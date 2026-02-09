【個人情報の墨消し作業はAIに】「KTSアルカナ」試供版を公開
川田テクノシステム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：工藤 克士）は、公共インフラ分野で培ってきた業務知見と最先端のAI技術を融合し、革新的なサービスの開発に取り組んでいます。その取り組みの中で、初となるAIサービス、墨消しAI「KTSアルカナ」の試供版提供を開始しました。
「KTSアルカナ」は、
PDFに含まれる個人情報をAIが自動で検出し、墨消し処理を行うサービスです。
氏名・住所・電話番号といったテキスト情報はもちろん、人の顔、車両ナンバープレート、さらには検出が難しいとされる印鑑にも対応しています。
業務の現場では、書類を外部に公開・提出する際、個人情報の適切な取り扱いが不可欠です。
しかし、これらの作業を人の手で一枚ずつ行う場合、時間や手間がかかるだけでなく、見落としなどのリスクも避けられません。
こうした課題を、”AIでなんとかする”ために開発されたのが「KTSアルカナ」です。
PDFデータを読み込ませるだけで、大量の書類から個人情報を一括で検出できます。これまで手作業で行っていた墨消し作業に対し、品質を保ちながら大幅な作業時間短縮を実現します。情報公開資料や行政提出書類、契約書類など、個人情報を含むさまざまな業務文書での利用を想定しています。
特徴の一つは、書類の文脈を考慮した検出です。
例えば、「中野駅」は地名として判別し、「中野さん」は個人名として検出するなど、文脈に応じた判断を行います。
また、自動検出後に対象箇所を画面上でチェックし、手動で微調整できるため、安心して利用できます。
”現場の手作業を、少しでも減らしたい”。
手間のかかる墨消し作業をAIに任せることで、他の業務に柔軟に対応できる環境を実現したい。そんな想いから、「KTSアルカナ」は生まれました。
試供版の提供期間は、2026年2月7日(土)から正規版リリースまでを予定しています。
本サービスは、建設・インフラ分野での利用を主軸としつつ、医療機関や教育機関など幅広い領域への展開も視野に入れています。個人情報を取り扱う現場における新たな選択肢として、「KTSアルカナ」はさらなる進化を続けてまいります。
■システム概要
システム名：KTSアルカナ
提供会社名：川田テクノシステム株式会社（KTS）
試供期間：2026年2月7日(土)～2026年3月23日(月)予定
正規版リリース：2026年3月23日(月)予定
特設サイト：https://www.kts.co.jp/ktsarcana_debut
特許出願番号：特願2025-138754
■会社概要
会社名：川田テクノシステム株式会社
代表者：工藤 克士
所在地：東京都千代田区神田須田町1-25
TEL：03-5657-0510
URL：https://www.kts.co.jp/
事業内容：システム開発（自社製品）、SI／コンサルテーション、橋梁設計
■本件に関するお問合せ
会社名：川田テクノシステム株式会社
TEL：03-6367-5641
E-Mail：kts-arcana @kts.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341299/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341299/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341299/images/bodyimage3】
配信元企業：川田テクノシステム株式会社
「KTSアルカナ」は、
PDFに含まれる個人情報をAIが自動で検出し、墨消し処理を行うサービスです。
氏名・住所・電話番号といったテキスト情報はもちろん、人の顔、車両ナンバープレート、さらには検出が難しいとされる印鑑にも対応しています。
業務の現場では、書類を外部に公開・提出する際、個人情報の適切な取り扱いが不可欠です。
しかし、これらの作業を人の手で一枚ずつ行う場合、時間や手間がかかるだけでなく、見落としなどのリスクも避けられません。
こうした課題を、”AIでなんとかする”ために開発されたのが「KTSアルカナ」です。
PDFデータを読み込ませるだけで、大量の書類から個人情報を一括で検出できます。これまで手作業で行っていた墨消し作業に対し、品質を保ちながら大幅な作業時間短縮を実現します。情報公開資料や行政提出書類、契約書類など、個人情報を含むさまざまな業務文書での利用を想定しています。
特徴の一つは、書類の文脈を考慮した検出です。
例えば、「中野駅」は地名として判別し、「中野さん」は個人名として検出するなど、文脈に応じた判断を行います。
また、自動検出後に対象箇所を画面上でチェックし、手動で微調整できるため、安心して利用できます。
”現場の手作業を、少しでも減らしたい”。
手間のかかる墨消し作業をAIに任せることで、他の業務に柔軟に対応できる環境を実現したい。そんな想いから、「KTSアルカナ」は生まれました。
試供版の提供期間は、2026年2月7日(土)から正規版リリースまでを予定しています。
本サービスは、建設・インフラ分野での利用を主軸としつつ、医療機関や教育機関など幅広い領域への展開も視野に入れています。個人情報を取り扱う現場における新たな選択肢として、「KTSアルカナ」はさらなる進化を続けてまいります。
■システム概要
システム名：KTSアルカナ
提供会社名：川田テクノシステム株式会社（KTS）
試供期間：2026年2月7日(土)～2026年3月23日(月)予定
正規版リリース：2026年3月23日(月)予定
特設サイト：https://www.kts.co.jp/ktsarcana_debut
特許出願番号：特願2025-138754
■会社概要
会社名：川田テクノシステム株式会社
代表者：工藤 克士
所在地：東京都千代田区神田須田町1-25
TEL：03-5657-0510
URL：https://www.kts.co.jp/
事業内容：システム開発（自社製品）、SI／コンサルテーション、橋梁設計
■本件に関するお問合せ
会社名：川田テクノシステム株式会社
TEL：03-6367-5641
E-Mail：kts-arcana @kts.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341299/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341299/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341299/images/bodyimage3】
配信元企業：川田テクノシステム株式会社
プレスリリース詳細へ