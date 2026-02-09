黒いキューブと洞窟探検？ KTS、ホラン千秋さん出演のAIテレビCMを放映開始
公共インフラ市場を中心に、システム開発およびコンサルティングを手掛ける川田テクノシステム株式会社（以下、KTS）（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：工藤 克士）は、AIサービスをテーマとしたテレビCMの放映を開始しました。
本CMには、KTSのイメージキャラクターであるホラン千秋さんが出演しています。
今回放映するCMは、2本構成です。
1本は、個人情報をAIで自動検出・墨消しするサービス「KTSアルカナ」を紹介する商品CM。もう1本は、GPSが届かない環境でも、移動の軌跡をマッピングできる「VSLAM技術を活用したAIシステム」を題材に、KTSが有する先進技術を表現した企業イメージCMとなっています。
「ホランさんと墨消しAI篇」では、黒いキューブを被って買い物をするホランさんの、不思議なシーンから物語が始まります。日常の中に潜む“プライバシーの危険”をユーモラスに描きながら、個人情報をAIで簡単に墨消しできる「KTSアルカナ」の特長を印象的に伝えます。
一方、「ホランさんとVSLAM篇」では、洞窟探検中に迷子になってしまうホランさんが主人公。GPSが使えない環境でも、移動した軌跡を可視化できるVSLAM技術を、意外性のあるストーリー展開で表現し、KTSの技術力と挑戦的な姿勢を印象づける内容となっています。
本CMを通じてKTSは、公共インフラ分野で培ってきた知見をベースに、AI技術によって社会課題の解決に取り組む企業であることを広く発信していきます。
■CM概要
放映開始日：2026年2月8日(日)
放映地域 ：関東・関西・宮城・福岡
CMタイトル：
・「ホランさんと墨消しAI篇」（15秒）
・「ホランさんとVSLAM篇」（15秒）
CM映像URL：https://www.kts.co.jp/news/pr260208
■ホラン千秋さんのプロフィール
1988年東京都生まれ。アイルランド人の父と日本人の母をもつ。６歳よりモデルとして活動を開始。青山学院大学卒。
バラエティ番組を中心に幅広く活躍し、確かなコメント力と親しみやすい人柄で支持を集めている。近年は表現や発信のフィールドをさらに広げ、多方面で存在感を発揮している。
■会社概要
会社名：川田テクノシステム株式会社
代表者：工藤 克士
所在地：東京都千代田区神田須田町1-25
TEL：03-5657-0510
URL：https://www.kts.co.jp/
事業内容：システム開発（自社製品）、SI／コンサルテーション、橋梁設計
