フォークリフトタイヤ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月30に「フォークリフトタイヤ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。フォークリフトタイヤに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
フォークリフトタイヤ市場の概要
フォークリフトタイヤ 市場に関する当社の調査レポートによると、フォークリフトタイヤ 市場規模は 2035 年に約 59 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の フォークリフトタイヤ 市場規模は約 37 億米ドルとなっています。フォークリフトタイヤ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、フォークリフトタイヤ市場シェアの拡大は、世界的なeコマース、倉庫業、物流の拡大によるものです。オンライン小売業の急成長とサプライチェーンにおけるフルフィルメントセンター、流通ハブ、ラストワンマイル物流施設への需要の高まりにより、重荷重や頻繁な作業に耐えうる信頼性と耐久性に優れた特殊タイヤへの需要が高まっています。
フォークリフトタイヤに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/forklift-tires-market/114310
フォークリフトタイヤに関する市場調査によると、新興市場における工業化、都市化、インフラプロジェクトの進展、およびタイヤの設計と素材への投資増加により、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、環境規制による環境に優しいタイヤへの需要の高まりが、主要企業による革新的で持続可能なタイヤの開発への投資を促進しています。
しかし、労働人口の高齢化、退職者の増加、労働市場の逼迫などにより、熟練した資格を持つフォークリフトオペレーターが不足していることが、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。
フォークリフトタイヤ市場セグメンテーションの傾向分析
フォークリフトタイヤ 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、フォークリフトタイヤ の市場調査は、タイヤのタイプ別、デザイン別、アプリケーション別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
フォークリフトタイヤ市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-114310
フォークリフトタイヤ市場は、デザイン別に基づいて、クッションタイヤ、空気入り形状のソリッドタイヤ、特殊タイヤ（ノンマーキングタイヤ、発泡充填タイヤ）に分割されています。中でもクッションタイヤは、優れた操縦性と床面への痕跡を最小限に抑えられることから、2035年末までに市場全体の42%を占める最大のシェアを獲得すると予測されています。これらのタイヤは、倉庫、配送センター、製造工場など、滑らかな路面と狭い旋回半径が求められる屋内資材運搬環境で広く使用されています。
