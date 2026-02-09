世界繊維用消泡剤市場の主要企業調査：売上、メーカーランキング、シェア分析2026-2032
2026年2月9日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「繊維用消泡剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、繊維用消泡剤市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の繊維用消泡剤市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1762958/textile-defoamer
1.繊維用消泡剤製品紹介
繊維用消泡剤は、染色や仕上げ工程で発生する泡を迅速に抑制し、加工品質と生産効率を向上させるための助剤である。シリコーン系、鉱物油系、高分子系などがあり、処理浴の安定化やムラの防止に寄与する。微細気泡の除去により薬剤の浸透性が改善され、均一な発色や仕上がりが実現される。連続処理ラインの高速化に伴い、持続的な消泡性能と設備適合性が求められている。
2.繊維用消泡剤市場の成長見通し
本調査では、2032年に世界の繊維用消泡剤市場が約14580百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5%で進むと見込まれており、2025年の市場規模は約10760百万米ドル、2026年には11200百万米ドルに達する見通しです。
3.繊維用消泡剤市場区分
【製品別】High Temperature Resistant Defoamer、 Acid And Alkali Resistant Defoamer、 Shear Resistant Defoamer、 Water-Based Defoamer、 Oil Defoamer、 Anti-Cold Defoamer、 High Pressure Spray Defoamer
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Energy、 Material、 Architecture、 Papermaking、 Water Treatment、 Food、 Textile、 Electronic、 Other
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Osic、 Yantai Hengxin Chemical Technology、 Jiangsu Jinhu Xingchen Chemical、 Ohta Chemical、 Dongguan Guozhong New Material Research Institute、 Suzhou Quanxi Chemical、 Dow Corning、 Byk、 Basf、 Digo、 Deqian、 Blue Star、 Ashland、 Nopco、 Wacker、 Momentive、 Rhodia、 Shin-Etsu、 Clariant、 Degussa、 Gas Chemical、 Zhongya Group Defoam、 Mingling、 Rohm And Haas、 American Dupont、 Milliken、 Nalco Defoamer、 Ciba Defoamer
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：繊維用消泡剤の製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高、販売数量、価格動向を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2021年～2032年）
