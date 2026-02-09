工業用乾性潤滑剤業界の将来展望：2032年までに1168百万米ドルに達すると見込まれる
2026年2月9日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「工業用乾性潤滑剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、工業用乾性潤滑剤の世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2021年から2032年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.工業用乾性潤滑剤とは
工業用乾性潤滑剤は、塗布後に固体潤滑皮膜を形成し、摩擦や摩耗を低減する材料である。二硫化モリブデン、グラファイト、PTFEなどの固体潤滑成分を含み、高温や真空環境など液体潤滑が難しい条件下で有効に機能する。部品の寿命延長、メンテナンス周期の最適化、エネルギー効率向上に貢献し、航空宇宙、精密機械、輸送機器分野で広く採用されている。
2.工業用乾性潤滑剤市場規模と成長率
工業用乾性潤滑剤の世界市場は、2025年に約998百万米ドルと推定されており、2026年には1019百万米ドルに達する見通しです。今後は、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3%で成長し、2032年には約1168百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.工業用乾性潤滑剤市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Molybdenum Sulfide、 Ptfe、 Graphite、 Soft Metal
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Aerospace、 Car、 Energy、 Textile、 Electronic、 Other
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：AMBRO-SOL、 Anti-Seize Technology、 Arteleta trading srl、 CAMP S.r.l.、 CRC Industries France、 Dow Corning、 ELECTROLUBE、 FLOWDRILL、 ITW Spraytec、 Klein Tools、 LPS Laboratories、 Lubrication Engineers、 Merard、 Miller-Stephenson Chemical、 Nylok、 OKS Spezialschmierstoffe GmbH、 Precision Brand Products、 Rudolf Hirner, technsiche Produkte e-U.、 SOGELUB、 STARRETT、 Technima Central GmbH、 WD-40、 Permatex、 Sandstrom、 Slickote Coatings、 Sun Coating Company、 Unil Opal、 Weicon、 Whitford Corporation
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における工業用乾性潤滑剤市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
