Fire Retardantsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約58.0%の市場シェアを持っていた。
